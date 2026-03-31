Опросы зафиксировали массовый переход израильской молодежи к религии

Опросы зафиксировали рост религиозности и правых взглядов израильской молодежи

Резкий разворот части израильской молодежи к вере и религиозным ритуалам описывает Bloomberg.

Молодые люди, пережившие атаку ХАМАС 7 октября 2023 года и последующую войну, все чаще говорят, что спасти их может только Бог; эта формула звучит в словах подростков как «Only God».

По одному из опросов, треть граждан Израиля младше 25 лет за последние два года усилила религиозные практики и при этом сместилась к правым политическим взглядам.

Лицом этой тенденции стал 18-летний Орель Малик из пригорода Тель-Авива. В его школе вспыхнул скандал из-за стола с тфилин, который он поставил в коридоре и призывал одноклассников молиться в перерывах между уроками. Когда директор забрал тфилин, Малик записал видео конфликта, вывел историю в медиа, после чего у школы прошли митинги, а самого юношу пригласили в кнессет на обсуждение законопроекта о праве школьников использовать тфилин.

Малик, выросший в нерелигиозной семье, объясняет, что переломом для него стал день, когда боевики ХАМАС прорвали оборону и убили или захватили более 1,4 тыс. израильтян. По его словам, провал армии и государства он воспринял как послание свыше и решил посвятить себя распространению религиозного послания. Новая война с Ираном, начавшаяся в феврале, и усиленные удары по «Хезболле» молодой активист называет продолжением той же битвы и утверждает, что ХАМАС является «иранским щупальцем».

Религиозное пробуждение заметно даже в традиционно светском Тель-Авиве, где подростки все чаще выбирают уроки Торы и групповые молитвы вместо привычных развлечений. Психолог Дорит Гатт, работающая с тинейджерами на севере города, пересказывает их настроения: они боятся возобновления ракетных ударов и уверены, что реальную защиту дает только Бог. Родители обсуждают в чатах, что заявленные футбольные матчи на деле оказываются религиозными собраниями.

Смещение молодежи вправо усиливает и без того религиозно-националистический крен израильской политики. Правительство Биньямина Нетаньяху, пришедшее к власти в конце 2022 года, уже называют самым правым и религиозным в истории страны, а популярность премьера, по данным опросов, сохраняется несмотря на критику за провал 7 октября и затяжную войну. Сам Малик, получивший право голоса, заявляет, что рассматривает только правые партии, потому что, по его мнению, левый лагерь настроен против религии.

Религиозный подъем, описанный изданием, тесно связан с демографией: более половины граждан Израиля сегодня относят себя к верующим, традиционалистам или ультраортодоксам. Впервые за 78 лет существования государства в религиозных школах оказалось больше первоклассников, чем в светских. Рост влияния ортодоксальных и национал-религиозных сил сопровождается расширением еврейских поселений на Западном берегу, где уже живут около 600 тыс. поселенцев и примерно 3 млн палестинцев под военным контролем Израиля.

Такой курс усиливает трения между Израилем и еврейской диаспорой в США, где большинство евреев придерживаются либеральных и в основном светских взглядов и выступают против политики заселения Западного берега. Дополнительный удар приходится на технологический сектор, обеспечивающий около 60% израильского экспорта: десятки тысяч специалистов и предпринимателей уже уехали в Нью-Йорк, Берлин или Торонто, не желая жить под популистским правительством и отправлять детей в армию, ведущую войны, с которыми они не согласны. Экономист Дэн Бен-Давид предупреждает, что массовый исход ключевых кадров может отбросить Израиль от развитого мира, а возвращение окажется крайне сложным.

Особое место в этой духовной мобилизации занимают пережившие атаку 7 октября – выжившие и бывшие заложники. Всего боевики ХАМАС увезли в Газу 251 человека; часть освободили в первые месяцы, другие провели в подземных туннелях более двух лет, многие погибли. Солдат Агам Бергер, 21 год, которую держали в плену 482 дня, рассказывала, что в семье не соблюдали кашрут и субботу, но в заточении она отказалась от редких консервированных сосисок, так как они были некошерными, и постилась на Йом-Кипур, тогда как ее родственники усилили религиозность дома, надеясь молитвами уберечь дочь.

Похожую историю рассказывает Ноа Атияс, 29 лет, выжившая на фестивале Nova в нескольких километрах от границы с Газой, где боевики ХАМАС застрелили 378 участников. Прячась в кустах под обстрелом, она пообещала, что после спасения станет соблюдать шаббат, и сейчас вместе с мужем, выросшими в светских семьях, следует религиозным нормам и находит утешение в ритуале. По ее словам, после гибели друзей супруги отказались от прежней жизни вечеринок, перестали курить по субботам и стараются «замедлиться и найти свет и силу».

Религиозный подъем заметен и в армии: кадры, как израильские солдаты, стоя плечом к плечу, поют молитву-гимн Ani Ma’amin у могилы последнего обнаруженного заложника, разошлись по соцсетям. Журналистка Сиван Рахав-Меир говорит, что истинный итог 7 октября – «евреи стали более еврейскими» и массово возвращаются к традиции, тогда как еще два десятилетия назад религиозная молодежь оставалась в меньшинстве. По оценке авторов материала, на глазах меняется сам характер сионизма, который был задуман как светский национальный проект, но сегодня все заметнее приобретает ортодоксальные черты.