Подписчики Володина проголосовали против обязательного второго иностранного языка в школе

Володин провел опрос об обязательном изучении второго иностранного языка

Tекст: Вера Басилая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл среди подписчиков своего канала в Max опрос о проекте приказа Минпросвещения по обязательному изучению второго иностранного языка в школах. Володин поинтересовался мнением граждан относительно изменений в федеральный государственный образовательный стандарт, согласно которым второму иностранному языку может быть придан обязательный статус наряду с русским, родным и государственным языками республик.

В опросе были предложены три варианта ответа: «поддерживаю», «не поддерживаю» и «все равно». Как следует из сообщения на сайте Госдумы, подавляющее большинство респондентов высказалось против этой инициативы.

По данным опроса, около 79% участников не поддержали предложение Минпросвещения. Респонденты указали на чрезмерную учебную нагрузку на школьников, нехватку учителей, а также выразили сомнения в качестве преподавания даже первого иностранного языка. Многие считают, что введение обязательного второго иностранного языка – излишняя мера.

Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах.

Проект приказа Минпросвещения уточняет порядок изучения второго иностранного языка в старших классах как предмета по заявлению учеников и родителей.