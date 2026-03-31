    31 марта 2026, 09:55 • Новости дня

    Стало известно о состоянии заболевших оспой обезьян

    Заболевшие оспой обезьян оказались в удовлетворительном состоянии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госпитализированные в Домодедовскую больницу люди, инфицированные оспой обезьян, сейчас в удовлетворительном состоянии, сообщили в медицинском учреждении.

    «Состояние удовлетворительное», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости».

    Между тем в Роспотребнадзоре начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян.

    Там пояснили, что пациент и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением.

    Выявляются контактные лица, проводятся обследования, взят биоматериал для исследования. Выдано предписание на дезинфекцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Домодедовскую больницу ранее доставили двух мужчин с симптомами оспы обезьян. В феврале в Домодедово на лечении оставались трое пациентов с подтвержденной оспой обезьян, их состояние медики оценивали как удовлетворительное.

    30 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На руке президента РФ Владимира Путина в минувшую среду во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в личном Telegram-канале кадры, на которых можно рассмотреть часы президента России Владимира Путина. На видеозаписи видно, что перед началом встречи глава государства снимает с запястья наручные часы и аккуратно кладет их на стол перед собой.

    На циферблате часов отчетливо видна надпись Made in Russia («Сделано в России»), при этом бренд не называется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год. Президент России Владимир Путин на церемонии в День работника культуры отметил значимость вклада деятелей культуры для общества.

    31 марта 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко прокомментировал ситуацию вокруг отмены части санкций США против российской нефти и заявления Таиланда о готовности покупать ее. Руденко был задан вопрос о том, обсуждаются ли такие перспективы с недружественными странами, например с Японией.

    Он отметил, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, который он назвал антирыночной мерой, нарушающей цепочки поставок, пишут «Известия».

    «Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», – заявил Руденко.

    Руденко добавил, что в случае поступления официальных запросов от властей других стран эти обращения будут внимательно рассмотрены. При этом Москва будет учитывать характер отношений с государствами и экономические интересы России.

    По его словам, ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину
    Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Николаю Терехину.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)».

    Майор Николай Терехин – советский летчик-истребитель, участник боев на Халхин-Голе и участник Великой Отечественной войны, один из немногих асов, трижды совершивших воздушный таран. Причем дважды – в одном бою: когда закончился боекомплект, он сбил бомбардировщик «Юнкерс -88», а затем поврежденной машиной еще один такой же самолет. Командовал истребительным авиаполком на Калининском, Волховском и Северо-Западном фронтах, всего совершил около 250 боевых вылетов и уничтожил 17 вражеских машин. Погиб в воздушном бою над Новгородской областью 30 декабря 1942 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.

    30 марта 2026, 22:22 • Новости дня
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    @ Владимир Новиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает расширение полномочий налоговых органов для выявления случаев уклонения от уплаты налогов и контроля за банковскими счетами.

    Законопроект предусматривает введение механизма определения рыночных цен по сделкам с товарами, ввозимыми с территории стран Евразийского экономического союза, особенно для товаров, подлежащих обязательной маркировке. Налоговые органы получат полномочия контролировать цены в таких сделках и корректировать их при несоответствии рыночным уровням, передает РИА «Новости».

    Документ также обязывает банки информировать налоговые органы об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если у физического лица нет ИНН, его должны будут присваивать до открытия счета.

    Законопроект предусматривает расширение полномочий Федеральной налоговой службы, которая сможет получать от Банка России сведения о физических лицах, потенциально ведущих незадекларированную предпринимательскую деятельность. Инициаторы документа отмечают, что в действующей системе контроля доходы граждан, поступающие в безналичной форме от других физлиц, фактически выпадают из налогового администрирования, поскольку такие переводы не всегда признаются объектом налогообложения. При этом значительная часть подобных операций может представлять собой оплату товаров или услуг.

