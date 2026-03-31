WSJ сообщила об ударе дефицита гелия по технологиям

Как пишет Wall Street Journal, эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала сокращение поставок гелия, который является побочным продуктом добычи природного газа. Отметим, что около трети мирового объема гелия добывается в Катаре, где этот газ получают на месторождении Южный Парс, разделяемом с Ираном.
Газ выделяется на заводах сжиженного природного газа, однако в начале марта государственная компания Qatar Energy объявила о прекращении работы всех своих СПГ-предприятий из-за атак беспилотников на объекты в Рас-Лаффане и Месаиде.
В публикации отмечается, что дефицит гелия может затронуть прежде всего производителей микросхем, оборонной продукции, а также медицинское оборудование и космическую отрасль.
«Этот дефицит создает напряженность на рынке, где поставки нельзя быстро заменить, что угрожает затруднить производство всего – от полупроводников до компонентов для военных дронов и космических ракет», – говорится в статье.
Южная Корея, как один из крупнейших производителей микросхем, начала искать альтернативных поставщиков среди американских компаний.
Поставщики уже предупредили ряд клиентов о возможном сокращении объемов и росте цен, а аналитики отмечают увеличение стоимости гелия более чем вдвое на спотовом рынке. Долгосрочные контракты пока позволяют избежать полного дефицита, однако борьба за краткосрочные поставки усилилась.
Даже если военные действия прекратятся и Ормузский пролив вновь откроется, часть потерь невозможно быстро восполнить. По данным Катара, удары по заводу в Рас-Лаффане привели к сокращению годового экспорта гелия на 14%, а на восстановление инфраструктуры может уйти до пяти лет, отмечает издание.
