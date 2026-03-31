    Истребители советских танков брошены против иранских БПЛА
    31 марта 2026, 09:54 • Новости дня

    Армия Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

    Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет, произведенных с территории Ирана, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении пресс-службы армии отмечается, что системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата этих ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ЦАХАЛ нанесли удары по объектам производства баллистических ракет и системам ПВО на территории Ирана.

    Американские и израильские военные нанесли удары по иранским объектам 28 февраля.

    Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения полной капитуляции противника.

    30 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный транспортник Ан-132 уничтожен в результате артиллерийского обстрела авиабазы в Ираке, сообщило Минобороны арабской страны.

    Военный транспортный самолет Ан-132 ВВС Ирака был уничтожен в результате удара по авиабазе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник: около 1.55 база имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».

    В результате обстрела самолет был полностью уничтожен, однако, по данным оборонного ведомства, пострадавших среди личного состава нет. Минобороны Ирака охарактеризовало нападение как «трусливую» атаку и пообещало найти виновных в произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иракской базы Виктория ударом был поражен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

    Новостной портал Baghdad Today сообщил, что при ракетной атаке на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали несколько человек, включая американцев.

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.

    30 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Рубио назвал сроки завершения операции против Ирана

    Рубио назвал сроки завершения операции против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель, а не месяцев.

    США рассчитывают выполнить цели операции против Ирана за несколько недель, а не месяцев, сообщает РИА «Новости». С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

    Прямая речь Рубио: «Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель, а не месяцев». По его словам, американские власти настроены на быстрое достижение обозначенных задач.

    Ожидается, что детали операции и уточнения по срокам будут озвучены позже. Сейчас Вашингтон воздерживается от раскрытия конкретной информации о планах действий против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее объявил о фактическом завершении миссии против Ирана.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса (парламента) Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив, пишет Tasnim.

    Инициатива предусматривает не только обязательную оплату за проход пролива, но и новые ограничения для ряда иностранных судов, сообщает Tasnim со ссылкой на члена комитета, передает ТАСС.

    В соответствии с планом, суда, которые связаны с Соединенными Штатами, Израилем или государствами, ранее вводившими односторонние санкции против Ирана, получат запрет на проход через пролив. В случае принятия закона, оплата пошлин будет производиться исключительно в иранских риалах.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузcкий пролив.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу.

    30 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана

    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шести тысяч человек были направлены в больницы Израиля с конца февраля после начала операции против Ирана, при этом 110 остаются в стационаре.

    Как передает ТАСС, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля сообщила, что с 28 февраля по 30 марта 2026 года в ходе операции «Рык льва» были госпитализированы 6 088 человек.

    В заявлении отмечается: «С начала операции «Рык льва» по 18:00 30 марта 2026 года в больницы были эвакуированы 6 088 пострадавших, из которых 110 человек в настоящее время остаются в стационаре».

    По данным ведомства, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Еще 16 человек находятся в тяжелом состоянии, а 24 – в состоянии средней тяжести. Операция «Рык льва» продолжается уже более месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, что привело к возгоранию резервуара.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Иранские военные сообщили об ударе беспилотников по радиолокационным станциям США в ОАЭ, которые отвечали за обнаружение и перехват иранских ракет и дронов.

    30 марта 2026, 22:52 • Новости дня
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    С начала атак на Иран американские военные выпустили свыше тысячи крылатых ракет JASSM, что превысило годовой производственный лимит, сообщил Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Соединенные Штаты уже израсходовали весь годовой запас дорогостоящих крылатых ракет JASSM при ударах по Ирану, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью полтора миллиона долларов каждая».

    По данным агентства, компания Lockheed Martin способна производить только 860 таких ракет в год. Таким образом, темпы расходования боеприпасов в ходе операции значительно превышают производственные мощности оборонной промышленности США.

    Ранее портал Intercept оценил возможные расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана в триллионы долларов. По мнению источников издания, финансовое бремя может лечь не только на нынешних американских налогоплательщиков, но и на будущие поколения.

    Ранее сообщалось, что американским военным впервые приходится использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Иранские дешевые беспилотники ранее заставляли Вашингтон и его союзников тратить ценные ракеты систем ПВО.

    США с начала операции на территории Ирана израсходовали значительное количество критически важных боеприпасов, накопленных за несколько лет.

