    31 марта 2026, 11:48 • Новости дня

    Польша отказалась передать США системы ПРО Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша не собирается предоставлять США свои системы ПРО Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш заявил, что Польша не собирается предоставлять США свои системы противоракетной обороны Patriot, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что батареи Patriot и их ракеты предназначены для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, и никаких планов по их переброске нет.

    Министр отметил, что американские союзники понимают и принимают польскую позицию, а безопасность страны остается приоритетом для правительства. По его словам, миссии, которые выполняют батареи Patriot в Польше, крайне важны.

    Эту позицию поддержал заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. Он также заявил, что польские Patriot останутся в стране, где выполняют задачи по защите Польши и восточного фланга НАТО.

    Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что США требуют от Польши перебросить одну из двух батарей Patriot на Ближний Восток.

    На фоне эскалации ситуации в регионе США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ и неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о планах США не перебрасывать системы Patriot из Польши на Украину.

    Президент Польши Анджей Дуда на встрече с Владимиром Зеленским заявил об отсутствии у Варшавы возможности передать Украине системы ПВО Patriot.

    Военный эксперт Александр Бартош сказал о нежелании Польши расставаться с ограниченным числом комплексов Patriot на фоне раздувания угрозы российской агрессии.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    31 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Индонезия заявила о планах купить у России подлодки
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС Индонезии хотели бы в будущем приобрести российские подводные лодки, а также другую российскую технику, заявил командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.

    Али во время визита на российские корабли Тихоокеанского флота, прибывшие в Джакарту, заявил, что ВМС Индонезии заинтересованы в приобретении российских подводных лодок и другой техники в будущем, передает РИА «Новости». В частности, он побывал на подлодке «Петропавловск-Камчатский», входящей в состав отряда российских кораблей.

    Адмирал отметил, что Индонезия уже давно использует советскую военную технику, включая корабли, самолёты и подводные лодки. «И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – заявил Али.

    Во время визита стороны обменялись памятными подарками, а адмирал Али оставил запись в книге почетных посетителей подлодки, подчеркнув важность сотрудничества между ВМС Индонезии и ВМФ России для региональной стабильности. Кроме того, он выразил желание посетить Владивосток и пригласил российских моряков на Бали.

    Как ранее сообщалось, российский отряд кораблей прибыл в порт Танджунг Приок в Джакарте, а в дальнейшем запланированы совместные манёвры и тренировка по связи между Россией и Индонезией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в Джакарте для последующих совместных маневров и тренировки по связи с ВМС Индонезии.

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Прабово Субианто подтвердил надежность военно-технического сотрудничества двух стран и развитие контактов между военными ведомствами.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил дружелюбное отношение к российским военным на фоне расширения совместных учений и растущего интереса Джакарты к российским военным технологиям.

    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    30 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    MWM: Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщений о том, что иранские баллистические ракеты и беспилотники уничтожили самолет ВВС США E-3 Sentry с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS) на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, опубликованные видеозаписи с объекта подтвердили это, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    «Иранская атака, по всей видимости, была нацелена на наиболее важный компонент самолета – хвостовую часть, где расположен вращающийся купол радара. Аналитики дают противоречивые оценки относительно того, что стало причиной удара –  беспилотник или баллистическая ракета. E-3 – самый ценный самолет поддержки в ВВС США, уступающий по стоимости только E-4B Nightwatch, стоимость обоих составляет около 500 млн долларов», – пишет Military Watch Magazine (MWM), анализируя фото уничтоженного хвоста американского самолета.

    В материале отмечено, что Иран уничтожил и более ценные цели, но самолет E-3 – один из самых ценных и самых сложно воссоздаваемых.

    «Возможности США и их стратегических партнеров по перехвату иранских ударов быстро сократились как из-за уничтожения радиолокационных сетей в результате рейдов, так и из-за истощения запасов противоракетных перехватчиков. Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолетов остается длинной», – отметила редакция журнала MWM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения. Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    Air and Space Forces Magazine также сообщал, что иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.

    29 марта 2026, 03:05 • Новости дня
    WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока президент США Дональд Трамп делает заявления о стремлении завершить конфликт и договориться с Ираном о мире, Пентагон планирует отправку в регион еще 17 тыс. военных, узнала WSJ.

    «Если президент Трамп даст добро, то вскоре у границ Ирана может оказаться более 17 тыс. сухопутных войск США. Это далеко не то, что необходимо для полномасштабного вторжения, но они могли бы захватить стратегическую территорию на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По сведениям газеты, Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток, несмотря на то, что Трамп взвешивает возможность мирных переговоров с Тегераном.

    Эти военнослужащие добавятся к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион.

    Дополнительные войска, вероятно, будут включать пехоту, бронетехнику и средства материально-технического обеспечения, сказано в материале.

