    31 марта 2026, 13:32 • Новости дня

    Юрист объяснила рассылку писем из реестра воинского учета от «Госуслуг»

    Tекст: Вера Басилая

    Рассылка писем от портала «Госуслуги», связанных с изменениями в Реестре воинского учета, не является повесткой с требованием явки в военкомат, заявила независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая.

    По словам Лютницкой, оповещения, которые приходят россиянам через портал «Госуслуги» о внесении изменений в данные Реестра воинского учета, не являются повестками, сообщает Lenta.ru.

    «Никаких действий самостоятельно производить не нужно. Это простая систематизация. Если военкомат вас вызовет, тогда на «Госуслуги» придет повестка. В повестке будет указано основание для явки в военкомат и, соответственно, дата, с какой необходимо явиться», –отметила юрист.

    Эксперт объяснила, что такие уведомления связаны исключительно с переходом работы военкоматов на электронный формат. Лютницкая отметила, что военкоматы просто собирают и систематизируют сведения о гражданах в новых электронных базах данных.

    По словам юриста, отличить простое оповещение о внесении изменений в Реестр воинского учета от настоящей повестки достаточно легко. В официальной электронной повестке обязательно указывается причина вызова и точная дата, когда нужно явиться в военкомат.

    В Генштабе  сообщили о применении электронных повесток для оповещения призывников и ведении реестра направленных и врученных документов.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Индонезия заявила о планах купить у России подлодки
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС Индонезии хотели бы в будущем приобрести российские подводные лодки, а также другую российскую технику, заявил командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.

    Али во время визита на российские корабли Тихоокеанского флота, прибывшие в Джакарту, заявил, что ВМС Индонезии заинтересованы в приобретении российских подводных лодок и другой техники в будущем, передает РИА «Новости». В частности, он побывал на подлодке «Петропавловск-Камчатский», входящей в состав отряда российских кораблей.

    Адмирал отметил, что Индонезия уже давно использует советскую военную технику, включая корабли, самолёты и подводные лодки. «И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – заявил Али.

    Во время визита стороны обменялись памятными подарками, а адмирал Али оставил запись в книге почетных посетителей подлодки, подчеркнув важность сотрудничества между ВМС Индонезии и ВМФ России для региональной стабильности. Кроме того, он выразил желание посетить Владивосток и пригласил российских моряков на Бали.

    Как ранее сообщалось, российский отряд кораблей прибыл в порт Танджунг Приок в Джакарте, а в дальнейшем запланированы совместные манёвры и тренировка по связи между Россией и Индонезией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в Джакарте для последующих совместных маневров и тренировки по связи с ВМС Индонезии.

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Прабово Субианто подтвердил надежность военно-технического сотрудничества двух стран и развитие контактов между военными ведомствами.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил дружелюбное отношение к российским военным на фоне расширения совместных учений и растущего интереса Джакарты к российским военным технологиям.

    31 марта 2026, 12:54 • Новости дня
    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»

    Tекст: Анастасия Куликова

    У российских подводных лодок есть ряд преимуществ перед конкурентами. Это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Сергей Ищенко. Ранее Индонезия заявила о планах купить у России подлодки.

    «Индо-Тихоокеанский регион бурно развивается, и в этом контексте Джакарте важно иметь средства защиты своих интересов, торговых путей», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, с этим связано стремление Индонезии расширить сотрудничество с Россией.

    Собеседник напомнил, что страна ранее высказывала намерение купить российские истребители и другую военную технику. «Желание приобрести наши подводные лодки – естественны процесс развития двусторонних отношений», – подчеркнул аналитик.

    К тому же лодки проекта 636 «Варшавянка» выделяются целым рядом характеристик, добавил Кнутов. «Во-первых, они практически бесшумные. Неслучайно НАТО называет их «черная дыра» – выявить, где находится подлодка практически невозможно», – указал он.

    Во-вторых, «Варшавянка» имеет возможность достаточно большого для такого типа подводных аппаратов автономного плавания, продолжил эксперт. «Это дизель-электрическая лодка. Особенность состоит в том, что она должна периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Мы эту проблему решаем достаточно оригинально», – уточнил спикер.

    Наконец, субмарины оснащены ракетами «Калибр», которые работают как в противокорабельном варианте, так и по наземным целям, добавил специалист. Он допустил, что Джакарта может рассчитывать на комплектацию с «Калибрами», но, заметил Кнутов, в этом случае должен быть подписан отдельный контракт.

    По его оценкам, если дело дойдет до заключения соглашения, то речь пойдет о поставке нескольких подлодок. «Вместе с тем, если индонезийские моряки смогут освоить технику – а она действительно довольно сложная – то, я думаю, контракт расширят. Как правило, так и происходит», – добавил собеседник.

    «Более того, на мой взгляд, если бы не санкции в отношении Москвы, страны активнее закупали бы и фрегаты, и самолеты, и системы ПВО. Но то, что Джакарта высказывает интерес к российской технике даже под угрозой давления со стороны Запада, говорит о многом», – акцентировал эксперт.

    Тем более, что у России есть конкуренты, в частности, Швеция и Япония. «Они производят, может быть, не столь хорошо вооруженные подлодки, но достаточно современные, способные находиться под водой без всплытия длительное время. Однако у российских подводных аппаратов есть ряд преимуществ – это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий», – перечислил Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса. По его мнению, если Москва и Джакарта заключат контракт, то это станет прорывом. Собеседник допустил, что Индонезия выражает интерес к «Варшавянкам» в том числе из-за вооружения «Калибрами».

    Ранее командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, находящиеся в индонезийской столице в рамках делового визита. Он заявил, что Джакарта хотела бы в будущем приобрести российские подводные лодки.

    «Индонезийский флот уже давно, еще с советских времен, использовал советскую технику -– не только корабли, но и самолеты, а также подводные лодки. И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – цитирует его РИА «Новости».

    Глава ВМС Индонезии сообщил командиру отряда кораблей ТОФ Евгению Мясоедову, что хотел бы посетить Владивосток, а также пригласил российских моряков посетить остров Бали.

    30 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщений о том, что иранские баллистические ракеты и беспилотники уничтожили самолет ВВС США E-3 Sentry с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS) на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, опубликованные видеозаписи с объекта подтвердили это, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    «Иранская атака, по всей видимости, была нацелена на наиболее важный компонент самолета – хвостовую часть, где расположен вращающийся купол радара. Аналитики дают противоречивые оценки относительно того, что стало причиной удара –  беспилотник или баллистическая ракета. E-3 – самый ценный самолет поддержки в ВВС США, уступающий по стоимости только E-4B Nightwatch, стоимость обоих составляет около 500 млн долларов», – пишет Military Watch Magazine (MWM), анализируя фото уничтоженного хвоста американского самолета.

    В материале отмечено, что Иран уничтожил и более ценные цели, но самолет E-3 – один из самых ценных и самых сложно воссоздаваемых.

    «Возможности США и их стратегических партнеров по перехвату иранских ударов быстро сократились как из-за уничтожения радиолокационных сетей в результате рейдов, так и из-за истощения запасов противоракетных перехватчиков. Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолетов остается длинной», – отметила редакция журнала MWM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения. Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    Air and Space Forces Magazine также сообщал, что иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.

    29 марта 2026, 03:05 • Новости дня
    WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока президент США Дональд Трамп делает заявления о стремлении завершить конфликт и договориться с Ираном о мире, Пентагон планирует отправку в регион еще 17 тыс. военных, узнала WSJ.

    «Если президент Трамп даст добро, то вскоре у границ Ирана может оказаться более 17 тыс. сухопутных войск США. Это далеко не то, что необходимо для полномасштабного вторжения, но они могли бы захватить стратегическую территорию на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По сведениям газеты, Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток, несмотря на то, что Трамп взвешивает возможность мирных переговоров с Тегераном.

    Эти военнослужащие добавятся к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион.

    Дополнительные войска, вероятно, будут включать пехоту, бронетехнику и средства материально-технического обеспечения, сказано в материале.

    Напомним, Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу. Портал Axios узнал, что США готовятся отправить 10 тыс. военных на Ближний Восток. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    28 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Авианосец Gerald R. Ford бросил якорь у берегов Хорватии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский авианосец Gerald R. Ford после ремонта на Крите пришел на якорную стоянку в хорватском Сплите, задействованный ранее в ударах по Ирану.

    Боевой корабль Gerald R. Ford прибыл в порт Сплита после перехода по Адриатическому морю, передает РИА «Новости».

    В заявлении Шестого флота ВМС США говорится: «Крупнейший в мире авианосец ВМС США Gerald R. Ford 29 марта встал на якорь в порту Сплита, Хорватия, после перехода по Адриатическому морю из бухты Суда на Крите, Греция, где с 23 по 26 марта корабль находился в рабочем заходе в порт для пополнения запасов, дозаправки и проведения ремонта».

