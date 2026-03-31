Володин рассказал о новых законах и правилах для россиян с апреля

Tекст: Вера Басилая

Законы и другие изменения, вступающие в силу в апреле, подробно описал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

«Усилен государственный контроль за тарифообразованием. Расширены полномочия Федеральной антимонопольной службы», – заявил Володин.

Теперь, если предписания ФАС неоднократно не исполняются, служба сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов.

Володин отметил, что усиливается ответственность должностных лиц за невыполнение предписаний ФАС: вводится административное наказание в виде дисквалификации сроком до трёх лет. По его словам, эти меры позволят защитить права граждан и навести порядок в начислении платы за коммунальные услуги.

С апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%, что затронет более 3,5 млн граждан. Также с 1 апреля меняются правила для операторов сервисов рассрочки: стоимость товара в рассрочку теперь будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев.

Максимальный размер начислений по потребительским кредитам и займам на срок до года снижается со 130% до 100% от суммы основного долга – эта мера направлена на снижение долговой нагрузки. Общий долг по такому кредиту не сможет превышать двойную сумму займа.

С 3 апреля перечень имущества многодетных семей, не подлежащего взысканию за долги, пополнится бесплатно предоставленным земельным участком, а также единственным автомобилем семьи. За управление транспортом без ОСАГО штраф будет начисляться только один раз в течение суток с момента первого нарушения.

С 26 апреля упрощается оформление гражданства детей по рождению – заявление можно будет подать дистанционно через МВД России. К числу лиц, имеющих право подать такое заявление, теперь относятся также усыновители и представители органов опеки и попечительства.

Кроме того, с 1 апреля организации, подведомственные федеральным или региональным органам и занимающиеся медицинской или научной деятельностью, смогут получить статус национального медицинского исследовательского центра. Критерии и регламент присвоения этого статуса определит правительство России; центры займутся лечением заболеваний, реабилитацией и развитием инноваций.

Министерство энергетики России подготовило проект постановления о временном запрете экспорта бензина для производителей с первого апреля 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС представить предложения по совершенствованию борьбы с нарушениями тарифного регулирования в жилищно-коммунальной сфере до 20 апреля.

