    Британская разведка засылает в Россию похожих друг на друга шпионов
    31 марта 2026, 13:43 • Новости дня

    Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на равных условиях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Западом, но настаивает на равноправном и взаимовыгодном диалоге без односторонних уступок. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.

    Россия готова к диалогу с западными странами, однако не собирается проявлять инициативу и «бегать ни за кем», заявил Лавров, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, отношения между Россией и Западом переживают сейчас один из самых тяжелых кризисов. Министр подчеркнул, что Москва твердо намерена отстаивать собственные национальные интересы. При этом, отметил он, Россия готова к переговорам и оставляет дверь открытой для диалога и возможных договоренностей.

    «И главное здесь, конечно, твердо отстаивать наши национальные интересы. Да, оставляя дверь открытой для диалога и возможных договоренностей, но, во-первых, на строго равноправной, взаимовыгодной основе», – сказал министр.

    Лавров выразил мнение, что для начала диалога Запад должен «оставить в стороне свои капризы» и четко сформулировать свои предложения. Министр также заявил: «Мы уже будем решать, как реагировать на все идеи, которые еще могут, наверное, прозвучать из уст западных элит. Но уж бегать ни за кем не будем – это точно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сохраняется уважение и они разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам.

    Ранее в столице США завершились переговоры парламентской делегации России, во время которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями.

    30 марта 2026, 22:15 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали доставку российской нефти на Кубу

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение на доставку российских нефтепродуктов на Кубу связано с необходимостью удовлетворить гуманитарные потребности населения острова, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была обусловлена гуманитарными причинами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА «Новости».

    По ее словам, США разрешили российскому танкеру прибыть на Кубу исключительно для удовлетворения гуманитарных потребностей страны.

    Левитт также отметила, что Вашингтон будет рассматривать возможность допуска танкеров с нефтью на Кубу индивидуально в каждом конкретном случае. Решения по будущим поставкам будут приниматься исходя из текущих гуманитарных обстоятельств и потребностей кубинского населения.

    Минтранс сообщил о прибытии в порт близ Гаваны танкера «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти.

    В Кремле заявили, что российская и американская стороны обсуждали тему доставки нефтепродуктов на Кубу заранее.

    Военный эксперт Вадим Козюлин назвал прибытие российского танкера на Кубу успехом дипломатов России.

    30 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США применяют мошенническую схему с тем, чтобы выманить россиян за границу выгодными коммерческими или туристическими предложениями, рассказали дипломаты ведомства.

    «Следует также учитывать, что спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», – рассказали в МИД РИА «Новости».

    Днем ранее МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.


    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    29 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США усилили в последнее время внимание к россиянам по всему миру едва ли не до уровня охоты за ними, предупредили дипломаты в МИД России.

    «МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру», – сообщили в министерстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.

    30 марта 2026, 03:33 • Новости дня
    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу
    @ Ernesto Mastrascusa/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер с сырой нефтью из России может прибыть в пункт назначения ко вторнику, обеспечив острову жизненно необходимую помощь в условиях давления со стороны США.

    «По словам американского чиновника, осведомленного о ситуации, береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечив островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев нефтяной блокады, введенной администрацией американского президента Дональда Трампа», – пишет New York Times (NYT).

    По данным компании MarineTraffic, занимающейся сбором судовых данных, танкер, перевозящий около 730 тыс. баррелей нефти и принадлежащий российскому правительству, в воскресенье вечером находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод. При скорости 12 узлов танкер может достичь запланированного пункта назначения – города Матансас на Кубе – к вечеру понедельника.

    Аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островному государству как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы топлива.

    Это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров еще может рассчитывать на своего давнего союзника, Россию, отметила газета.

    Напомним, ситуация с энергоносителями обострилась на Кубе после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро. Американский лидер запретил поставки нефти из Каракаса в Гавану и ввел дополнительные пошлины для поставщиков топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.

    28 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон

    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские депутаты завершили визит в США, вылетев из Вашингтона в Нью-Йорк после встреч с американскими коллегами и чиновниками, следует из полетных данных.

    Самолет, на борту которого находятся пятеро депутатов Госдумы, вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне и взял курс на Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

    Полет проходит согласно заранее утвержденному маршруту.

    Делегация российских парламентариев находилась в США в течение двух дней, проводя встречи с представителями Конгресса и чиновниками американской администрации.

    В состав делегации вошли пять законодателей, которые обсуждали вопросы межпарламентского взаимодействия и двусторонних отношений.

    Визит российских депутатов стал первым за последние годы после длительного перерыва подобных поездок. После завершения программы делегация направилась в Нью-Йорк, откуда планируется возвращение парламентариев на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    29 марта 2026, 00:18 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» с депутатами Госдумы приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию приземлился в Нью-Йорке, о чем сообщили в диспетчерской службе аэропорта имени Кеннеди.

