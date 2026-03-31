    31 марта 2026, 09:28 • Новости дня

    Йеменский командир пообещал применить новое оружие против США в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Командование движения «Ансар Аллах» пригрозило использовать новое вооружение и заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив для судов США и Израиля в Красном море, сообщает IRNA.

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) готово применить против США в Красном море новое вооружение, сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    Представитель вооружённых сил движения Абед ас-Саур заявил, что их козырь – это возможность закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для американских и израильских судов, а также введение морской и воздушной блокады Израиля и США.

    Командир подчеркнул, что если США ответят силой на действия Йемена, поддерживающего Иран, то силы сопротивления готовы использовать все доступные варианты. Ас-Саур отметил, что Красное море не будет превращено в базу для военных операций против Ирана и «Хезболлы».

    Также он заявил: «В этом раунде войны Йемен применит новое оружие. Если Израиль не капитулирует и международное сообщество не выполнит свой долг по прекращению преступлений против народа Палестины, Ливана и Ирана, у нас есть множество дальнейших вариантов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассматривает возможность изменить полномочия своей миссии в Красном море из-за возобновления нападений хуситов на коммерческие суда.

    30 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Шаиб-12» при ударе по базе США в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия Ирана впервые применила ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория, находящуюся рядом с аэропортом Багдада, сообщили СМИ.

    Как пишет IRIB со ссылкой на источник в Ираке, удар был нанесен ракетами, оснащенными мощными фугасными боеголовками, передает RT.

    По словам источника, «атака на американскую террористическую базу Виктория недалеко от багдадского аэропорта в иракской столице... была осуществлена... с использованием ракет «Шаиб-12» с фугасными боеголовками, которые впервые появились на поле боя».

    Ранее сообщалось, что Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов.

    В понедельник WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный транспортник Ан-132 уничтожен в результате артиллерийского обстрела авиабазы в Ираке, сообщило Минобороны арабской страны.

    Военный транспортный самолет Ан-132 ВВС Ирака был уничтожен в результате удара по авиабазе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник: около 1.55 база имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».

    В результате обстрела самолет был полностью уничтожен, однако, по данным оборонного ведомства, пострадавших среди личного состава нет. Минобороны Ирака охарактеризовало нападение как «трусливую» атаку и пообещало найти виновных в произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иракской базы Виктория ударом был поражен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

    Новостной портал Baghdad Today сообщил, что при ракетной атаке на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали несколько человек, включая американцев.

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Рубио назвал сроки завершения операции против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель, а не месяцев.

    США рассчитывают выполнить цели операции против Ирана за несколько недель, а не месяцев, сообщает РИА «Новости». С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

    Прямая речь Рубио: «Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель, а не месяцев». По его словам, американские власти настроены на быстрое достижение обозначенных задач.

    Ожидается, что детали операции и уточнения по срокам будут озвучены позже. Сейчас Вашингтон воздерживается от раскрытия конкретной информации о планах действий против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее объявил о фактическом завершении миссии против Ирана.

    30 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Владимир Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    По словам Багаи, государства региона достаточно мудры, чтобы не позволить украинскому лидеру заключать сделки, наносящие ущерб их интересам. Дипломат отметил, что Зеленский за четыре года подверг Украину разрушительной войне и создал трагедии для украинского народа, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что попытки увязать конфликт на Украине с действиями сионистского режима и США против Ирана являются серьезной ошибкой. Он выразил уверенность, что страны Ближнего Востока не попадутся в такую ловушку, и поблагодарил их представителей за отказ участвовать в антииранских инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о договоренности между Киевом и ОАЭ по сотрудничеству в оборонной сфере. Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала, может ли глава киевского режима реально предложить арабским монархиям то, что им действительно нужно, и зачем ему самому подобные сделки.


    30 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса (парламента) Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив, пишет Tasnim.

    Инициатива предусматривает не только обязательную оплату за проход пролива, но и новые ограничения для ряда иностранных судов, сообщает Tasnim со ссылкой на члена комитета, передает ТАСС.

    В соответствии с планом, суда, которые связаны с Соединенными Штатами, Израилем или государствами, ранее вводившими односторонние санкции против Ирана, получат запрет на проход через пролив. В случае принятия закона, оплата пошлин будет производиться исключительно в иранских риалах.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузcкий пролив.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу.

    30 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шести тысяч человек были направлены в больницы Израиля с конца февраля после начала операции против Ирана, при этом 110 остаются в стационаре.

