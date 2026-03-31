В Счетной палате назвали три сферы, где вероятность нарушений особенно велика

Счетная палата создала три подразделения для аудита рисковых расходов

Tекст: Вера Басилая

По словам Мирсияпова, сферы госзакупок, капитального строительства и цифровизации признаны наиболее чувствительными и высокорисковыми с точки зрения вероятности нарушений, передает РИА «Новости».

По его словам, с 2026 года проверки по этим направлениям будут проводить новые специализированные подразделения, созданные внутри ведомства.

В 2024 году Счетная палата взяла курс на повышение эффективности своей работы и переход к новой модели госаудита. По словам Мирсияпова, теперь приоритетом станет не просто фиксация нарушений, а достижение реальных результатов: возврат средств в бюджет, предотвращение потерь и оптимизация расходов.

В структуре Счетной палаты появились три новых центра компетенций: департамент аудита закупочной деятельности, департамент аудита проектов капитального строительства и департамент аудита информационных систем и проектов цифровизации. Мирсияпов отметил, что выбор специализации этих подразделений основан на анализе системных нарушений, выявляемых при управлении государственными ресурсами.

Он подчеркнул: «Мы выделили три наиболее чувствительные и высокорисковые сферы, где концентрация финансовых потоков максимальна, а вероятность потерь особенно велика. Это госзакупки, капитальное строительство и цифровизация».

В период с 2021 по 2024 год на объекты капитального строительства было направлено 4,5 трлн рублей, а сумма выявленных нарушений в 2025 году достигла 24 млрд рублей.

В сфере госзакупок объем расходов по итогам 2025 года составил порядка 10 трлн рублей, а сумма нарушений и недостатков, обнаруженных Счетной палатой, превысила 160 млрд рублей. Аналогичная ситуация, по словам Мирсияпова, наблюдается в ИТ-секторе: значительные расходы сопровождаются высокими рисками нарушений и неэффективных затрат.

Новые подразделения сформируют единый риск-ориентированный подход к аудиту, чтобы четко выявлять и проверять наиболее существенные риски в сфере строительства, закупок и информационных технологий. В дальнейшем эти подразделения будут проводить специализированные рискоориентированные аудиты, которые, по мнению руководства ведомства, позволят повысить результативность работы и предложить качественные рекомендации для снижения рисков.

Зампред Счетной палаты Галина Изотова сообщила о выявлении за шесть лет нарушений и недостатков на 6,9 трлн рублей и возврате в бюджет 158 млрд рублей.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о пресечении во взаимодействии со Счетной палатой хищений бюджетных средств при реализации национальных проектов и выявлении свыше 3,5 тыс. преступлений.