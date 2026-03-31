Borna сообщило о ракетном ударе по авиабазе в Иордании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авиабаза Муваффак ас-Салти в Иордании подверглась ракетной атаке, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Borna. Пока не сообщается о разрушениях и жертвах, а также о том, кто именно стоял за ударом.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, в ходе которой были атакованы объекты в Израиле.

Помимо этого, ответным ударам подверглись военные объекты США, расположенные в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ситуация в регионе остается напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары ракетами и беспилотниками по американским базам, включая авиабазу Аль-Азрак в Иордании.

Военный эксперт Дандыкин объяснил точность иранских попаданий по американским объектам в Иордании и других странах региона.

Иран атаковал военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ, Саудовской Аравии и объекты в Израиле.