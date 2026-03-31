НАСА объявило обратной отсчет первой за 53 года пилотируемой миссии к Луне

Tекст: Мария Иванова

Обратный отсчет к запуску миссии Artemis II уже начался, передает Sky News

Старт ракеты Space Launch System высотой около 98 м с мыса Канаверал во Флориде запланирован на среду, полет четырех астронавтов вокруг Луны рассчитан на десять дней и завершится приводнением в Тихом океане.

На брифинге в понедельник главный директор полетов НАСА Эмили Нельсон заявила, что группы в центре управления и экипаж готовы.

Artemis II станет первым за более чем полвека пилотируемым полетом к Луне: последней высадкой людей на ее поверхность была миссия Apollo 17 в 1972 году.

Беспилотная миссия Artemis I успешно вышла на орбиту Луны в ноябре 2022 года. Artemis II добавляет к программе экипаж, однако посадка астронавтов на поверхность запланирована лишь в рамках Artemis III. В перспективе НАСА намерено создать лунный базовый лагерь и использовать его для подготовки полета человека на Марс.

В составе экипажа значатся астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен. Британский астронавт Тим Пик отметил, что Европа, включая Британию, активно участвует в программе, в том числе через создание европейского служебного модуля для корабля Orion.

НАСА располагает окном для запуска в первые шесть дней апреля, после чего старт перенесут на конец месяца.

Глава НАСА Джаред Айзекман ранее сообщил о переносе мартовского старта Artemis II из-за выявленных технических проблем корабля.

Глава отдела роботизированных и пилотируемых исследований ЕКА Даниэль Нойеншвандер заявил о важности партнерства с США на фоне пересмотра американской лунной программы Artemis.