КСИР сообщил об ударе по израильскому контейнеровозу в Персидском заливе

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил израильский контейнеровоз в Персидском заливе в ходе уже 88-й волны атак по целям США и Израиля, передает РИА «Новости». В заявлении КСИР уточняется, что удар был нанесен военно-морскими силами корпуса.

«В ходе этой атаки ВМС КСИР нанесли удар при помощи баллистических ракет по контейнеровозу Express Halfong, принадлежащему сионистскому режиму, в Персидском заливе», – говорится в сообщении, текст которого распространила иранская информационная служба Tasnim.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы КСИР сообщали, что атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

Иранские военные в Ормузском проливе поразили танкер после игнорирования судном предупреждений ВМС КСИР о небезопасности района. Позднее боевой беспилотник КСИР в акватории Персидского залива ударил по танкеру Louise P, причисленному Тегераном к «активам США».