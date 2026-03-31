МИД Франции обвинил снявших флаги ЕС мэров в предательстве страны

Министр обвинил их в предательстве страны после того, как они сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий под их управлением, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Европейский союз – это выбор самой Франции, который призван обеспечивать мир и независимость страны в условиях усиливающегося давления со стороны мировых держав.

«Мэры из партии «Национальное объединение» решили снять европейский флаг с фасада своих мэрий. Это предательство того, кем мы являемся. Европейский союз – это то, чего хотела Франция. Это мы. Чтобы гарантировать мир. Чтобы сохранить нашу независимость перед лицом растущего давления со стороны империй… Конфликт между китайской и американской сверхдержавами с каждым днем обостряется. Он угрожает нашему суверенитету и процветанию. Он рискует втянуть нас в войны, которые мы не выбирали», – заявил Барро.

По мнению главы МИД, на фоне якобы противостояния США и Китая Европа может стать «возможным третьим путем», альтернативой между двумя сверхдержавами. Барро также подчеркнул, что флаг Евросоюза символизирует свободу, справедливость и демократию.

В прошлом году в Париже прошла акция за выход Франции из ЕС и НАТО.