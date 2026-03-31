Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией

Патрушев: ЕС придумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в международном морском праве такого понятия не существует, а под прикрытием борьбы с так называемым «теневым флотом» западные страны фактически осуществляют разбой на морских коммуникациях, передает ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что западные страны ужесточили меры против российского торгового флота, чтобы затруднить международные перевозки грузов, и в ответ на это Россия усиливает защиту собственных судов. «Силы Военно-морского флота в целях обеспечения безопасности морского судоходства в наиболее опасных районах Мирового океана были вынуждены осуществлять непосредственное сопровождение судов под российским флагом», – заявил он.

Российские власти, реагируя на враждебные действия Запада, уделяют особое внимание развитию Военно-морского флота. Патрушев отметил, что флот продолжает оснащаться современным вооружением, военной и специальной техникой, а также сообщил о принятии в его состав стратегического ракетоносца «Князь Пожарский», 20 новых кораблей и катеров, а также 5 судов обеспечения.

В числе последних достижений – успешные испытания подводного безэкипажного комплекса «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Кроме того, были проведены масштабные оперативные учения «Июльский шторм», которые подтвердили высокий уровень готовности сил ВМФ к выполнению своих задач.

Патрушев заверил, что Военно-морской флот России способен защищать национальные интересы страны в мирное время и обеспечивать оборону с морских направлений.

Ранее МИД России заявил, что западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.