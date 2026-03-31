  Путин продлил иностранцам возможность оплаты газа через любые российские банки
    Истребители советских танков брошены против иранских БПЛА
    31 марта 2026, 11:05 • Новости дня

    Путин продлил иностранцам возможность оплаты газа через любые российские банки

    Путин продлил иностранцам возможность оплаты газа через любые российские банки
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранные компании смогут до 1 июля 2026 года оплачивать российский газ в рублях через любые российские банки, а не только через Газпромбанк, разрешение продлил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил возможность иностранным покупателям оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, сообщает РИА «Новости».

    Соответствующее разрешение будет действовать до 1 июля 2026 года. Ранее срок действия такого порядка истекал 1 апреля.

    Страны, признанные недружественными, смогут производить оплату через любые российские кредитные организации, а не только через Газпромбанк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями до 1 апреля 2026 года не только через Газпромбанк.

    В 2024 году Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка.

    30 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На руке президента РФ Владимира Путина в минувшую среду во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в личном Telegram-канале кадры, на которых можно рассмотреть часы президента России Владимира Путина. На видеозаписи видно, что перед началом встречи глава государства снимает с запястья наручные часы и аккуратно кладет их на стол перед собой.

    На циферблате часов отчетливо видна надпись Made in Russia («Сделано в России»), при этом бренд не называется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год. Президент России Владимир Путин на церемонии в День работника культуры отметил значимость вклада деятелей культуры для общества.

    30 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину
    Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Николаю Терехину.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)».

    Майор Николай Терехин – советский летчик-истребитель, участник боев на Халхин-Голе и участник Великой Отечественной войны, один из немногих асов, трижды совершивших воздушный таран. Причем дважды – в одном бою: когда закончился боекомплект, он сбил бомбардировщик «Юнкерс -88», а затем поврежденной машиной еще один такой же самолет. Командовал истребительным авиаполком на Калининском, Волховском и Северо-Западном фронтах, всего совершил около 250 боевых вылетов и уничтожил 17 вражеских машин. Погиб в воздушном бою над Новгородской областью 30 декабря 1942 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС, Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вдовиченков широко известен благодаря ролям в фильмах «Бригада», «Бумер» и других популярных отечественных картинах.

    Также президент присвоил звание народной артистки России Екатерине Гусевой. Актриса прославилась после съемок в телесериале «Бригада», а также активно выступает на театральной сцене и участвует в различных творческих проектах.

    В феврале Путин присвоил звание народного артиста России музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову.

    30 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Высокая награда присуждена Буре за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

    Павел Буре, которому 31 марта исполнится 55 лет, начинал профессиональную карьеру хоккеиста в московском ЦСКА, где дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя 702 матча и забросив 437 шайб. За выдающуюся скорость на льду он получил прозвище «Русская ракета».

    В составе сборной России Буре завоевал серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано и бронзу Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а также становился чемпионом мира в 1990 году. В 2012 году его имя было включено в Зал славы НХЛ, а в 2015 году он стал первым россиянином, чей игровой номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

    Ранее Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы. Он также присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    30 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова орденом Дружбы.

    Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Орден Дружбы также получил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Глава Саратовской области Роман Бусаргин был удостоен ордена Александра Невского за вклад в развитие Саратовской области.

    Депутат Государственной думы Яна Лантратова получила орден Дружбы за развитие парламентаризма и активную законотворческую работу.

    Ранее Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    31 марта 2026, 04:28 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина встретиться с Памфиловой
    Песков сообщил о планах Путина встретиться с Памфиловой
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует встретиться с Эллой Памфиловой, переизбранной председателем Центральной избирательной комиссии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Когда Пескову был задан соответствующий вопрос, он ответил: «Да, планирует», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Памфилову избрали главой Центризбиркома России на третий срок впервые в истории страны. Николай Булаев утвержден на посту заместителя председателя Центризбиркома.

    Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центризбиркома на пятилетний срок, в которую вошли Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Герой России Анатолий Сысоев.

    30 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Цыбульский предложил снизить пошлины для экспортеров леса и рыбы

    Цыбульский призвал создать преференции для экспорта леса и рыбы Поморья

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил ввести специальные таможенные режимы для увеличения экспорта региональных товаров, включая лес и морепродукты.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с инициативой установить преференциальные таможенные режимы для российских регионов на потенциально важных для них внешних рынках, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что в настоящее время тарифная политика на таких рынках в отношении российских импортеров часто оказывается строже, чем для конкурентов из других стран.

    Губернатор подчеркнул, что для Архангельской области ключевыми направлениями экспорта могут стать лесопромышленный комплекс, а также рыба и морепродукты. Он уверен, что снижение пошлин позволит региону нарастить экспорт и усилить свои позиции на международных рынках.

    Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским отметил снижение показателей промышленного производства в регионе.

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил с 1 января 2027 года запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса.


    30 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин потребовал «вытащить людей из бараков» в Архангельской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским призвал ускорить расселение жителей из аварийных домов, чтобы «вытащить людей из бараков».

    Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским вопросы расселения аварийного жилья, сообщается на сайте Кремля.

    «Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья – конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих», – заявил Путин.

    Глава государства отметил необходимость дальнейших шагов по расселению аварийных домов.

    Предыдущая рабочая встреча Путина и Цыбульского состоялась в конце июля 2025 года, тогда они затрагивали темы поддержки участников спецоперации, экономического развития региона и строительства жилья.

    На предыдущей встрече Путин отметил в Архангельской области высокую долю аварийного жилья по сравнению со средним уровнем по стране.