    По оценке ФНС, реализация этих мер обеспечит дополнительные поступления в бюджет не менее 49,3 млрд рублей ежегодно с 2027 года, однако потребует дополнительных расходов на доработку информационных систем. Если закон будет принят, он вступит в силу спустя девять месяцев после его официального опубликования.

    Ранее Минфин предложил расширить полномочия ФНС и обязать Банк России передавать ей информацию о переводах между физическими лицами.

    До этого в России ограничили доступ к сайтам с инструкциями по уклонению от уплаты НДС и оформлению фиктивных операций.


    30 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов
    Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 08:00 до 20:00, чтобы ускорить трансформацию экономики.

    Дерипаска в своем Telegram-канале отметил, что в нынешнем году ситуация в мире изменилась не только для России, а глобальный кризис стал более глубоким из-за перехода от глобальных возможностей к региональным, сопровождающимся различными ограничениями,

    Бизнесмен считает, что этот путь предстоит пройти в любом случае и чем быстрее это удастся сделать, тем будет лучше для страны. Он отметил, что у России есть уникальный ресурс – умение объединяться в трудные времена и работать интенсивнее.

    «Чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график – с восьми до восьми, включая субботу, – тем быстрее пройдем эту трансформацию», – заявил Дерипаска. Предприниматель уверен, что такой подход поможет эффективнее справиться с вызовами текущего кризиса.

    В декабре академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики.

    При этом Онищенко также ранее сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу.

    30 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Шаиб-12» при ударе по базе США в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия Ирана впервые применила ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория, находящуюся рядом с аэропортом Багдада, сообщили СМИ.

    Как пишет IRIB со ссылкой на источник в Ираке, удар был нанесен ракетами, оснащенными мощными фугасными боеголовками, передает RT.

    По словам источника, «атака на американскую террористическую базу Виктория недалеко от багдадского аэропорта в иракской столице... была осуществлена... с использованием ракет «Шаиб-12» с фугасными боеголовками, которые впервые появились на поле боя».

    Ранее сообщалось, что Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов.

    В понедельник WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский в резкой форме отреагировал на высказывание главы Rheinmetall о самодельных дронах, сравнив руководство концерном с возможностями украинских домохозяек.

    Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывание главы Rheinmetall Армина Паппергера, передает «Политика Страны».

    Генеральный директор немецкой оборонной компании ранее заявил, что украинские дроны – это «работа домохозяек».

    Зеленский в ответ подчеркнул: «Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что производство беспилотников на Украине носит кустарный характер и лишено инноваций.

    Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    31 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    @ Елена Пальм/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.

    Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.

    Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.

    30 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке переплатой по зарплате
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке переплатой по зарплате
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал, что излишне выплаченная работнику зарплата по ошибке подлежит возврату работодателю как необоснованное обогащение.

    Решение принято по итогам рассмотрения спора между компанией и бывшим охранником, которому из-за ошибочного ввода данных за октябрь 2023 года была начислена сумма 1 млн 814 тыс. 880 рублей вместо положенных 10 тыс. 570 рублей, передает ТАСС.

    Причиной инцидента стала пропущенная запятая при вводе данных о количестве смен: вместо 10,64 в программу внесли 1064 смены. Работник не вернул излишне полученные средства и уволился. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя, однако кассационный суд отменил эти решения, посчитав ошибку не счетной, а технической.

    Верховный суд, в свою очередь, признал, что кассация существенно нарушила нормы права. Суд отметил, что законодательство не содержит определений счетной или технической ошибки, но в правоприменительной практике счетной считается арифметическая ошибка, в том числе некорректный ввод числа отработанных смен в программу расчета зарплаты.

    «Счетной ошибкой считается, в частности, арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов сумм, подлежащих выплате, в том числе при введении работником организации в компьютерную программу, используемую работодателем для расчета заработной платы работника, сведений о количестве отработанных работником периодов, отличающемся от количества фактически отработанных работником периодов», – пояснил Верховный суд.

    В результате Верховный суд отменил решение кассационного суда, а также его определение, восстановив силу решения суда первой инстанции и апелляционного определения. Таким образом, работник обязан вернуть работодателю излишне полученные 1 млн 804 тыс. 309 рублей.

    Ранее Верховный суд поддержал пенсионерку, из-за обмана мошенников продавшую квартиру.

    30 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии

    Эксперт Джерелиевский: Упавшие в Финляндии украинские БПЛА могли быть запущены из Балтийского моря

    Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти Финляндии, скорее всего, знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели. Более того, возможно, пуски аппаратов осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее в Хельсинки объяснили, что военные не сбили украинские дроны, так как они не представляли опасности.

    «Страны НАТО в 2025 году после серии инцидентов с неопознанными дронами над Европой обсуждали, что делать с такими аппаратами. Решение было однозначным – сбивать. Сейчас объяснения Хельсинки, почему финские военные не стали открывать огонь по дронам, выглядят неубедительно и скорее похожи на попытку продемонстрировать свою непричастность», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Но я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели», – добавил собеседник. Он допустил, что пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – «с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом» – и финское руководство предоставило свое воздушное пространство.

    Аналитик на этом фоне упомянул опыт Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для атак на Россию. «Учитывая русофобскую, антироссийскую направленность финского президента, вполне вероятно, что финны могли последовать их примеру», – рассуждает Джерелиевский.

    Он счел сомнительной версию, что БПЛА просто сбились с курса. «Я склоняюсь к тому, что беспилотники были запущены с территории Финляндии. Поскольку аппараты летят на сверхмалой высоте, они могли столкнуться с препятствием: скажем, высоким деревом, опорой электропередач или трубой электростанции, как это было в Эстонии – что и привело к падению», – уточнил эксперт.

    Ранее власти Финляндии объяснили, что не сбили украинские дроны в районе Коуволы, так как те не представляли непосредственной опасности. Как заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен, один из БПЛА был идентифицирован истребителем, однако решение о применении огня не принималось, в том числе во избежание сопутствующего ущерба.

    «Беспилотники проникли на территорию Финляндии. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», – отчитался финский министр обороны Антти Хаккянен.

    Напомним, 29 марта два беспилотника упали в районе Коуволы, еще один – на лед в море неподалеку от города Эспоо. Позднее военные уточнили, что один из аппаратов был идентифицирован как украинский AN196. Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По его словам, БПЛА не были сбиты – они упали самостоятельно.

    Финские власти предупредили, что активность дронов в окрестностях страны, скорее всего, продолжится, передает Bloomberg. Напомним, Финляндия заняла четвертое место в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    30 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный транспортник Ан-132 уничтожен в результате артиллерийского обстрела авиабазы в Ираке, сообщило Минобороны арабской страны.

    Военный транспортный самолет Ан-132 ВВС Ирака был уничтожен в результате удара по авиабазе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник: около 1.55 база имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».

    В результате обстрела самолет был полностью уничтожен, однако, по данным оборонного ведомства, пострадавших среди личного состава нет. Минобороны Ирака охарактеризовало нападение как «трусливую» атаку и пообещало найти виновных в произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иракской базы Виктория ударом был поражен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

    Новостной портал Baghdad Today сообщил, что при ракетной атаке на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали несколько человек, включая американцев.

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.

    30 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России

    Эксперт Козюлин: Прибытие российского танкера на Кубу стало результатом «тихой» дипломатии

    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России
    @ Krijn Hamelink/Marinetraffic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. Россия сделала то, что должна была сделать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

    «Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.

    Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.

    Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

    Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.

    «Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».

    «Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.

    Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

    В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

    При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    30 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима

    Религиовед Лункин: Израиль не пустил патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня по политическим причинам

    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    @ IMAGO/ALESSIA GIULIANI/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее Израиль после скандала открыл доступ в храм кардиналу Пьербаттисту Пиццабалле на фоне международного давления.