    Авианосец задействован в военной операции США на Ближнем Востоке и в последние недели привлек внимание чередой происшествий на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авианосце Gerald Ford ВМС США начались проблемы с канализацией.

    Экипажу авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов на полную ликвидацию недавнего пожара в прачечной судна

    Ранее этот авианосец продолжал службу без обязательного технического обслуживания, несмотря на неустраненные сбои в системах и недавний пожар.

    29 марта 2026, 13:36 • Новости дня
    Польша объявила о запуске производства ракет CAMM-ER

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша начнет производить британо-итальянские ракеты противовоздушной обороны CAMM-ER, сообщает министерство обороны республики.

    Министерство обороны Польши заявило о начале выпуска британско-итальянских зенитных ракет CAMM-ER, сообщает РИА «Новости». В сообщении ведомства говорится, что церемония подписания инвестиционного договора состоится в понедельник, 30 марта, на Военном заводе Электроники в Зеленке при участии заместителя министра обороны Цезари Томчика.

    В рамках реализации проекта планируется построить сервисно-производственный центр для ракет CAMM-ER и отдельный производственный цех для элементов системы противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо этого, будут возведены производственно-складское здание, склады с защитными стенами и подъездные пути.

    CAMM-ER представляет собой британско-итальянскую зенитную ракету, разработанную компанией MBDA. Она способна поражать цели на расстоянии до 45 километров и на высоте до 15 километров при скорости около Мах 3. Ракета предназначена для борьбы с самолетами, вертолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Комплексы с использованием CAMM-ER применяются в системах EMADS, Sky Sabre и Grifo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении в течение четырех лет увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    Польша ускорила разработку собственной баллистической ракеты в сотрудничестве с оборонным концерном PGZ и авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1.

    Польское руководство заключило соглашение о покупке нескольких десятков пусковых установок американского ЗРК Patriot для их производства на польской территории.

    29 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Лужков, Червоного, Бубликово, Эсмани, Вольной Слободы, Эсмани и села Новая Сечь на Сумском направлении.

    «В Шосткинском районе продолжаются ожесточенные бои в приграничных лесных массивах. Наши штурмовики продвинулись на трех участках до 200 метров. Российские войска уничтожили цех по производству БпЛА на отдалении от государственной границы, подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удары ТОС по опорному пункту 101 обр ТерО», рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском – на четырех. За сутки продвижение составило до 550 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды в ходе ожесточенных стрелковых боев отодвигают противника от государственной границы. За сутки продвижение составило до 800 м.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Верхней Писаревки, Покаляного и села Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку переброски двух штурмовых групп на бронетехнике БТР-80 и ББМ «Козак» в направлении ЛБС. В результате огневого воздействия «Северян» живая сила и техника противника уничтожены.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать. Марочко сообщил о начале боев за Амбарное в Харьковской области. ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.


    29 марта 2026, 08:32 • Новости дня
    Российские военные корабли прибыли с визитом в Индонезию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте, позже Россия и Индонезия планируют провести совместное маневрирование и тренировку по связи.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с деловым визитом в порт Танджунг Приок, расположенный в Джакарте, сообщает корреспондент РИА «Новости». В состав российского отряда вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».

    В порту корабли встретили представители посольства России в Индонезии и руководство местного морского района. Власти Индонезии подчеркнули, что визит российских военных моряков является честью для столицы страны.

    Во время стоянки запланированы экскурсии на российские корабли для военнослужащих ВМС Индонезии и местных жителей. На следующей неделе стороны проведут совместные маневры и отработают взаимодействие по связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три российских военных корабля прибыли в порт Джакарты для проведения совместных маневров и тренировки по связи с военно-морскими силами Индонезии.

    Москва и Джакарта готовятся к крупным российско-индонезийским учениям «Орруда» в 2026 году в морях у российских берегов.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил особое дружелюбие индонезийцев к российским военным и постепенное углубление военно-морского сотрудничества двух стран.

    29 марта 2026, 04:37 • Новости дня
    В штурмовом полку ВСУ «Скала» вспыхнула эпидемия пневмонии

    Tекст: Катерина Туманова

    В подразделении ВСУ вспыхнула эпидемия пневмонии, среди офицерского состава зарегистрированы летальные случаи, а родственники жалуются на отсутствие медицинской помощи, сообщили представители российских силовых структур.

    «В 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» эпидемия пневмонии. Так, только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», – рассказал источник ТАСС.

    Родственники заболевших жалуются на командование полка и медицинский персонал, которые, по их словам, не обеспечили необходимый уровень медицинской помощи.

    По данным российских силовых структур, количество заболевших и умерших военнослужащих может быть в несколько раз выше официально заявленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре британская Telegraph сообщала о том, что военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена. Силовики сообщили о мобилизации ВИЧ-больных в ВСУ.


    29 марта 2026, 01:56 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются к поселку Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и делают это так, что украинские войска оказываются в окружении и вынуждены отступать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие ВС России пытаются обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков в Червоном с запада.

    «Именно по этой причине мы с Новодмитровки продвигаемся в северном направлении – по направлению населенного пункта Стенки. Это как раз позволит охватить сразу три населенных пункта: это Николаевка, Подольская, Червоное», – рассказал он ТАСС.

    Марочко считает, что такая тактика вынудит украинских боевиков либо отступать, либо оказаться в окружении российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окрестности Червоного у Часова Яра в ДНР контролируют операторы БПЛА ВС России, а подразделения ВСУ оттуда ушли. Марочко сообщил о зачистке Червоного армией России от ВСУ, а также об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке.

    30 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков: Вопросы о новой волне мобилизации в России не рассматриваются

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы о новой волне мобилизации в России не рассматриваются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Вопрос новой мобилизации в России не стоит на повестке дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Такой темы нет на повестке дня», – заявил представитель Кремля, отметив, что новая мобилизация в стране не планируется.

    Такое заявление Песков сделал в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация. Пресс-секретарь главы государства таким образом ответил на появившиеся за рубежом предположения о возможных мобилизационных решениях Москвы.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявил, что вопрос новой мобилизации в России не обсуждается.


    30 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    В Генштабе назвали срок явки по повестке в военкомат

    Tекст: Вера Басилая

    Срок явки по повестке в военкомат теперь ограничен 30 днями с момента размещения документа в специальном реестре, что призвано исключить негативные последствия для призывников, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    Бурдинский заявил, что дата явки граждан по повестке в военкомат при круглогодичном призыве не может превышать 30 дней со дня размещения повестки в реестре направленных или врученных повесток, передает «Красная Звезда».

    По его словам, граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года.

    Бурдинский напомнил, что отправка призывников к месту службы, как и ранее, будет происходить дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв наиболее организованно прошел в Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве.

    В России запустили сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.

    30 марта 2026, 11:38 • Новости дня
    Ростех показал усиливший мобильные комплексы РЭБ-модуль

    Tекст: Мария Иванова

    В России создан модуль, который позволяет мобильным комплексам радиоэлектронной борьбы без модернизации эффективно подавлять управление дронами на разных частотах.

    Предприятие госкорпорации создало модуль, который наращивает возможности мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы без глубокой модернизации существующих систем, пишет Ростех.

    Разработкой изделия занимался холдинг Росэл, специализирующийся на радиоэлектронных решениях.

    Новый модуль формирует помехи в заданных диапазонах частот и позволяет подавлять каналы управления, телеметрии и передачи видеосигнала различных дронов. Такое воздействие нарушает устойчивость радиолинии и затрудняет управление беспилотниками.

    Комплекс выполнен в виде отдельных функциональных блоков и может устанавливаться на разные платформы: от мобильных станций радиоэлектронной борьбы на автомобильном шасси до стационарных систем защиты объектов.

    «Модуль позволяет гибко наращивать возможности мобильных комплексов РЭБ и формировать надежную зону радиоэлектронной защиты. Он обеспечивает подавление радиоканалов управления и передачи данных беспилотных систем и может применяться для защиты техники и инфраструктуры. Модульная архитектура позволяет быстро интегрировать изделие в состав существующих комплексов и наращивать их возможности без глубокой модернизации», – сказали в Ростехе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали модуль радиоэлектронной борьбы для беспилотников, способный обеспечивать полет аппарата на расстояние до семи километров при сильных помехах.

    Специалисты центра «БАРС-Сармат» разрабатывают модульную систему РЭБ для блокирования управления беспилотниками на различных частотах.

    Модернизированные комплексы «Омут» после обновления могут формировать невидимый купол радиопомех диаметром до 400 метров для защиты от БПЛА и FPV-дронов.

    Главное
    Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Декларация о доходах Зеленского за 2025 год исчезла из реестра
    Полиция Чехии задержала иностранца по делу о нападении на Русский дом
    Зеленский четырежды уклонялся от военной службы
    Юрист объяснила рассылку писем из реестра воинского учета от «Госуслуг»
    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине