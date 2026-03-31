Армия Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана

Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военный транспортный самолет Ан-132 ВВС Ирака был уничтожен в результате удара по авиабазе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Инцидент произошел в ночь на понедельник: около 1.55 база имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».

В результате обстрела самолет был полностью уничтожен, однако, по данным оборонного ведомства, пострадавших среди личного состава нет. Минобороны Ирака охарактеризовало нападение как «трусливую» атаку и пообещало найти виновных в произошедшем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иракской базы Виктория ударом был поражен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

Новостной портал Baghdad Today сообщил, что при ракетной атаке на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали несколько человек, включая американцев.

Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.