    «Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня по соображениям безопасности – достаточно странный аргумент. В Израиле на протяжении многих десятилетий сохраняются угрозы обстрелов, периодически обостряясь, как сейчас. Тем не менее верующие всегда приходили на католические службы», – отметил религиовед Роман Лункин.

    «Если у Нетаньяху были претензии к массовости католической делегации, то можно было допустить их к святыням в усеченном составе. Но израильские власти, судя по всему, даже не вышли на диалог по данному вопросу. К тому же сейчас в непосредственной близости от храма явно происходит массовое скопление местных жителей и паломников», – продолжил собеседник.

    «Думаю, поведение Тель-Авива объясняется политическими мотивами. Кардинал Пиццабалла был одним из кандидатов на пост понтифика, он регулярно выступает с миротворческих позиций в контексте палестино-израильского конфликта. Сам папа римский Лев XIV, по мнению Нетаньяху, в своих заявлениях допускает перекос в сторону поддержки Палестины. В ответ премьер Израиля создает трудности своим идеологическим оппонентам», – напомнил спикер.

    «У России в этой ситуации есть риск остаться без Благодатного огня скорее из-за проблем с логистикой и невозможностью привезти святыню через Дубай или Катар. Но, думаю, власти стран найдут решение. В политическом поле у Москвы и Тель-Авива хорошие отношения», – пояснил эксперт.

    «К тому же в России активно работают такие негосударственные организации, как Фонд Андрея Первозванного и Императорское православное палестинское общество. Они имеют возможность решать множество вопросов напрямую с израильскими коллегами в рамках так называемой непубличной дипломатии», – резюмировал Лункин.

    Ранее израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике церкви.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму в Иерусалиме, куда они направлялись в частном порядке без признаков процессии или церемониального действия. Церковные деятели были вынуждены повернуть назад.

    «Впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», – отметили в латинском патриархате. По мнению представителей церкви, запрет ничем не обоснован, нарушает принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметила, что решение было принято «из соображений безопасности». «Иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм для проведения утренней мессы. Никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», – подчеркивается в заявлении. Представители израильских властей добавили, что понимают важность недели перед Пасхой для христиан.

    Поддержку позиции католической стороны выразили премьеры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Кароль Навроцкий. Действия израильских властей раскритиковали также сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) и посол США в Израиле Майк Хакаби, сообщает The Hill.

    В итоге в понедельник Нетаньяху распорядился предоставить Пиццабалле немедленный и неограниченный доступ к храму Гроба Господня. «Как только я узнал об инциденте с кардиналом, я дал указание властям разрешить патриарху проводить богослужения по своему усмотрению», – заявил он.

    30 марта 2026, 22:15 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали доставку российской нефти на Кубу

    Левитт объяснила доставку российской нефти на Кубу гуманитарной необходимостью

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение на доставку российских нефтепродуктов на Кубу связано с необходимостью удовлетворить гуманитарные потребности населения острова, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была обусловлена гуманитарными причинами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА «Новости».

    По ее словам, США разрешили российскому танкеру прибыть на Кубу исключительно для удовлетворения гуманитарных потребностей страны.

    Левитт также отметила, что Вашингтон будет рассматривать возможность допуска танкеров с нефтью на Кубу индивидуально в каждом конкретном случае. Решения по будущим поставкам будут приниматься исходя из текущих гуманитарных обстоятельств и потребностей кубинского населения.

    Минтранс сообщил о прибытии в порт близ Гаваны танкера «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти.

    В Кремле заявили, что российская и американская стороны обсуждали тему доставки нефтепродуктов на Кубу заранее.

    Военный эксперт Вадим Козюлин назвал прибытие российского танкера на Кубу успехом дипломатов России.

    30 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
    Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проведение ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года, сообщил Минфин.

    Решение принято в соответствии с постановлением правительства России, сообщается на сайте ведомства. Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года.

    «Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», – говорится в заявлении  министерства.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