    Напомним, Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу. Портал Axios узнал, что США готовятся отправить 10 тыс. военных на Ближний Восток. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    28 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Авианосец Gerald R. Ford бросил якорь у берегов Хорватии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский авианосец Gerald R. Ford после ремонта на Крите пришел на якорную стоянку в хорватском Сплите, задействованный ранее в ударах по Ирану.

    Боевой корабль Gerald R. Ford прибыл в порт Сплита после перехода по Адриатическому морю, передает РИА «Новости».

    В заявлении Шестого флота ВМС США говорится: «Крупнейший в мире авианосец ВМС США Gerald R. Ford 29 марта встал на якорь в порту Сплита, Хорватия, после перехода по Адриатическому морю из бухты Суда на Крите, Греция, где с 23 по 26 марта корабль находился в рабочем заходе в порт для пополнения запасов, дозаправки и проведения ремонта».

    Авианосец задействован в военной операции США на Ближнем Востоке и в последние недели привлек внимание чередой происшествий на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авианосце Gerald Ford ВМС США начались проблемы с канализацией.

    Экипажу авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов на полную ликвидацию недавнего пожара в прачечной судна

    Ранее этот авианосец продолжал службу без обязательного технического обслуживания, несмотря на неустраненные сбои в системах и недавний пожар.

    28 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Ирана сообщили о применении беспилотников для атаки по двум ключевым объектам инфраструктуры Израиля, включая порт и аэропорт.

    Армия Ирана атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов радар ELTA в порту Хайфа и хранилища топлива на авиабазе «Бен-Гурион». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии Ирана, передает РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, целью ударов стали стратегический центр радиоэлектронной борьбы и аэрокосмический радар ELTA, расположенные в порту Хайфа, а также топливные хранилища на территории аэропорта «Бен-Гурион». В сообщении пресс-службы подчеркивается, что атака была произведена рано утром и носила характер «сокрушительных ударов».

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре страны. Руководство Ирана также приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночного обстрела Ираном центральной части Израиля в Тель-Авиве погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

    29 марта 2026, 13:36 • Новости дня
    Польша объявила о запуске производства ракет CAMM-ER

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша начнет производить британо-итальянские ракеты противовоздушной обороны CAMM-ER, сообщает министерство обороны республики.

    Министерство обороны Польши заявило о начале выпуска британско-итальянских зенитных ракет CAMM-ER, сообщает РИА «Новости». В сообщении ведомства говорится, что церемония подписания инвестиционного договора состоится в понедельник, 30 марта, на Военном заводе Электроники в Зеленке при участии заместителя министра обороны Цезари Томчика.

    В рамках реализации проекта планируется построить сервисно-производственный центр для ракет CAMM-ER и отдельный производственный цех для элементов системы противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо этого, будут возведены производственно-складское здание, склады с защитными стенами и подъездные пути.

    CAMM-ER представляет собой британско-итальянскую зенитную ракету, разработанную компанией MBDA. Она способна поражать цели на расстоянии до 45 километров и на высоте до 15 километров при скорости около Мах 3. Ракета предназначена для борьбы с самолетами, вертолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Комплексы с использованием CAMM-ER применяются в системах EMADS, Sky Sabre и Grifo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении в течение четырех лет увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    Польша ускорила разработку собственной баллистической ракеты в сотрудничестве с оборонным концерном PGZ и авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1.

    Польское руководство заключило соглашение о покупке нескольких десятков пусковых установок американского ЗРК Patriot для их производства на польской территории.

    29 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Лужков, Червоного, Бубликово, Эсмани, Вольной Слободы, Эсмани и села Новая Сечь на Сумском направлении.

    «В Шосткинском районе продолжаются ожесточенные бои в приграничных лесных массивах. Наши штурмовики продвинулись на трех участках до 200 метров. Российские войска уничтожили цех по производству БпЛА на отдалении от государственной границы, подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удары ТОС по опорному пункту 101 обр ТерО», рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском – на четырех. За сутки продвижение составило до 550 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды в ходе ожесточенных стрелковых боев отодвигают противника от государственной границы. За сутки продвижение составило до 800 м.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Верхней Писаревки, Покаляного и села Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку переброски двух штурмовых групп на бронетехнике БТР-80 и ББМ «Козак» в направлении ЛБС. В результате огневого воздействия «Северян» живая сила и техника противника уничтожены.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать. Марочко сообщил о начале боев за Амбарное в Харьковской области. ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.


    29 марта 2026, 08:32 • Новости дня
    Российские военные корабли прибыли с визитом в Индонезию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте, позже Россия и Индонезия планируют провести совместное маневрирование и тренировку по связи.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с деловым визитом в порт Танджунг Приок, расположенный в Джакарте, сообщает корреспондент РИА «Новости». В состав российского отряда вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».