    Американские военные за четыре недели кампании против Ирана использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, почти полностью исчерпав региональные запасы.

    Американские и союзные силы за первые шесть дней конфликта израсходовали более тысячи ракет PAC-3, почти вдвое превысив годовой объем их производства.

    30 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Сакс предупредил о катастрофических последствиях войны США и Израиля против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский профессор Джеффри Сакс предупредил о риске катастрофических экономических последствий для всего мира на фоне конфликта Израиля и США против Ирана.

    Американский экономист Джеффри Сакс оценил экономические последствия военных действий Израиля и США против Ирана как крайне серьезные, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, уже сейчас влияние событий в регионе ощущается на экономике, а в случае дальнейшей эскалации ситуация может стать катастрофической.

    Сакс подчеркнул, что война между США, Израилем и Ираном затрагивает весь Ближний Восток, создавая риски для мировой стабильности. Он также указал, что длительное закрытие Ормузского пролива способно вызвать энергетический шок, который не имеет аналогов в современной истории.

    Экономист выразил опасение, что конфликт быстро может выйти за пределы региона и перерасти в глобальный кризис, фактически превратившись в третью мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост мировых цен на энергоносители не отразится на стоимости отечественных продуктов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске мирового продовольственного кризиса из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 22:58 • Новости дня
    Иран объявил о втором сбитом MQ-9 Reaper за два часа

    Tекст: Антон Антонов

    Военные Ирана уничтожили второй за два часа американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом американском беспилотнике над Исфаханом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее заявлял об уничтожении нескольких БПЛА MQ-9. США, по оценкам The Wall Street Journal, будут вынуждены потратить около 1,4-2,9 млрд долларов на восстановление или восполнение поврежденной и утерянной военной техники после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на НПЗ Хайфы

    Иран заявил об атаке на НПЗ Хайфы

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе, что привело к возгоранию резервуара, сообщило иранское агентство NourNews.

    Иранские вооружённые силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщило иранское агентство NourNews, передает ТАСС.

    В результате атаки произошло возгорание топливного резервуара на территории предприятия. По информации, распространенной ранее каналом SNN, удар по промышленному району Хайфы был нанесен совместно с ливанским движением «Хезболла».

    SNN также сообщает, что обстрелу подвергся порт Хайфы. Подчеркивается, что координация действий между иранскими военными и «Хезболлой» была тесной.

    Последние события произошли на фоне масштабной эскалации конфликта: 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана, из-за чего атакам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции против Израиля и атаковал военные объекты США в ряде ближневосточных стран.

    Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ришон-ле-Ционе в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    Ранее КСИР сообщил о запуске ракет по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. Бойцы ливанского движения «Хезболла» утром 7 марта выпустили ударные беспилотники по этому же заводу в Хайфе.

    30 марта 2026, 12:28 • Новости дня
    Иран намерен исключить повторения агрессии США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заверил Турцию, что задействует все средства для предотвращения новых нападений США и обеспечения безопасности Исламской республики.

    Иран намерен добиться того, чтобы агрессия США против Исламской республики не повторилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза в ходе телефонного разговора с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером, состоявшегося 28 марта.

    Иранский министр подчеркнул: «Иран задействует все силы для того, чтобы продолжить путь полноценного наказания агрессоров, создать эффективное сдерживание и добиться неповторения войны и агрессии». По его словам, Тегеран не доверяет США и не рассчитывает на их честность в урегулировании конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын заявил, что усилия по возобновлению переговоров по ситуации вокруг Ирана могут сталкиваться с саботажем со стороны Израиля.

    Президент Турции Тайип Эрдоган по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом обсудил возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.

    30 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Системы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету из Ирана над Турцией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была успешно перехвачена над Турцией силами противовоздушной обороны НАТО, говорится в заявлении минобороны Турции.

    Системы противовоздушной обороны Турции перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны Турции. В ведомстве подчеркнули, что это уже четвертый подобный инцидент с момента начала эскалации конфликта в регионе.

    В министерстве уточнили: «Запущенная, как определено, из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, вошедший в турецкое воздушное пространство, и его обломки упали на пустырь.

    Иранский посол в Анкаре усомнился в причастности своей страны к ракетным пускам над Турцией.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара занимает жесткую позицию по ситуации на Ближнем Востоке и не намерена позволять втягивать Турцию в вооружённый конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.

    30 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    КСИР обвинил Израиль в атаке на объект по опреснению воды в Кувейте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) отверг обвинения в причастности к атаке на объект по опреснению воды в Кувейте.

    В организации заявили, что к атаке причастен Израиль, передает РИА «Новости».

    «Опреснитель в Кувейте был атакован Израилем», – говорится в заявлении КСИР, распространенном гостелерадиокомпанией Ирана.

    Ранее министерство энергетики Кувейта сообщило о гибели одного человека в результате удара по объекту ведомства. Представители министерства уточнили, что атаке подверглись служебное здание на одной из электростанций и объект по опреснению воды, и обвинили в инциденте Иран.

    Ранее в результате удара по военной части в Кувейте пострадали 10 военнослужащих.

    В субботу атака дронов вывела из строя радары аэропорта Кувейта.

    В начале марта в международном аэропорту Кувейта беспилотник ударил по топливному резервуару и вызвал пожар.

    30 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    МИД призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе и возвращение ситуации к политико-дипломатическим методам урегулирования, заявили в МИД.

    «Россия твердо выступает за скорейшее прекращение боевых действий и возвращение ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Настойчиво и последовательно призываем всех участников конфликта воздерживаться от любых нападений на невоенные цели», – сообщается на сайте ведомства.

    В российском внешнеполитическом ведомстве считают нынешний кризис, спровоцированный атакой США и Израиля на Иран, беспрецедентным по масштабам и разрушительности.

    Ранее МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

    Глава ведомства Сергей Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля.

    30 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Китайские контейнеровозы пересекли Ормузский пролив

    Китайские контейнеровозы пересекли Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Два крупных контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping пересекли Ормузский пролив, следует из данных портала MarineTraffic.

    Суда CSCL Arctic Ocean и CSCL Indian Ocean отправились в воскресенье из порта Аль-Рамса (ОАЭ), передает РИА «Новости».

    К утру понедельника они подошли к входу в Ормузский пролив, а сейчас уже находятся в Оманском заливе. Конечный пункт их маршрута пока неизвестен.

    Напомним, в пятницу два крупных контейнеровоза китайской COSCO Shipping, сменившие статус с «на якоре» на «в движении», вышли из Персидского залива к Ормузскому проливу.

    Пытавшиеся пройти через Ормузский пролив три контейнеровоза были вынуждены покинуть его после предупреждений военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    30 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Вучич заявил о грядущем тяжелейшем энергокризисе в мире

    Вучич заявил о грядущем тяжелейшем энергокризисе в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич выразил опасения, что в случае начала наземной военной операции в Иране мир столкнется с тяжелейшим энергетическим кризисом.

    По его словам, рост цен на топливо станет неизбежным, и государству придется делать все возможное для выживания, передает РИА «Новости».

    Вучич подчеркнул, что если ситуация перерастет в наземную операцию, ни одна страна не сможет выдержать такой нагрузки.

    «Сколько государство сможет выдержать, выдержит. Если продлится эта катастрофа, если начнется наземная операция... никто не сможет выдержать, это невозможно. Мы должны будем прекратить все, чтобы выжить, новости настолько плохие, что у меня нет слов», – заявил президент Сербии.

    Вучич особо отметил, что кризис в случае военной операции в Иране приведет мир «к пропасти», а наиболее тяжелые последствия, по его мнению, почувствует Европа.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о скором начале беспрецедентного энергетического кризиса, к которому европейские страны и Британия оказались не готовы.

    Газета The New York Times писала, что Азия столкнулась с худшим в истории энергокризисом из-за войны с Ираном.

    30 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Лавров обсудил с арабскими странами ситуацию в Персидском заливе

    Лавров обсудил с арабскими странами ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    Участники обсудили обострение военно-политической ситуации в регионе, которое продолжается уже более месяца, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по поводу последствий эскалации и возможных путей ее урегулирования.

    В ходе видеоконференции Лавров подчеркнул, что разрешение конфликта возможно только политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех государств Персидского залива. По словам Лаврова, причиной обострения стала неспровоцированная и бессмысленная агрессия США и Израиля против Ирана, и урегулирование ситуации невозможно без диалога.

    МИД России вновь призвал к немедленному прекращению боевых действий, так как они несут разрушения и страдания мирному населению в зоне конфликта.

    Ранее МИД призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