    Кроме того, президент поручил правительству и Госдуме усовершенствовать систему переселения граждан из аварийного жилья и внедрить новые стандарты.

    30 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин отметил снижение промышленного производства в Архангельской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским обратил внимание на уменьшение показателей промышленного производства по итогам текущего года.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, на которой затронул тему промышленного производства в регионе, сообщается на сайте Кремля.

    «Я материалы посмотрел перед нашей встречей. Там все-таки промышленное производство – по бумагам, которые у меня есть, – немножко снизилось», – отметил Путин.

    Губернатор в ответ пояснил, что небольшое снижение связано с высокой базой прошлого года.

    По словам Александра Цыбульского, в прошлом году в регионе зафиксировали рекордный рост промышленного производства почти на 8% выше среднероссийского уровня. На этом фоне текущий год показывает рост всего на 1% по сравнению с предыдущим годом, что объясняется эффектом высокой базы. Он подчеркнул, что такой результат обусловлен исключительно статистическим фактором, а не ухудшением экономической ситуации в области.

    Ранее Путин во время встречи с Александром Цыбульским призвал ускорить расселение жителей из аварийных домов, чтобы «вытащить людей из бараков».

    30 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: В графике Путина два международных телефонных звонка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в понедельник провести две международные телефонные беседы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы ожидаем, что президент проведет два международных телефонных разговора», – цитирует Пескова ТАСС.

    До этого Путин в ходе телефонной беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым говорил на тему стратегических проектов, в том числе о строительстве первой в Узбекистане АЭС.

    30 марта 2026, 14:32 • Новости дня
    Цыбульский анонсировал открытие ортопедического центра в Архангельской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области завершается реализация проекта ортопедического центра, который будет работать на базе госпиталя ветеранов войн и откроется в ближайшие недели, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Цыбульский сообщил, что проект по созданию современного ортопедического центра в Архангельской области находится на финальной стадии, следует из сообщения на сайте Кремля.

    До открытия нового медучреждения остается месяц-полтора, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Цыбульского, соглашение о создании центра было подписано между Архангельской областью, Ростехом и фондом «Защитники Отечества». Центр будет действовать на базе госпиталя ветеранов войн, что позволит оказывать широкий спектр медицинской помощи, в том числе высокотехнологичную и первичную.

    «Уже в финальной стадии этот проект находится буквально. Вот осталось месяц-полтора до его открытия, он будет оснащен», – заявил Цыбульский.

    Он подчеркнул, что размещение центра на базе госпиталя ветеранов позволит пациентам получить не только реабилитационные и ортопедические процедуры, но и полный набор медицинских услуг на высоком уровне.

    Ранее Владимир Путин предложил создать в стране единые центры протезно-ортопедической помощи с четкими требованиями к их работе.

    30 марта 2026, 13:51 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили по телефону развитие стратегического партнерства, уделив особое внимание поставкам российского газа и ситуации на Балканах.

    Разговор между Владимиром Путиным и Александром Вучичем состоялся по инициативе сербской стороны, передает Кремль.

    Главы государств рассмотрели вопросы стратегического партнерства между Россией и Сербией, особенно в сферах энергетики, нефтегазовой и атомной промышленности. Были затронуты детали подготовки к заседанию Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в апреле.

    Александр Вучич поблагодарил Россию за стабильные поставки газа, отметив их важность для энергобезопасности Сербии. Лидеры подробно обсудили ситуацию на Украине и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Президент Сербии поделился своими оценками развития событий на Балканах.

    С обеих сторон было подчеркнуто принципиальное значение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН для урегулирования косовского вопроса. Отдельно отмечена необходимость соблюдения прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины согласно Дейтонским соглашениям. Президенты договорились продолжить поддерживать контакты.

    Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул особую приверженность России обязательствам перед Сербией и назвал страну братской и дружественной.

    30 марта 2026, 12:33 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Цыбульским в Кремле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин примет в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, передает ТАСС. Он добавил, что встреча состоится в середине дня.

    Песков отметил: «В середине дня мы ожидаем, что президент примет губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Традиционно глава государства продолжает работать с регионами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин намерен встретиться с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Кремле.

    Ранее Путин провел рабочую встречу с Александром Цыбульским.

    В марте 2026 года Путин в Кремле провел встречу с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым.

    30 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков подтвердил телефонный разговор Путина с Вучичем в понедельник

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Я лишь могу вам подтвердить, что да, действительно, один из разговоров – это телефонный разговор с Вучичем», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Песков на брифинге также отметил, что контакты по газовому контракту действительно ведутся, сообщает ТАСС. Действующий договор на поставку российского газа в Сербию должен был истечь 31 марта.

    Ранее Вучич заявил, что Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.

    До этого Вучич подтвердил, что Белград продолжит придерживаться военного нейтралитета и сохранять традиционные связи с Россией и Китаем.

    В декабре Вучич заявил о достигнутом соглашении с Россией по продолжению поставок газа до конца марта 2026 года.

    30 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков назвал Сербию братской и дружественной страной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул особую приверженность России обязательствам перед Сербией и назвал страну братской и дружественной.

    Россия и Сербия поддерживают контакты по вопросу поставок российского газа, передает РИА «Новости». Песков отметил, что Москва готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для мировых рынков, в том числе европейских.

    Песков особо выделил отношения с Сербией, подчеркнув: «Особенно мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия».

    Он подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе европейские.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.

    Александр Вучич подтвердил, что Белград будет придерживаться военного нейтралитета и сохранять традиционные связи с Россией и Китаем.

    В декабре Вучич сообщил о соглашении с Россией по поставкам газа до конца марта 2026 года.

