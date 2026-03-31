В Малайзии признали кризис из-за роста цен на энергоносители

Власти Малайзии заявили о кризисе из-за событий вокруг Ирана

Tекст: Вера Басилая

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук заявил, что страна пребывает в состоянии кризиса из-за продолжающегося конфликта вокруг Ирана и существенного роста цен на энергоносители. Он отметил, что за последний месяц стоимость энергоносителей увеличилась более чем на 100%. В связи с этим правительство проводит еженедельные заседания Национального совета по экономическим действиям для выработки мер противодействия экономическим вызовам, передает ТАСС.

«Ситуация очень серьезная», – подчеркнул министр, призвав граждан не относиться к происходящему легкомысленно и принять меры по экономии топлива. Власти рекомендуют жителям страны снижать потребление топлива, чтобы смягчить возможные последствия перебоев с поставками.

Ранее глава правительства Анвар Ибрагим сообщил, что почти 50% нефти поступает в Малайзию через Ормузский пролив, несмотря на то что государство официально является экспортером нефти.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители и конфликта на Ближнем Востоке.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике из-за угрозы перебоев поставок и роста мировых цен на нефть.

В странах Юго-Восточной Азии резкий скачок цен на нефть и газ нарушил работу рыбаков и транспортников и вынудил власти вводить меры экономии энергии.