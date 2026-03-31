Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине

Власти Москвы рекомендовали сменить зимние шины из-за потепления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ликсутов сообщил, что с наступлением устойчиво теплой погоды, когда температура превышает семь градусов, автомобилистам рекомендуется сменить зимнюю резину на летнюю, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «С наступлением устойчивой теплой погоды настоятельно рекомендуем водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Это значительно снизит риск аварийности». Ликсутов отметил, что особое внимание стоит уделять тем, кто выезжает за пределы города: в области по ночам еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время.

В сообщении департамента транспорта уточняется, что при устойчивой теплой погоде зимняя резина становится неэффективной, так как ее мягкий состав ухудшает сцепление с дорогой на сухом асфальте, увеличивает тормозной путь на 15–20 метров и снижает управляемость автомобиля. Рекомендация касается только тех случаев, когда ночью уже нет заморозков и не наблюдается утренней или вечерней гололедицы.

Ликсутов добавил, что все важные изменения погодных условий оперативно доводятся до автомобилистов через сообщения на дорожных табло Центра организации дорожного движения. Власти Москвы продолжают работу по повышению безопасности дорожного движения в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года по поручению мэра Сергея Собянина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рекомендовали переходить на летние шины при устойчивой среднесуточной температуре от плюс пяти до плюс семи градусов.

Осенью столичный департамент транспорта призывал автовладельцев заранее сменить летнюю резину на зимнюю в преддверии прогнозируемых заморозков.

Ранее синоптики сообщили о наступлении в Москве так называемой автомобильной весны при среднесуточной температуре выше пяти–семи градусов тепла.