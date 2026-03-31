Песков подтвердил продолжение диалога России и Кубы

Песков заявил о постоянном рабочем контакте России и Кубы

Tекст: Вера Басилая

Диалог между Россией и Кубой на рабочем уровне осуществляется на постоянной основе, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что контакты между странами будут продолжаться.

«Мы находимся в постоянном контакте на рабочем уровне с нашими кубинскими друзьями. Этот диалог носит постоянный характер. Мы его будем продолжать», – подчеркнул представитель Кремля.

Минтранс сообщил о прибытии в порт близ Гаваны танкера «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти.

В Кремле заявили, что российская и американская стороны обсуждали тему доставки нефтепродуктов на Кубу заранее.

Военный эксперт Вадим Козюлин назвал прибытие российского танкера на Кубу успехом дипломатов России.