В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Они касаются приема и выпуска воздушных судов, сообщил регулятор в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Пулково из-за ограничений задержали или отменили 65 рейсов.
Руденко прокомментировал ситуацию вокруг отмены части санкций США против российской нефти и заявления Таиланда о готовности покупать ее. Руденко был задан вопрос о том, обсуждаются ли такие перспективы с недружественными странами, например с Японией.
Он отметил, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, который он назвал антирыночной мерой, нарушающей цепочки поставок, пишут «Известия».
«Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», – заявил Руденко.
Руденко добавил, что в случае поступления официальных запросов от властей других стран эти обращения будут внимательно рассмотрены. При этом Москва будет учитывать характер отношений с государствами и экономические интересы России.
По его словам, ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.
В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.
«Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.
Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.
Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.
Законопроект предусматривает введение механизма определения рыночных цен по сделкам с товарами, ввозимыми с территории стран Евразийского экономического союза, особенно для товаров, подлежащих обязательной маркировке. Налоговые органы получат полномочия контролировать цены в таких сделках и корректировать их при несоответствии рыночным уровням, передает РИА «Новости».
Документ также обязывает банки информировать налоговые органы об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если у физического лица нет ИНН, его должны будут присваивать до открытия счета.
Законопроект предусматривает расширение полномочий Федеральной налоговой службы, которая сможет получать от Банка России сведения о физических лицах, потенциально ведущих незадекларированную предпринимательскую деятельность. Инициаторы документа отмечают, что в действующей системе контроля доходы граждан, поступающие в безналичной форме от других физлиц, фактически выпадают из налогового администрирования, поскольку такие переводы не всегда признаются объектом налогообложения. При этом значительная часть подобных операций может представлять собой оплату товаров или услуг.
По оценке ФНС, реализация этих мер обеспечит дополнительные поступления в бюджет не менее 49,3 млрд рублей ежегодно с 2027 года, однако потребует дополнительных расходов на доработку информационных систем. Если закон будет принят, он вступит в силу спустя девять месяцев после его официального опубликования.
Ранее Минфин предложил расширить полномочия ФНС и обязать Банк России передавать ей информацию о переводах между физическими лицами.
До этого в России ограничили доступ к сайтам с инструкциями по уклонению от уплаты НДС и оформлению фиктивных операций.
Минувшей ночью ВСУ осуществили атаку на Ленинградскую область с использованием дронов FP-1, передает канал «360» со ссылкой на Shot. Отмечается, что воздушный коридор для украинских БПЛА был открыт странами Прибалтики.
Источник уточняет: «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра».
По информации Shot, ранее эти беспилотники уже появлялись в воздушном пространстве стран НАТО, а один из них даже врезался в трубу эстонской электростанции. Зафиксированы также падения украинских дронов на территории Латвии.
В результате атаки 31 марта пострадали три человека, среди них двое детей. Ограничения вводились в аэропорту Пулково, а также есть подтверждения повреждений в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.
Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш опроверг сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России.
Власти сообщили, что над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.
Порт Усть-Луга получил повреждения после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.
«Большая семерка» потребовала от России снять ограничения на экспорт топлива
Министры финансов, энергетики и главы центробанков стран G7 провели экстренную виртуальную встречу для обсуждения мер стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает Profinance.ru.
По итогам встречи принято решение обратиться к России и Китаю с призывом не ограничивать экспорт ископаемого топлива из-за угрозы дальнейшего роста цен на нефть. В заявлении G7 отсутствуют конкретные меры, кроме просьбы ко всем странам воздерживаться от ограничений на экспорт углеводородов.
Представители G7 выразили опасения по поводу неопределенности сроков конфликта и его последствий для мировой экономики. Официальные лица опасаются, что дальнейшее ограничение экспорта может усугубить экономический кризис. ЕС сталкивается с необходимостью экономии в условиях нескольких одновременных кризисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.
Энергетический кризис в Азии усилился из-за конфликта США и Израиля с Ираном, что привело к росту интереса к российской нефти.
В условиях временного снятия санкций Индия увеличила закупки российской нефти.
Напомним, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.
«Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».
Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.
Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.
Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.
Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.
Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.
Решение принято по итогам рассмотрения спора между компанией и бывшим охранником, которому из-за ошибочного ввода данных за октябрь 2023 года была начислена сумма 1 млн 814 тыс. 880 рублей вместо положенных 10 тыс. 570 рублей, передает ТАСС.
Причиной инцидента стала пропущенная запятая при вводе данных о количестве смен: вместо 10,64 в программу внесли 1064 смены. Работник не вернул излишне полученные средства и уволился. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя, однако кассационный суд отменил эти решения, посчитав ошибку не счетной, а технической.
Верховный суд, в свою очередь, признал, что кассация существенно нарушила нормы права. Суд отметил, что законодательство не содержит определений счетной или технической ошибки, но в правоприменительной практике счетной считается арифметическая ошибка, в том числе некорректный ввод числа отработанных смен в программу расчета зарплаты.
«Счетной ошибкой считается, в частности, арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов сумм, подлежащих выплате, в том числе при введении работником организации в компьютерную программу, используемую работодателем для расчета заработной платы работника, сведений о количестве отработанных работником периодов, отличающемся от количества фактически отработанных работником периодов», – пояснил Верховный суд.
