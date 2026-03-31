Ракетный удар США и Израиля по Махаллат в Иране унес 11 жизней

Mehr сообщило о гибели 11 человек при ударе по Махаллату в Иране

Tекст: Мария Иванова

Более десяти человек погибли, еще 15 получили ранения в результате ракетной атаки США и Израиля в центральном Иране, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr и местные власти. Уточняется, что удар был нанесен по городу Махаллат в понедельник.

«Трое детей и две матери среди 11 погибших при ракетном ударе на Махаллат. Число раненых увеличилось до 15 человек», – говорится в сообщении Mehr.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Отмечаются разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран атакует израильскую территорию, а также военные объекты США в регионе Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по меньшей мере четыре человека погибли при ударе США и Израиля по пригороду Эрака в центре Ирана.