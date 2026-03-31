Дуров раскритиковал Apple за блокировку VPN в России

«Это не круто, Apple», – заявил Дуров, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что свыше 20 VPN-приложений были удалены из российского магазина App Store по требованию Роскомнадзора.
До этого Роскомнадзор ограничил доступ к 439 VPN-сервисам.
«Это не круто, Apple», – заявил Дуров, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что свыше 20 VPN-приложений были удалены из российского магазина App Store по требованию Роскомнадзора.
До этого Роскомнадзор ограничил доступ к 439 VPN-сервисам.
Журналист Павел Зарубин опубликовал в личном Telegram-канале кадры, на которых можно рассмотреть часы президента России Владимира Путина. На видеозаписи видно, что перед началом встречи глава государства снимает с запястья наручные часы и аккуратно кладет их на стол перед собой.
На циферблате часов отчетливо видна надпись Made in Russia («Сделано в России»), при этом бренд не называется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год. Президент России Владимир Путин на церемонии в День работника культуры отметил значимость вклада деятелей культуры для общества.
Руденко прокомментировал ситуацию вокруг отмены части санкций США против российской нефти и заявления Таиланда о готовности покупать ее. Руденко был задан вопрос о том, обсуждаются ли такие перспективы с недружественными странами, например с Японией.
Он отметил, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, который он назвал антирыночной мерой, нарушающей цепочки поставок, пишут «Известия».
«Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», – заявил Руденко.
Руденко добавил, что в случае поступления официальных запросов от властей других стран эти обращения будут внимательно рассмотрены. При этом Москва будет учитывать характер отношений с государствами и экономические интересы России.
По его словам, ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.
В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)».
Майор Николай Терехин – советский летчик-истребитель, участник боев на Халхин-Голе и участник Великой Отечественной войны, один из немногих асов, трижды совершивших воздушный таран. Причем дважды – в одном бою: когда закончился боекомплект, он сбил бомбардировщик «Юнкерс -88», а затем поврежденной машиной еще один такой же самолет. Командовал истребительным авиаполком на Калининском, Волховском и Северо-Западном фронтах, всего совершил около 250 боевых вылетов и уничтожил 17 вражеских машин. Погиб в воздушном бою над Новгородской областью 30 декабря 1942 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.
«Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.
Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.
Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.
Законопроект предусматривает введение механизма определения рыночных цен по сделкам с товарами, ввозимыми с территории стран Евразийского экономического союза, особенно для товаров, подлежащих обязательной маркировке. Налоговые органы получат полномочия контролировать цены в таких сделках и корректировать их при несоответствии рыночным уровням, передает РИА «Новости».
Документ также обязывает банки информировать налоговые органы об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если у физического лица нет ИНН, его должны будут присваивать до открытия счета.
Законопроект предусматривает расширение полномочий Федеральной налоговой службы, которая сможет получать от Банка России сведения о физических лицах, потенциально ведущих незадекларированную предпринимательскую деятельность. Инициаторы документа отмечают, что в действующей системе контроля доходы граждан, поступающие в безналичной форме от других физлиц, фактически выпадают из налогового администрирования, поскольку такие переводы не всегда признаются объектом налогообложения. При этом значительная часть подобных операций может представлять собой оплату товаров или услуг.
По оценке ФНС, реализация этих мер обеспечит дополнительные поступления в бюджет не менее 49,3 млрд рублей ежегодно с 2027 года, однако потребует дополнительных расходов на доработку информационных систем. Если закон будет принят, он вступит в силу спустя девять месяцев после его официального опубликования.
Ранее Минфин предложил расширить полномочия ФНС и обязать Банк России передавать ей информацию о переводах между физическими лицами.
До этого в России ограничили доступ к сайтам с инструкциями по уклонению от уплаты НДС и оформлению фиктивных операций.
Дерипаска в своем Telegram-канале отметил, что в нынешнем году ситуация в мире изменилась не только для России, а глобальный кризис стал более глубоким из-за перехода от глобальных возможностей к региональным, сопровождающимся различными ограничениями,
Бизнесмен считает, что этот путь предстоит пройти в любом случае и чем быстрее это удастся сделать, тем будет лучше для страны. Он отметил, что у России есть уникальный ресурс – умение объединяться в трудные времена и работать интенсивнее.
«Чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график – с восьми до восьми, включая субботу, – тем быстрее пройдем эту трансформацию», – заявил Дерипаска. Предприниматель уверен, что такой подход поможет эффективнее справиться с вызовами текущего кризиса.
В декабре академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики.
При этом Онищенко также ранее сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу.
Как пишет IRIB со ссылкой на источник в Ираке, удар был нанесен ракетами, оснащенными мощными фугасными боеголовками, передает RT.
По словам источника, «атака на американскую террористическую базу Виктория недалеко от багдадского аэропорта в иракской столице... была осуществлена... с использованием ракет «Шаиб-12» с фугасными боеголовками, которые впервые появились на поле боя».
Ранее сообщалось, что Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов.
