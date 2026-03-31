Эррол Маск признал, что рассмотрел бы переезд в Москву

Международный инвестор и отец Илона Маска, Эррол Маск, поделился своим мнением о России и возможном переезде в Москву, передает ТАСС.

На пресс-конференции он отметил: «Знаете, нет, не думал пока [о переезде]. Мне очень нравится Россия. Мне нравится Москва. Это большой город, красивый, но это город. А мне больше нравится проживание за городом».

При этом Эррол Маск подчеркнул, что если бы стоял перед выбором места жительства, то рассматривал бы Москву как один из вариантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск назвал Москву самой впечатляющей и безопасной столицей мира по сравнению с Вашингтоном и Лондоном.

Ранее Маск заявил о лидерстве России в развитии и более высоких темпах прогресса по сравнению с другими странами.

Он назвал Владимира Путина уравновешенным и рассудительным лидером и подчеркнул желание видеть его в своей команде.