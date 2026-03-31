Путин и Сиси обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Путин и президент Египта Сиси обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе беседы стороны уделили особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, где произошла беспрецедентная эскалация конфликта. Оба лидера подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий и поиска политико-дипломатических решений, при этом был отмечен безусловный учет интересов всех стран региона, передает Кремль.

Собеседники также подробно обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая реализацию крупных инвестиционных проектов в энергетике и промышленности. Было отмечено, что сотрудничество между Россией и Египтом развивается по многим направлениям и демонстрирует положительную динамику.

Накануне президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону стратегическое партнерство, уделив особое внимание поставкам газа и ситуации на Балканах. Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.