    «Самолет специального летного отряда «Россия», вылетевший ранее из Вашингтона, сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке», – цитирует источник ТАСС.

    Он пояснил, что при полете в Вашингтон российский самолет совершал двухчасовую остановку в Нью-Йорке.

    Ранее стало известно, что самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон.

    Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    30 марта 2026, 05:54 • Новости дня
    Депортации россиян из США резко выросли за два года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество депортаций россиян из Соединенных Штатов за два последних финансовых года кратно увеличилось, превысив отметку в 400 высланных человек.

    Число депортаций россиян из США в последние годы заметно увеличилось. Если в 2021 финансовом году было выслано 80 человек, а в 2022 финансовом году – 68, то в 2023 финансовом году показатель вырос до 229 случаев, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского правительства.

    В следующем финансовом году количество депортаций достигло уже 464 человек. Больше всего россиян выслали из штата Калифорния, затем следуют Филадельфия и Пенсильвания, говорится в проанализированной статистике.

    Окончательных данных за 2025 финансовый год пока нет: выборка показывает 137 депортаций, при этом уточняется, что информация актуальна на январь 2025 года.

    Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил о тревоге российских релокантов из-за ужесточения миграционной политики США и риска принудительной депортации.

    29 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков сообщил об интересных предложения США по решению конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на то что США предложили несколько полезных идей для урегулирования конфликта на Украине, ни одна из них пока не нашла практического применения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, «США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, – но вот пока они не реализуются». Помощник президента отметил, что хотя идеи заслуживают внимания, на практике никаких шагов по их воплощению пока не последовало, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США связывают предложение гарантий безопасности для Киева с отказом от всего восточного Донбасса в пользу России.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что руководство Евросоюза выразило обеспокоенность возможным давлением со стороны США на Украину с целью уступки территорий России в ходе переговоров.

    30 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна заявила о готовности демократов к миру на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд представителей Демократической партии США выступают за мирное решение конфликта на Украине и готовы к переговорам с участием всех сторон, заявила республиканская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), она отметила: «Хорошо, что в Демократической партии есть здравомыслящие и нормальные люди, которые хотят дипломатических переговоров и мира с Россией, Украиной и США!».

    Она также заявила, что так называемый сговор Russiagate, участники которого безосновательно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, является полным обманом. При этом, по ее словам, «некоторые коррумпированные члены Конгресса всё ещё держатся за него, будто он вот-вот оживёт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенные США идеи по урегулированию конфликта на Украине пока не нашли практического применения.

    Президент США поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта возможно только при согласии Киева на определенные уступки.



    30 марта 2026, 09:06 • Новости дня
    Бывший аналитик ЦРУ Биб признал провал экономического давления на Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неустойчивая экономическая ситуация в США лишила Вашингтон возможности прежними методами давить на энергосектор России, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб.

    «Экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной, что они не могут позволить себе продолжать старую стратегию попыток ограничить энергетические доходы России», – сказал Биб, передает РИА «Новости».

    По оценке Биба, рост мировых цен на нефть укрепляет позиции Москвы. Он указал, что из-за подорожания сырья Россия получает краткосрочную дополнительную прибыль от энергетики, что повышает ее способность экономически поддерживать конфликт на Украине.

    Эксперт связал нынешнюю конъюнктуру с ситуацией в Иране и сделал вывод, что на Россию сейчас не оказывается особого экономического давления с целью остановить конфликт, и с высокой вероятностью такого давления не будет еще некоторое время.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров называл санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» попыткой рейдерского захвата их зарубежных активов.

    Издание Wall Street Journal указывало на рост цен на нефть из-за войны в Персидском заливе и связанное с этим увеличение прибыли российских энергетических компаний.

    30 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    Песков: Москва заранее обсудила поставки нефти на Кубу с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти России заранее затронули вопрос гуманитарных поставок нефти на Кубу при контактах с американской стороной, отметил пресс-секретарь президента Дмитирий Песков.

    Россия заранее обсуждала с США возможность гуманитарных поставок нефти на Кубу, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что вопрос был поднят в контактах с американскими коллегами.

    «Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что, действительно, заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави», – заявил Песков журналистам.

    Он также сообщил, что Россия не намерена оставаться в стороне от энергетических проблем Кубы и продолжит поставки энергоносителей на остров. По словам представителя Кремля, Москва продолжит работать над этим вопросом, несмотря на трудности. Песков отметил, что тяжелая ситуация, в которой оказались кубинцы, вызывает у России сочувствие и желание помочь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно «Анатолий Колодкин» доставило гуманитарный груз сырой нефти в порт Мансас.

    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу.

    29 марта 2026, 22:47 • Новости дня
    Делегация российских парламентариев вернулась в Москву из США

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа в составе пяти депутатов Госдумы прилетала в Москву в воскресенье из США, где находилась по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны.

    Российская парламентская делегация прибыла в Москву, в аэропорт Внуково, где приземлился борт специального летного отряда «Россия», передает ТАСС.

    Возвращение парламентариев происходило из Вашингтона, при этом самолет совершил две промежуточные посадки – в Нью-Йорке и Касабланке.

    Делегация из пяти депутатов находилась в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны, представляющей Флориду от Республиканской партии.

    В ходе визита российские депутаты встретились с американскими законодателями обеих партий, провели закрытые переговоры с представителями администрации США и академических кругов.

    Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву. Песков заявил, что президент России Владимир Путин получит отчет о визите российских депутатов в США.

    30 марта 2026, 21:38 • Новости дня
    Депутат Толстой: Поставкой нефти на Кубу Россия показала образец надежной дружбы
    @ IMAGO/CFOTO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Поставка российской нефти на Кубу стала наглядным примером надежной дружбы между Москвой и Гаваной, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой. Несмотря на блокаду и риск для отечественных судов, Россия продолжает поддерживать свободолюбивый кубинский народ, отмечает сенатор Александр Карелин. Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на остров 100 тыс. тонн нефти.

    «Доставка нефти на танкере «Анатолий Колодкин» важна не только для Кубы, но и для России. Москва в очередной раз продемонстрировала приверженность принципам международного права. Кроме того, этот шаг показал: мы – надежный партнер, на которого можно положиться», – сказал зампред Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

    «Особенно радует контраст с 1990-ми. Тогда наша страна фактически отвернулась от Кубы. Сегодня же сотрудничество с Гаваной продолжается даже несмотря на американскую энергетическую блокаду острова. Подобные действия США, кстати, и ранее оборачивались для Вашингтона негативными последствиями. Думаю, текущая ситуация также не станет исключением», – полагает Толстой.

    Никакая сиюминутная политическая конъюнктура не способна разорвать давние и теплые отношения Москвы и Гаваны, соглашается сенатор Александр Карелин («Единая Россия»). «Даже на фоне блокады и рисков для отечественных судов мы продолжаем поддерживать свободолюбивый кубинский народ, – отмечает политик. – И доказываем это не словом, а делом».

    «В данном случае речь идет не просто о партнерах «на бумаге», а о настоящих друзьях Москвы. За дипломатией нашей страны всегда стоит четкая готовность принять на себя реальные обязательства, которые будут выполнены при любых обстоятельствах», – подчеркнул собеседник.

    «В США хорошо понимают эту особенность России. В Вашингтоне понимают, что самые жесткие требования к Гаване будут малоэффективны, пока Куба опирается на поддержку со стороны Москвы. Ведь когда речь идет о наших союзниках, на кону стоит не только их безопасность, но и репутация России в глазах всего мира», – заключил Карелин.

    Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Судно ожидает разгрузку в порту Матансас, сообщил российский Минтранс. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он. В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    29 марта 2026, 02:25 • Новости дня
    Песков: Президент получит отчет о визите российских депутатов в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин получит полный отчет о визите российских депутатов в США и о встречах, которые состоялись, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Безусловно, президенту будет предоставлена вся информация о тех контактах, которые имели место», – сказал он ТАСС.

    Депутаты Госдумы во время визита в США провели встречи с американскими конгрессменами. В рамках поездки состоялась встреча в Совете национальной безопасности США. Кроме того, парламентарии пообщались с аналитиками и экспертами.

    Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    30 марта 2026, 02:30 • Новости дня
    Задержанных у военной базы в США россиянок поместили в миграционный центр

    Tекст: Катерина Туманова

    После задержания на территории американской военной базы «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии, россиянки Кристина и Наталия более трех месяцев находятся под стражей в иммиграционном центре в Сан-Диего.

    Кристина и Наталия уже более трех месяцев находятся под стражей в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии. Их статус не изменился с момента задержания, обе до сих пор значатся как находящиеся под стражей, выяснило РИА «Новости».

    В январе посольство России в США подтвердило, что двух россиянок задержали после несанкционированного въезда на территорию военной базы Кэмп Пендлтон в Калифорнии. В российских СМИ сообщалось, что Кристина и Наталия могли по ошибке заехать на военный объект, следуя указаниям навигатора во время путешествия по США на автомобиле.

    О задержанных в США россиянках известно, что Наталия переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. По ее словам, в апреле 2023 года она получила разрешение на работу, которое необходимо обновлять каждые два года. Эта информация содержится в публикациях Наталии в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Вашингтоне подтвердило, что россиянки были задержаны после «несанкционированного въезда» на военный объект. Задержанных у базы в США россиянок поместили в иммиграционный центр Сан-Диего. В феврале стало известно, что задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально.

    Главное
    Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Декларация о доходах Зеленского за 2025 год исчезла из реестра
    Полиция Чехии задержала иностранца по делу о нападении на Русский дом
    Зеленский четырежды уклонялся от военной службы
    Юрист объяснила рассылку писем из реестра воинского учета от «Госуслуг»
    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине