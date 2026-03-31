Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии

Tекст: Валерия Городецкая

Всего с территории Львовской и Житомирской областей в направлении Ленинградской области было отправлено 43 дрона, передает «РИАМО» со ссылкой на Shot.

Маршрут беспилотников проходил через воздушное пространство трех прибалтийских стран. Отмечается, что такие атаки координируются украинскими силами при участии представителей командования НАТО.

Один из дронов взорвался возле жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа. Жителям этого района поступали SMS-предупреждения о возможных атаках беспилотников на их дома.

Позже вдоль российских границ был замечен шведский самолет радиотехнической разведки S102B Korpen. Его целью было выявление позиций российских систем ПВО в Ленинградской области для планирования дальнейших атак.

Ранее губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

В ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии.