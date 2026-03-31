Решение о признании деятельности американских образовательных учреждений Tufts University и The Fletcher School of Law and Diplomacy нежелательной на территории России было принято Генеральной прокуратурой.
Как следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры, после начала специальной военной операции университет и школа, ранее считавшиеся научными центрами, стали инструментом антироссийской пропаганды. Представители Генпрокуратуры отметили, что указанные организации открыто поддерживают киевский режим и проводят мероприятия, на которых распространяют недостоверную информацию о России.
По мнению надзорного органа, информационная политика Tufts University и The Fletcher School направлена на подрыв доверия населения к руководству страны, силовым структурам и Вооруженным силам России, а также на создание условий для усиления протестных настроений и радикализации общества.
В Генпрокуратуре также отметили, что указанные образовательные организации поддерживают ЛГБТ-сообщество (признано экстремистской организацией и запрещено в России), что, по мнению ведомства, направлено на разрушение традиционных семейных и нравственных ценностей в российском обществе.
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу британского аналитического центра The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies из-за его антироссийской риторики и призывов к усилению санкций.
Российские правоохранительные органы объявили американский Йельский университет нежелательной организацией за деятельность, направленную на подрыв экономики и территориальной целостности России.