В понедельник WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывание главы Rheinmetall Армина Паппергера, передает «Политика Страны».
Генеральный директор немецкой оборонной компании ранее заявил, что украинские дроны – это «работа домохозяек».
Зеленский в ответ подчеркнул: «Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что производство беспилотников на Украине носит кустарный характер и лишено инноваций.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.
Решение принято по итогам рассмотрения спора между компанией и бывшим охранником, которому из-за ошибочного ввода данных за октябрь 2023 года была начислена сумма 1 млн 814 тыс. 880 рублей вместо положенных 10 тыс. 570 рублей, передает ТАСС.
Причиной инцидента стала пропущенная запятая при вводе данных о количестве смен: вместо 10,64 в программу внесли 1064 смены. Работник не вернул излишне полученные средства и уволился. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя, однако кассационный суд отменил эти решения, посчитав ошибку не счетной, а технической.
Верховный суд, в свою очередь, признал, что кассация существенно нарушила нормы права. Суд отметил, что законодательство не содержит определений счетной или технической ошибки, но в правоприменительной практике счетной считается арифметическая ошибка, в том числе некорректный ввод числа отработанных смен в программу расчета зарплаты.
«Счетной ошибкой считается, в частности, арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов сумм, подлежащих выплате, в том числе при введении работником организации в компьютерную программу, используемую работодателем для расчета заработной платы работника, сведений о количестве отработанных работником периодов, отличающемся от количества фактически отработанных работником периодов», – пояснил Верховный суд.
В результате Верховный суд отменил решение кассационного суда, а также его определение, восстановив силу решения суда первой инстанции и апелляционного определения. Таким образом, работник обязан вернуть работодателю излишне полученные 1 млн 804 тыс. 309 рублей.
Ранее Верховный суд поддержал пенсионерку, из-за обмана мошенников продавшую квартиру.
Эксперт Козюлин: Прибытие российского танкера на Кубу стало результатом «тихой» дипломатии
«Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.
По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.
Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.
Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.
Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.
Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.
«Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».
«Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.
Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.
В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.
При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.
Левитт объяснила доставку российской нефти на Кубу гуманитарной необходимостью
Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была обусловлена гуманитарными причинами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА «Новости».
По ее словам, США разрешили российскому танкеру прибыть на Кубу исключительно для удовлетворения гуманитарных потребностей страны.
Левитт также отметила, что Вашингтон будет рассматривать возможность допуска танкеров с нефтью на Кубу индивидуально в каждом конкретном случае. Решения по будущим поставкам будут приниматься исходя из текущих гуманитарных обстоятельств и потребностей кубинского населения.
Минтранс сообщил о прибытии в порт близ Гаваны танкера «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти.
В Кремле заявили, что российская и американская стороны обсуждали тему доставки нефтепродуктов на Кубу заранее.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал прибытие российского танкера на Кубу успехом дипломатов России.
Решение принято в соответствии с постановлением правительства России, сообщается на сайте ведомства. Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года.
«Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», – говорится в заявлении министерства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.
Рубио спрогнозировал завершение операции против Ирана за несколько недель
США рассчитывают выполнить цели операции против Ирана за несколько недель, а не месяцев, сообщает РИА «Новости». С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.
Прямая речь Рубио: «Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель, а не месяцев». По его словам, американские власти настроены на быстрое достижение обозначенных задач.
Ожидается, что детали операции и уточнения по срокам будут озвучены позже. Сейчас Вашингтон воздерживается от раскрытия конкретной информации о планах действий против Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном.
Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее объявил о фактическом завершении миссии против Ирана.
Министр обороны Украины Федоров сообщил о начале работы частной ПВО в ВСУ
В своем Telegram-канале он заявил: «Частная ПВО уже работает… Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО», передает РИА «Новости».
По словам Федорова, на данный момент такие группы формируют еще 13 предприятий, и все они находятся на разных этапах подготовки. Некоторые команды уже приступили к выполнению боевых задач, другие проходят обучение, а часть завершают подготовку и вскоре пополнят силы противовоздушной обороны страны. Министр подчеркнул, что частная противовоздушная оборона интегрирована в единую систему управления воздушных сил ВСУ и уже функционирует в ее структуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана.
Ранее Politico сообщило, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.
«Налог с кешбэка может быть начислен только в том случае, если совокупный доход с вклада и кешбэк превысит 2,4 млн рублей», – заявил Аксаков ТАСС.
Таким образом, по его словам, налогообложение затрагивает лишь крупные суммы дохода, включающие и проценты по вкладам, и возврат части расходов по картам.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что ФНС признала кешбэк инвестиционным доходом и начала взимать с него 15% НДФЛ. Аксаков отметил, что подобные изменения в Госдуме не обсуждались и вряд ли будут приняты, допустив лишь возможность точечных мер при выявлении схем с использованием кешбэка.
В сентябре ФНС начала рассылку уведомлений о необходимости уплатить налог на процентные доходы по банковским вкладам сверх необлагаемого лимита за 2024 год.