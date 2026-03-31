Суд приговорил пасынка музыканта Намина к 18 годам колонии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ткаченко назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Во время процесса Ткаченко полностью признал факт убийств, но оспаривал квалификацию своих действий. Он говорил, что любил бабушку и брата и подчеркивал давний конфликт со Стасом Наминым.

В своем последнем слове обвиняемый публично раскаялся, попросил прощения у близких, включая признанного потерпевшим Намина, и в какой-то момент встал на колени.

Защита заявляла, что у Ткаченко есть проблемы с психическим здоровьем, и указывала на аффект в момент преступления. Адвокат ссылалась на его поведение после убийства, когда он катался по полу и повторял слова «дьявол» и «аборт», а мать говорила о хрупкой психике и тяжелых семейных обстоятельствах. Однако экспертиза не выявила тяжелого психического расстройства.

Гособвинение запросило для Ткаченко 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Осенью прошлого года Мособлсуд признал музыканта Стаса Намина потерпевшей стороной.