В результате Верховный суд отменил решение кассационного суда, а также его определение, восстановив силу решения суда первой инстанции и апелляционного определения. Таким образом, работник обязан вернуть работодателю излишне полученные 1 млн 804 тыс. 309 рублей.
Ранее Верховный суд поддержал пенсионерку, из-за обмана мошенников продавшую квартиру.
Левитт объяснила доставку российской нефти на Кубу гуманитарной необходимостью
Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была обусловлена гуманитарными причинами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА «Новости».
По ее словам, США разрешили российскому танкеру прибыть на Кубу исключительно для удовлетворения гуманитарных потребностей страны.
Левитт также отметила, что Вашингтон будет рассматривать возможность допуска танкеров с нефтью на Кубу индивидуально в каждом конкретном случае. Решения по будущим поставкам будут приниматься исходя из текущих гуманитарных обстоятельств и потребностей кубинского населения.
Минтранс сообщил о прибытии в порт близ Гаваны танкера «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти.
В Кремле заявили, что российская и американская стороны обсуждали тему доставки нефтепродуктов на Кубу заранее.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал прибытие российского танкера на Кубу успехом дипломатов России.
Всего с территории Львовской и Житомирской областей в направлении Ленинградской области было отправлено 43 дрона, передает «РИАМО» со ссылкой на Shot.
Маршрут беспилотников проходил через воздушное пространство трех прибалтийских стран. Отмечается, что такие атаки координируются украинскими силами при участии представителей командования НАТО.
Один из дронов взорвался возле жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа. Жителям этого района поступали SMS-предупреждения о возможных атаках беспилотников на их дома.
Позже вдоль российских границ был замечен шведский самолет радиотехнической разведки S102B Korpen. Его целью было выявление позиций российских систем ПВО в Ленинградской области для планирования дальнейших атак.
Ранее губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.
В ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии.
Решение принято в соответствии с постановлением правительства России, сообщается на сайте ведомства. Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года.
«Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», – говорится в заявлении министерства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.
Шадаев: Минцифры против административной ответственности за использование VPN
Шадаев в письме ассоциации «Мы – ИТ» указал, что «Минцифры является органом исполнительной власти» и «обязано реализовать» поставленные задачи, в том числе – «задачу по снижению использования VPN», передает ТАСС.
Он также отметил, что Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN.
«Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», – говорится в письме.
Шадаев указал, что есть нюансы, которые не позволяют ограничить работу VPN-сервисов, среди них доступы разработчиков, встроенная оплата, но ведомство готово к диалогу с представителями бизнеса для поиска правильного решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шадаев указал, что были «приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ», с которым российские власти долго и безуспешно пытались договориться о выполнении российских законодательных требований. В связи с этими ограничениями также возникла задача по снижению использования VPN-сервисов.
Ранее издание Forbes заявило, что Минцифры предложило ввести оплату для пользователей, превышающих лимит в 15 Гб международного трафика через VPN в месяц. Кроме того, ведомство предложило крупнейшим цифровым платформам ограничить доступ к своим ресурсам для пользователей с активированными VPN-сервисами.
С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на продвижение VPN-сервисов по новым правилам закона «О рекламе».
Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.
По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.
В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.
Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.
Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.
Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.
Министр обороны Украины Федоров сообщил о начале работы частной ПВО в ВСУ
В своем Telegram-канале он заявил: «Частная ПВО уже работает… Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО», передает РИА «Новости».
По словам Федорова, на данный момент такие группы формируют еще 13 предприятий, и все они находятся на разных этапах подготовки. Некоторые команды уже приступили к выполнению боевых задач, другие проходят обучение, а часть завершают подготовку и вскоре пополнят силы противовоздушной обороны страны. Министр подчеркнул, что частная противовоздушная оборона интегрирована в единую систему управления воздушных сил ВСУ и уже функционирует в ее структуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана.
Ранее Politico сообщило, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.
Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.
Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.
Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.
Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.
Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.
«Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй. Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.
В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.
Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.
На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.
На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.
Рост стоимости дизеля продолжается пятую неделю подряд, цена дошла до значений, которые не фиксировались с 1985 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на французскую прессу.
Только за последнюю неделю цена дизельного топлива увеличилась на восемь евроцентов, а с момента начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке – на 50 евроцентов. Дизель остается самым востребованным видом горючего во Франции, на него приходится около 68% всего топливного рынка страны.
Ранее местное ТВ сообщало, что власти Франции временно разрешили продажу дизельного топлива, не соответствующего техническим стандартам, на фоне опасений дефицита и роста цен.
Уточняется, что дорожает и бензин: литр Е10, аналога АИ-95 с содержанием этанола, за неделю подскочил на три евроцента и с момента обострения кризиса вокруг Ирана – на 26 евроцентов, достигнув 1,9 евро. Цена обычного АИ-95 без этанола уже превысила отметку в два евро за литр.
До этого во Франции средняя цена литра дизельного топлива превысила 2,10 евро и достигла максимума с июня 2022 года.
В Польше стоимость дизельного топлива за неделю выросла почти на один злотый и достигла рекордных 8,69 злотого за литр.