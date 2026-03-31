США запретили Канаде реэкспорт китайских электромобилей

Tекст: Ольга Иванова

США не допустят ввоза китайских электромобилей с территории Канады на свой рынок, заявил посол США в Оттаве Пит Хукстра, передает Bloomberg.

Он объяснил это опасениями по поводу безопасности, связанными с данными, которые современные автомобили собирают и передают. «Эти машины могут приехать из Китая в Канаду, но они не пересекут границу с США. Этого не будет», – подчеркнул Хукстра в интервью Rebel News.

Власти США уже ввели ограничения на продажу и импорт «подключенных» автомобилей, использующих технологии из Китая и России. Хукстра отметил, что Вашингтон не готов «открывать шлюзы» для китайских авто через Канаду и призвал канадских чиновников объяснить, почему их страна заслуживает быть в самой низкой тарифной категории. Несмотря на январское соглашение, по которому премьер-министр Канады Марк Карни снизил тарифы на импорт китайских электромобилей, США сохраняют жесткую позицию.

В 2024 году Канада ввела 100% тариф на китайские электромобили, чтобы согласовать свою политику с курсом администрации Джо Байдена, что привело к ответным мерам Китая против канадского экспорта продовольствия. После прихода к власти Дональда Трампа новые пошлины были введены и на канадские автомобили.

Хукстра подчеркнул, что большинство автомобилей, производящихся в Канаде, содержат значительную долю комплектующих из США – до 75%. Он также добавил, что основными конкурентами для автопрома США являются Корея, Япония и Мексика, а Канада не является главной проблемой для Вашингтона в этой сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США решили отозвать сертификацию у всех самолетов, произведенных в Канаде. Вашингтон пригрозил ввести пошлины 50% на канадские самолеты из-за спора по продукции Gulfstream.


