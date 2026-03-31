«Отец интернета» предложил приравнять соцсети к алкоголю и вождению

«Отец интернета» Бернерс-Ли сравнил доступ к соцсетям с правами и алкоголем

Tекст: Мария Иванова

Британский физик и информатик Тим Бернерс-Ли, стоявший у истоков создания интернета, заявил, что возрастной порог доступа к сети должен определяться каждой страной отдельно, передает РИА «Новости».

«Это очень важный вопрос, который задают все родители. Я думаю, что это, по сути, культурный вопрос, и каждое сообщество должно будет решить для себя само», – сказал он Corriere della Sera.

Бернерс-Ли уточнил, что подход к соцсетям должен напоминать правила выдачи водительских прав и продажи алкоголя, которые заметно отличаются от страны к стране. По его мнению, аналогичный путь нужен и для определения допустимого возраста использования социальных платформ.

Он отметил, что существуют относительно безвредные соцсети и сервисы, вызывающие серьезные проблемы с психическим здоровьем, причем их создатели сознательно усиливают вызывающий привыкание формат. В пример ученый привел Instagram*, которым перестал пользоваться из-за навязчивого контента, и противопоставил ему Pinterest, который, по его словам, остается не затягивающим.

На фоне подобных дискуссий правительство Австралии 10 декабря 2025 года запретило использование Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), Instagram (запрещена в РФ как экстремистская), Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch детям младше 16 лет. Уже в первую неделю после введения ограничений крупные соцсети заблокировали около 4,7 млн аккаунтов, принадлежавших австралийским пользователям этого возраста.

Бернерс-Ли считается автором концепции Всемирной паутины: в 1989 году, работая в CERN, он предложил систему управления информацией на основе гипертекста. К концу 1990 года вместе с инженером Робертом Кайо он создал ключевые технологии – HTML, HTTP и URL, а также базовый браузер и программное обеспечение веб-сервера. История интернета как общедоступной службы началась 6 августа 1991 года с публикации им первого сайта http://info.cern.ch, посвященного проекту World Wide Web.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил за закон, запрещающий подросткам младше 16 лет иметь аккаунты в соцсетях.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о поддержке запрета соцсетей для детей младше 15 лет и о подготовке соответствующего законопроекта.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал до конца своего срока в 2027 году ввести запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15–16 лет и систему обязательной проверки возраста пользователей.