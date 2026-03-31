TWZ: Израильские F-16 применили кассетные боеприпасы против Ирана

Tекст: Вера Басилая

Снимки F-16I Sufa, опубликованные израильскими ВВС, показывают, что самолеты участвовали в ударах по Ирану и, вероятно, были оснащены кассетными боеприпасами, передает The War Zone.

Точные типы суббоеприпасов на фото определить сложно, однако три дня до публикации иранские власти обвинили США в применении авиационных мин BLU-91/B, которые сбрасываются с помощью кассетных бомб. По мнению экспертов, такие боеприпасы могли использоваться для создания минных полей с целью затруднить иранским войскам доступ к пусковым установкам баллистических ракет.

В публикации израильских ВВС говорится: «Параллельно ВВС нанесли удары по объектам, используемым для хранения и запуска баллистических ракет, представляющих прямую угрозу для граждан Израиля, а также по ряду систем обороны. За последние сутки более 150 истребителей нанесли удары по объектам производства оружия по всему Тегерану. Удары по военной промышленности режима в Тегеране продолжаются и сейчас. ВВС продолжают наращивать удары, чтобы лишить режим производственных возможностей, которые он создавал годами».

На размещенных снимках видны боеприпасы с характерными тупыми носами и заметными взрывателями, что соответствует внешнему виду американских кассетных бомб со сбрасываемыми минами типа Gator. Аналитики отмечают, что такие бомбы могут быть загружены различными типами суббоеприпасов, включая противотанковые и противопехотные мины.

Иран ранее заявлял, что находил авиационные мины BLU-91/B вокруг города Шираз после недавних авиаударов. По данным Bellingcat, Израиль, США и Нидерланды известны как пользователи подобных кассетных боеприпасов. F-16 входит в перечень платформ, способных использовать такие вооружения. Целью минирования может быть затруднение доступа к подземным пусковым установкам ракет и снабжению тяжелой техники для восстановления входов после ударов.

Среди других кассетных боеприпасов, находившихся на вооружении Израиля, упоминались CBU-58/B с противопехотными боеприпасами и Rockeye с противотанковыми, однако их актуальный статус неясен. Также Израиль разрабатывал собственные кассетные бомбы для разрушения ВПП, но признаков их применения в нынешнем конфликте пока нет.

Спутниковые снимки показали значительные разрушения на объектах по производству и запуску баллистических ракет в Иране после авиаударов.

Израильские военные провели масштабную воздушную операцию по подземным хранилищам и заводам по производству баллистических ракет в нескольких иранских провинциях.

Израильские ВВС нанесли удары по исследовательскому комплексу КСИР в Тегеране и подземным объектам, связанным с производством баллистических ракет.

При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи уточнил, что удары по целям США и Израиля наносятся ракетами с несколькими боеголовками, а не кассетными боеприпасами.