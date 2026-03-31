Сенатор США призвал ввести санкции против Испании

Сенатор США Грэм призвал ввести санкции против Испании

Tекст: Ольга Иванова

Сенатор Линдси Грэм выступил с требованием ввести санкции против Испании. Об этом сообщает Lenta.ru.

Причиной стал отказ Мадрида предоставить воздушное пространство для американских военных самолётов, участвующих в операции США в Иране.

Грэм заявил: «Я настоятельно призываю президента [США Дональда] Трампа не оставлять без ответа решение испанского правительства ограничить воздушное пространство Испании для американских военных». По его мнению, Вашингтон должен отреагировать жёстко.

Сенатор также обратился к Трампу с предложением закрыть американские военные базы на территории Испании и перенести их в государство, готовое поддержать США в вопросах обороны. Грэм подчеркнул, что эти меры необходимы для защиты интересов Америки и её союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадрид отказал в предоставлении воздушного пространства и военных аэродромов самолетам США и Израиля, задействованным в операции против Ирана, разрешив пролет только в экстренных случаях.

Власти Испании ранее запретили использование военных баз Рота и Морон-де-ла-Фронтера для операций США против Ирана до решения международных структур.