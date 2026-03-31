Врачи Екатеринбурга спасли женщину после падения с седьмого этажа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Екатеринбурженка сорвалась с седьмого этажа во время мытья окон, пояснили в минздраве региона, передает РИА «Новости».

«В состоянии травматического шока пострадавшую доставили в профильную больницу, где врачи сохранили ей не только жизнь, но и возможность двигаться», – говорится в сообщении.

При госпитализации медики зафиксировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, повреждение шейного отдела позвоночника, множественные переломы костей таза, травму грудной клетки с повреждением легких и открытые оскольчатые переломы левой ноги.

Несколько часов она провела в операционной на грани жизни и смерти, но хирургам удалось спасти пациентку.

Заведующий травматологическим отделением больницы №36 Евгений Козлов отметил, что пациентка была крайне нестабильна, а любое вмешательство в остром периоде несло высокий риск, однако работа анестезиологов-реаниматологов позволила провести необходимые операции и избежать необратимых последствий.

После первой операции женщину держали в реанимации на искусственной вентиляции легких, затем перевели в травматологию.

Позже врачи частично демонтировали аппараты внешней фиксации, провели синтез сломанных костей и приступили к поэтапному устранению последствий травмы.

Благодаря тактике ранней активации и вертикализации пострадавшая вновь начала двигаться. В стационаре она провела около месяца, после чего ее выписали в удовлетворительном состоянии, сейчас женщина проходит курс реабилитации.

