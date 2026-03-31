Отец Илона Маска решил обсудить в России открытие Маск-института

Tекст: Ольга Иванова

Отец основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, Эррол Маск, намерен обсудить в Москве открытие Маск-института, который займется изучением гравитации и возможностью полета на Марс, передает ТАСС.

По словам организатора поездки, члена экспертного совета РСПП по легкой промышленности Светланы Горевой, ключевой темой визита станет создание международного научного центра, способного объединить усилия России и других стран для освоения дальнего космоса.

Горева отметила, что одной из задач института будет исследование полетов на Марс, что особенно актуально на фоне современных вызовов в этой сфере. Она выразила мнение, что совместная работа международных команд позволит сделать шаг вперед в реализации проектов по дальним космическим экспедициям.

В преддверии Дня космонавтики Эррол Маск также планирует посетить музей космонавтики на ВДНХ, чтобы ознакомиться с российскими достижениями в освоении космоса.

Кроме того, как пишет РИА «Новости», в рамках визита в Россию Эррол Маск выразил готовность принять участие во всенощном пасхальном богослужении в православном храме, несмотря на то, что служба длится всю ночь. Маск заявил, что он христианин и проявляет интерес к традициям православия, поэтому также планирует посетить Троице-Сергиеву лавру.

Великий пост в этом году проходит с 23 февраля по 11 апреля, а Пасха отмечается 12 апреля. Эррол Маск подчеркнул, что для него важно лично познакомиться с духовной жизнью России и принять участие в праздничных богослужениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск заявил, что рассмотрел бы Москву в качестве места для жизни.