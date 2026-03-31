Полиция Чехии задержала иностранца по делу о нападении на Русский дом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иностранец был задержан в Чехии по подозрению в нападении на Русский дом в Праге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешскую полицию.

По данным правоохранителей, мужчина был арестован в понедельник, признался в совершении преступления и заявил, что готовил акцию с лета 2025 года. В заявлении полиции уточняется: «Вчера был арестован мужчина, который сдался властям и признался в нападении на здание (Русского дома) на улице На Заторце. Он иностранец».

В то же время директор Русского дома Игорь Гиренко сообщил, что подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, а не сдался им самостоятельно, как изначально сообщали некоторые СМИ.

Инцидент произошёл вечером в прошлый четверг: злоумышленник бросил в окна здания шесть бутылок с зажигательной смесью. Три из них попали в библиотеку, но не взорвались, однако в результате фасаду и окнам Русского дома был нанесён материальный ущерб.

Полиция расследует произошедшее как попытку нанесения материального ущерба, но, по словам следствия, не исключена возможность переквалификации дела. Сегодня против задержанного иностранца будет возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии совместно с полицией занимается вопросом усиления охраны российских загранучреждений после атаки на Русский дом в Праге.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с Русским домом в Праге.