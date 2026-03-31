    Британская разведка засылает в Россию похожих друг на друга шпионов
    31 марта 2026, 14:24 • Новости дня

    Собянин пообещал завершить реставрацию крестов храма Христа Спасителя к Пасхе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Реставрация крестов на храме Христа Спасителя завершится к Пасхе, работы над восстановлением куполов – в июне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках проведения заседания президиума Фонда храма во вторник.

    Он сообщил, что работы по восстановлению куполов планируется закончить в июне.

    Он сообщил, что работы по восстановлению куполов планируется закончить в июне.

    «В храме проводятся большие системные работы... Я уверен, что кресты на Храме засияют своей прежней красотой к Светлой Пасхе. Остальные работы по куполам мы закончим в июне месяце», – заявил Собянин. Он также отметил, что специалисты уже заменили около 500 бронзовых декоративных элементов весом от 20 до 70 килограммов каждый и порядка 40 тыс. более мелких деталей.

    Собянин подчеркнул, что впереди еще предстоят работы по укреплению фундаментов и гидроизоляции. Эти работы будут проводиться в ближайшие годы в спокойном режиме, чтобы не мешать деятельности храма и проведению служб. Реставрация началась с работ на стилобатной части, а все фасады уже полностью отремонтированы.

    За последние годы в Москве отреставрировали 150 храмов, сейчас работы ведутся на 70 объектах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил мэра за поддержку православных верующих, отметив, что Москва – единственный крупный город в мире, где продолжают строиться новые храмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в 2024 году.

    В 2025 году Путин приехал в храм Христа Спасителя на рождественскую встречу с патриархом Кириллом после ночного богослужения.

    В сентябре 2025 года у храма Христа Спасителя десятки тысяч верующих собрались перед стартом общемосковского крестного хода до Новодевичьего монастыря.

    30 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    @ max.ru/moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    На улице Пришвина в Москве курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика, находившегося на тротуаре.

    По информации из канала столичной прокуратуры в Max, 26-летний мужчина двигался по тротуару и наехал на ребенка. В результате мальчик 2018 года рождения был доставлен в больницу.

    Прокуратура Москвы взяла ситуацию на контроль. Ведомство отслеживает ход и результаты проводимой по факту случившегося процессуальной проверки.

    Ранее в Москве из-за несоблюдения стандартов работы отстранили от деятельности 15 тыс. курьеров, использующих электровелосипеды.

    29 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Третий дрон уничтожен за ночь силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в Max-канале о третьем дроне ВСУ, уничтоженном за ночь силами ПВО на подлете к столице.

    «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в сообщении.

    До этого столичный градоначальник сообщал о сбитом дроне в 2 часа и в 3.10 в ночь на воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 14:36 • Новости дня
    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине

    Власти Москвы рекомендовали сменить зимние шины из-за потепления

    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москвичам уже можно сменить зимнюю резину на летнюю, главный ориентир – устойчиво теплая погода (выше 7 градусов тепла), сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Ликсутов сообщил, что с наступлением устойчиво теплой погоды, когда температура превышает семь градусов, автомобилистам рекомендуется сменить зимнюю резину на летнюю, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «С наступлением устойчивой теплой погоды настоятельно рекомендуем водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Это значительно снизит риск аварийности». Ликсутов отметил, что особое внимание стоит уделять тем, кто выезжает за пределы города: в области по ночам еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время.

    В сообщении департамента транспорта уточняется, что при устойчивой теплой погоде зимняя резина становится неэффективной, так как ее мягкий состав ухудшает сцепление с дорогой на сухом асфальте, увеличивает тормозной путь на 15–20 метров и снижает управляемость автомобиля. Рекомендация касается только тех случаев, когда ночью уже нет заморозков и не наблюдается утренней или вечерней гололедицы.

    Ликсутов добавил, что все важные изменения погодных условий оперативно доводятся до автомобилистов через сообщения на дорожных табло Центра организации дорожного движения. Власти Москвы продолжают работу по повышению безопасности дорожного движения в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года по поручению мэра Сергея Собянина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рекомендовали переходить на летние шины при устойчивой среднесуточной температуре от плюс пяти до плюс семи градусов.

    Осенью столичный департамент транспорта призывал автовладельцев заранее сменить летнюю резину на зимнюю в преддверии прогнозируемых заморозков.

    Ранее синоптики сообщили о наступлении в Москве так называемой автомобильной весны при среднесуточной температуре выше пяти–семи градусов тепла.

    29 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вражеский дрон, летевши в сторону Москвы быв выявлен и уничтожен силами ПВО, о чем в Max-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу Собянин дважды сообщал о сбитых ночью беспилотниках, летевших на Москву. Все они были уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    30 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    В Москве 15 тыс. курьеров отстранили за несоблюдение стандартов доставки

    Ликсутов сообщил о массовом отстранении курьеров за нарушения в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве из-за несоблюдения стандартов работы отстранили от деятельности уже 15 тыс. курьеров, использующих электровелосипеды для доставки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    Ликсутов пояснил, что городские жители активно сообщают о нарушениях через различные каналы, включая обращения в ГИБДД, а номера на велосипедах позволяют оперативно идентифицировать нарушителей.

    Ликсутов пояснил, что городские жители активно сообщают о нарушениях через различные каналы, включая обращения в ГИБДД, а номера на велосипедах позволяют оперативно идентифицировать нарушителей.

    Все поступающие жалобы проверяются через городские системы, после чего информация передается в курьерские службы. По словам Ликсутова, некоторых курьеров после проверки направляют на повторное обучение правилам вождения, других полностью исключают из базы данных, лишая доступа к заказам.

    Заммэра отметил, что разделяет недовольство москвичей из-за нарушений и грубого поведения курьеров.

    «Уверен, что совместно с курьерскими сервисами и ГАИ мы наведем порядок», – заявил Ликсутов.

    Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил Минтрансу ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам. Он также выступил за введение обязательной регистрации и получения водительских удостоверений для курьеров на электросамокатах и электровелосипедах.

    В Москве в 2025 году всего за два месяца прокатного сезона произошло 159 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, один человек погиб, 170 получили травмы.

    31 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Семилетняя девочка в Москве после ссоры выкинула сумку матери с 88 тыс. долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы после семейной ссоры семилетняя девочка выбросила из окна сумку матери с 88 тыс. долларов, которые подобрали местные подростки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в квартире в центре столицы, семилетняя девочка после конфликта с матерью решила «отомстить» и выбросила из окна ее сумку, где лежали 88 тыс. долларов, сказал собеседник ТАСС.

    Сумку с крупной суммой наличных вскоре нашли подростки. Часть денег они забрали себе, а часть просто сожгли. Оставшиеся 83 тыс. долларов планируется вернуть законной владелице.

    До этого в Москве 92-летний пенсионер по указанию мошенников выбросил с балкона 100 тыс. долларов, поверив в вымышленную спецоперацию по задержанию преступников.

    30 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    На берегу Москвы-реки на северо-западе столицы загорелись три катера
    На берегу Москвы-реки на северо-западе столицы загорелись три катера
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На северо-западе столицы, на берегу Москвы-реки, произошел пожар, загорелись три катера, сообщили в МЧС России.

    В пресс-службе МЧС России сообщили: «В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Авиационная улица, д. 79, к. 1, стр. 2». На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, передает ТАСС.

    По уточненной информации, катера находились на берегу под тентами. Площадь возгорания составила 30 кв. м. На настоящий момент пожарные продолжают работу по ликвидации огня.

    Ранее сообщалось, что в Архангельске на речном теплоходе «Михаил Ломоносов», находящемся в доке Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы, произошел пожар.

    29 марта 2026, 07:05 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь уничтожены пять беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале в 6.57 о том, что два дрона были уничтожены на подлете к Москве силами ПВО. Всего за ночь ликвидировано пять дронов.

    «Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого столичный градоначальник сообщал о дронах в 2 часа, в 3.10 и в 3.50 в ночь на воскресенье. Всего в ночь на воскресенье уничтожены пять дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    29 марта 2026, 03:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором сбитом дроне на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь на воскресенье дрон, летевший на Москву, ликвидирован силами ПВО, о чем сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Напомним, часом ранее Собянин сообщал о сбитом дроне, направлявшемся в сторону городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    29 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Температура в Москве достигла майских значений в марте

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице России воздух прогрелся до плюс 17,8 градуса, что характерно для второй пятидневки мая, а не для конца марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла значений, характерных для второй пятидневки мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По его словам, к 15.00 на метеостанции ВДНХ термометры впервые в этом году поднялись выше отметки в пятнадцать градусов. Максимальное значение составило плюс 16,7 °C, что почти приблизилось к рекорду 2020 года, когда было зафиксировано плюс 17,4 °C. В Тушино и на территории МГУ температура также достигла плюс 16,6 °C, а в центре города, на Балчуге – плюс 17,8 °C.

    Тишковец отметил, что воздух продолжает прогреваться, и не исключил установления нового температурного рекорда для этого времени года. Синоптик подчеркнул, что подобные показатели обычно фиксируются только во второй декаде мая, что указывает на аномально теплую погоду для конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о солнечной погоде без осадков в Москве.