    В порту корабли встретили представители посольства России в Индонезии и руководство местного морского района. Власти Индонезии подчеркнули, что визит российских военных моряков является честью для столицы страны.

    Во время стоянки запланированы экскурсии на российские корабли для военнослужащих ВМС Индонезии и местных жителей. На следующей неделе стороны проведут совместные маневры и отработают взаимодействие по связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три российских военных корабля прибыли в порт Джакарты для проведения совместных маневров и тренировки по связи с военно-морскими силами Индонезии.

    Москва и Джакарта готовятся к крупным российско-индонезийским учениям «Орруда» в 2026 году в морях у российских берегов.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил особое дружелюбие индонезийцев к российским военным и постепенное углубление военно-морского сотрудничества двух стран.

    29 марта 2026, 04:37 • Новости дня
    В штурмовом полку ВСУ «Скала» вспыхнула эпидемия пневмонии

    Tекст: Катерина Туманова

    В подразделении ВСУ вспыхнула эпидемия пневмонии, среди офицерского состава зарегистрированы летальные случаи, а родственники жалуются на отсутствие медицинской помощи, сообщили представители российских силовых структур.

    «В 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» эпидемия пневмонии. Так, только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», – рассказал источник ТАСС.

    Родственники заболевших жалуются на командование полка и медицинский персонал, которые, по их словам, не обеспечили необходимый уровень медицинской помощи.

    По данным российских силовых структур, количество заболевших и умерших военнослужащих может быть в несколько раз выше официально заявленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре британская Telegraph сообщала о том, что военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена. Силовики сообщили о мобилизации ВИЧ-больных в ВСУ.


    28 марта 2026, 14:32 • Новости дня
    Адвокат сообщил о готовности Тимура Иванова дать показания следствию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов выразил готовность сотрудничать со следствием при условии изменения квалификации обвинения на более мягкую статью, сообщил его адвокат.

    Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов выразил готовность дать показания по своему делу в обмен на переквалификацию обвинения – с получения взятки на злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Денис Балуев, подчеркнув: Иванов направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру и готов к досудебному соглашению, если следствие объективно и законно оценит его действия.

    Адвокат также опроверг опубликованные в СМИ сведения о якобы уже заключенном соглашении между Ивановым и Генпрокуратурой. По его словам, решение о соглашении будет принято только при изменении квалификации обвинения.

    Напомним, Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму порядка 1,3 млрд рублей, легализации средств, а также незаконном хранении и переделке оружия. Экс-замминистра вины не признает, почти два года находится в СИЗО. Вместе с ним по делу проходят предприниматель Сергей Бородин и глава компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.

    Следствие утверждает, что Фомин предоставлял Иванову, Бородину и другим лицам имущественные услуги, освобождая их от платы за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией одного из зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве ради изменения квалификации преступлений по второму делу.

    Ранее он заявил в Мещанском суде о готовности искупить вину на фронте и «погибнуть на военной операции». До этого военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО.


    29 марта 2026, 01:56 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются к поселку Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и делают это так, что украинские войска оказываются в окружении и вынуждены отступать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие ВС России пытаются обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков в Червоном с запада.

    «Именно по этой причине мы с Новодмитровки продвигаемся в северном направлении – по направлению населенного пункта Стенки. Это как раз позволит охватить сразу три населенных пункта: это Николаевка, Подольская, Червоное», – рассказал он ТАСС.

    Марочко считает, что такая тактика вынудит украинских боевиков либо отступать, либо оказаться в окружении российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окрестности Червоного у Часова Яра в ДНР контролируют операторы БПЛА ВС России, а подразделения ВСУ оттуда ушли. Марочко сообщил о зачистке Червоного армией России от ВСУ, а также об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке.

    28 марта 2026, 13:40 • Новости дня
    Цимлянский назвал лидеров по организации осеннего призыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Осенний призыв наиболее организованно прошел в Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    Цимлянский сообщил, что осенний призыв в России наиболее слаженно прошел в республиках Бурятия, Коми, Карачаево-Черкесии, а также в Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве, передает РИА «Новости».

    По его словам, установленное президентом России задание было выполнено полностью и в срок.

    Вице-адмирал сообщил, что для отправки молодых новобранцев в воинские части использовались гражданские и военные самолёты, эшелоны, поезда и служебный автотранспорт. Все призывники были обеспечены питанием, причём при поездках свыше трёх суток организовывалось трёхразовое питание в вагонах-ресторанах. Всего было призвано 135 тыс. человек на военную службу в Вооружённые силы, другие войска и воинские формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва 2025 года, и по нему в армию планируется направить 135 тыс. человек.

    По словам заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирала Владимира Цимлянского, мероприятия осеннего призыва проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции.

    В России запустили сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.

