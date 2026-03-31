Пентагон заключил контракт с RTX на двигатели для F-35

Пентагон заказал у RTX двигатели F135 для истребителей F-35 на 3,8 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Пентагон и корпорация RTX подписали контракт на производство двигателей F135 для истребителей F-35 на сумму 3,8 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

Соглашение предусматривает поставку двигателей для нужд ВВС, ВМС, корпуса морской пехоты США, а также для международных партнеров и зарубежных заказчиков.

В заявлении американского военного ведомства говорится, что стоимость контракта составляет 3,813 миллиарда долларов. Документ охватывает выпуск двигателей для 18-й партии истребителей, а также предусматривает производство двигательных установок для 19-й партии F-35 в рамках программы Joint Strike Fighter.

Выполнение работ запланировано на предприятиях в нескольких штатах США и других производственных площадках как внутри страны, так и за рубежом. Ожидается, что контракт будет полностью исполнен к марту 2028 года. Финансирование предусмотрено за счет авиационных закупок ВМС и ВВС США на 2024 и 2025 годы, вкладов партнеров по программе F-35 и средств по зарубежным военным продажам. Контракт был заключен без проведения конкурса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Пентагон с корпорацией Lockheed Martin заключил контракт на 700,4 млн долларов на закупку материалов и комплектующих длительного цикла для истребителей F-35.

В конце прошлого года сообщалось, что Румыния планирует заключить крупнейший в своей истории контракт на 6,5 млрд долларов на покупку 32 истребителей F-35 Lightning II у США.