The Washington Post: Трамп заявил о переговорах США с лидерами Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

США ведут прямые переговоры с иранскими лидерами по условиям прекращения войны, включая контакты со спикером парламента Мохаммадом Галибафом, заявил американский президент, передает The Washington Post.

На вопрос, можно ли работать с Галибафом, глава Белого дома ответил: «Мы узнаем… примерно через неделю». По его словам, Тегеран уже согласился на большинство из пятнадцати требований, переданных через пакистанских посредников.

В воскресенье, находясь на борту президентского самолета, американский лидер сообщил, что переговоры проходят как напрямую, так и через посредников, и охарактеризовал встречи как «очень хорошие». Он также заявил изданию Financial Times, что США намерены взять под контроль «нефть в Иране» и стратегически важный Ормузский пролив, который фактически заблокирован иранскими угрозами.

Иранские власти практически все заявления президента США опровергли. Представитель МИД Эсмаил Бакаи подчеркнул, что прямых переговоров не ведется, есть только передача сообщений через посредников, а американские требования – «чрезмерные, нереалистичные и иррациональные». Галибаф в соцсетях назвал эти заявления «так называемыми новостями» и «попыткой снизить цены на нефть».

На фоне противоречивых сообщений обе стороны нанесли удары по энергетическим объектам друг друга. В понедельник иранские ракеты повредили крупнейший нефтеперерабатывающий завод Израиля в Хайфе, а накануне Иран признал атаки на свою электросеть, вызвавшие перебои с энергоснабжением в Тегеране и окрестностях.

Трамп продолжает делать противоречивые заявления, угрожая «полным уничтожением» иранской энергетической инфраструктуры, если договор не будет подписан и Ормузский пролив не откроют. Он подчеркнул, что США «специально не тронули» нефте- и электрообъекты на острове Харк, главном нефтяном терминале Ирана.

Вопрос о том, кто сейчас контролирует власть в Иране, остается открытым. После гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате израильского удара к власти формально пришел его сын Моджтаба, однако его местонахождение неизвестно, а сам он, по информации Трампа, тяжело ранен. За последние недели были уничтожены десятки военных и разведывательных руководителей Ирана, включая главу Совета нацбезопасности Али Лариджани и командующих флотом.