    Синоптики ожидают сухую и солнечную погоду с температурой воздуха до плюс 19 градусов в воскресенье.

    31 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Пассажир метро Москвы избил оппонента бутылкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время ссоры в поезде московского метро мужчина несколько раз ударил оппонента бутылкой по голове, пострадавший обратился к врачам, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта, в поезде на участке от станции «Курская» до станции «Бауманская», указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

    В вагоне поссорились двое пассажиров, конфликт быстро перерос в драку.

    На эмоциях мужчина несколько раз ударил оппонента по голове бутылкой. Пострадавший обратился к медикам», – добавили там.

    На одну из станций были вызваны сотрудники полиции.

    Прибывшие полицейские задержали нападавшего, им оказался 62-летний житель Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», фигурант находится под подпиской о невыезде.

    Ранее на станции «Каховская» взрослый мужчина во время ссоры ударил 17-летнего юношу стеклянной бутылкой по голове.

    30 марта 2026, 12:16 • Новости дня
    В Москве усилили контроль набережных и тоннелей из-за половодья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице в период весеннего половодья усилили наблюдение за транспортными тоннелями, набережными и причалами, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    Реализован комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений, сказал Бирюков, пишет агентство «Москва».

    «Провели проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка», – отметил он.

    По словам Бирюкова, особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений. Он сообщил, что на этих объектах организован круглосуточный мониторинг и контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, закрепленных на мостах и набережных.

    Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. К таким участкам относятся Филевская набережная в районе причала «Фили», Краснопресненская набережная рядом с причалом «Международная выставка» и расположенный поблизости подземный пешеходный тоннель. В перечень также входят Москворецкая набережная у причала «Зарядье» и одноименный подземный пешеходный тоннель.

    Ранее синоптик Михаил Леус прогнозировал рост уровня рек Подмосковья на 20–70 см в период пика весеннего половодья.

    31 марта 2026, 09:57 • Новости дня
    Причал «Парк Фили» остановил работу на первом электромаршруте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице причал «Парк Фили» на маршруте речного электротранспорта «Киевский – Сердце Столицы» временно прекратил работу, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

    Другие подробности, включая сроки возобновления работы объекта, в распространенном уведомлении не приводятся.

    Другие подробности, включая сроки возобновления работы объекта, в распространенном уведомлении не приводятся.

    Электросуда первого маршрута курсируют по линии «Киевский – Сердце Столицы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в акватории причала «Парк Фили» байдарка с пассажирами врезалась в речное электросудно «Шмелевка».

    31 марта 2026, 10:02 • Новости дня
    Дептранс сообщил о запуске проката самокатов в Москве с 1 апреля

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокат электросамокатов и велосипедов в Москве возобновит работу с 1 апреля, сообщает столичный департамент транспорта.

    В этом сезоне москвичам и гостям города предложат 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. современных электроскутеров, а также механические велосипеды: 200 взрослых и 50 детских. Кроме того, на улицах столицы появятся новые электросамокаты, собранные на заводе «Москвич».

    В этом сезоне москвичам и гостям города предложат 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. современных электроскутеров, а также механические велосипеды: 200 взрослых и 50 детских. Кроме того, на улицах столицы появятся новые электросамокаты, собранные на заводе «Москвич».

    В департаменте напомнили, что воспользоваться прокатом можно только после прохождения верификации через систему Mos ID. К аренде допускаются исключительно лица старше 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве заявили о возобновлении работы сервисов аренды велосипедов и средств индивидуальной мобильности после завершения подготовки подвижного состава.

    31 марта 2026, 17:27 • Новости дня
    Полиция задержала подростка за поджог автозаправки в Москве

    Волк: Полиция задержала подростка за поджог автозаправки в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники полиции задержали подростка, устроившего поджог автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Правоохранители в течение четырех часов нашли и задержали подозреваемого – это подросток 2010 года рождения, сообщила Волк в Max.

    Она уточнила, что несовершеннолетний облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего попытался скрыться с места происшествия. Пожар удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал. Сам подросток получил незначительные ожоги и был задержан вскоре после случившегося.

    По имеющимся данным, подросток совершил поджог под давлением неизвестного, который связался с ним через мессенджер и угрожал расправой членам его семьи. Сейчас полиция устанавливает личность организатора и обстоятельства произошедшего.

    Ранее на юго-западе столицы 15-летний школьник устроил поджог банкомата на бульваре Дмитрия Донского.

    В начале марта в отделении банка в подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег.

