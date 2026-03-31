Кремль сообщил о переговорах Путина и Пашиняна 1 апреля

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоятся 1 апреля в Москве, передает РИА «Новости». Пашинян прибудет в российскую столицу с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны планировали обсудить текущее состояние и перспективы стратегического партнерства и союзничества между Россией и Арменией. В центре внимания окажутся вопросы интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.

Особое значение в повестке займут экономические и транспортно-логистические связи на Южном Кавказе. Отмечается, что лидеры уделят внимание и другим актуальным вопросам региональной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о запланированной поездке в Россию и подчеркнул дружественные отношения между странами.

Ранее Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие переговоры на высшем уровне и отметил возможные сложности с участием в форумах ЕАЭС из-за приближающихся выборов.

Премьер-министр Армении получил поддержку партии «Гражданский договор» для участия в выборах главы правительства 7 июня.