    Как передает ТАСС, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля сообщила, что с 28 февраля по 30 марта 2026 года в ходе операции «Рык льва» были госпитализированы 6 088 человек.

    В заявлении отмечается: «С начала операции «Рык льва» по 18:00 30 марта 2026 года в больницы были эвакуированы 6 088 пострадавших, из которых 110 человек в настоящее время остаются в стационаре».

    По данным ведомства, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Еще 16 человек находятся в тяжелом состоянии, а 24 – в состоянии средней тяжести. Операция «Рык льва» продолжается уже более месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, что привело к возгоранию резервуара.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Иранские военные сообщили об ударе беспилотников по радиолокационным станциям США в ОАЭ, которые отвечали за обнаружение и перехват иранских ракет и дронов.

    31 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана даже при закрытом Ормузском проливе.

    Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.

    В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.

    Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.

    Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.

    30 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Роспотребнадзор оценил радиационный фон после атаки на ядерный комплекс в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После атаки на ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе радиационный фон в России остается в норме, выбросов вне объекта не обнаружено, сообщил Роспотребнадзор.

    При ударе по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе выброса радиоактивных веществ не произошло, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ситуация находится под постоянным контролем, и радиационный фон в России не изменился.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули: «По данным Международного агентства по атомной энергии, завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе в настоящее время не функционирует, выброса радиоактивных веществ за пределы объекта не зафиксировано. Роспотребнадзором проводится усиленный мониторинг радиационной обстановки, по данным наблюдения уровень радиационного фона в Российской Федерации не изменился».

    Ведомство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и оперативно информирует о любых изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» заслуживают решительного осуждения со стороны мирового сообщества.

    30 марта 2026, 22:52 • Новости дня
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    С начала атак на Иран американские военные выпустили свыше тысячи крылатых ракет JASSM, что превысило годовой производственный лимит, сообщил Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Соединенные Штаты уже израсходовали весь годовой запас дорогостоящих крылатых ракет JASSM при ударах по Ирану, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью полтора миллиона долларов каждая».

    По данным агентства, компания Lockheed Martin способна производить только 860 таких ракет в год. Таким образом, темпы расходования боеприпасов в ходе операции значительно превышают производственные мощности оборонной промышленности США.

    Ранее портал Intercept оценил возможные расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана в триллионы долларов. По мнению источников издания, финансовое бремя может лечь не только на нынешних американских налогоплательщиков, но и на будущие поколения.

    Ранее сообщалось, что американским военным впервые приходится использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Иранские дешевые беспилотники ранее заставляли Вашингтон и его союзников тратить ценные ракеты систем ПВО.

    США с начала операции на территории Ирана израсходовали значительное количество критически важных боеприпасов, накопленных за несколько лет.

    Американские военные за четыре недели кампании против Ирана использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, почти полностью исчерпав региональные запасы.

    Американские и союзные силы за первые шесть дней конфликта израсходовали более тысячи ракет PAC-3, почти вдвое превысив годовой объем их производства.

    31 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона благожелательно относится к украинскому народу, единственной проблемой остается Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

    Иран не имеет претензий к украинскому обществу, сказал Искандари, передает ТАСС.

    «Единственная проблема здесь – глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», – пояснил дипломат.

    Он связал нынешнюю ситуацию с ролью действующего главы киевского режима, указав, что именно один неудачный руководитель способен привести к тяжелым последствиям для страны.

    В конце марта Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива. Он посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, в ходе поездки были достигнуты договоренности о взаимодействии в военной сфере, а с Катаром и Саудовской Аравией были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    Зеленский после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

    30 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Сакс предупредил о катастрофических последствиях войны США и Израиля против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский профессор Джеффри Сакс предупредил о риске катастрофических экономических последствий для всего мира на фоне конфликта Израиля и США против Ирана.

    Американский экономист Джеффри Сакс оценил экономические последствия военных действий Израиля и США против Ирана как крайне серьезные, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, уже сейчас влияние событий в регионе ощущается на экономике, а в случае дальнейшей эскалации ситуация может стать катастрофической.

    Сакс подчеркнул, что война между США, Израилем и Ираном затрагивает весь Ближний Восток, создавая риски для мировой стабильности. Он также указал, что длительное закрытие Ормузского пролива способно вызвать энергетический шок, который не имеет аналогов в современной истории.

    Экономист выразил опасение, что конфликт быстро может выйти за пределы региона и перерасти в глобальный кризис, фактически превратившись в третью мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост мировых цен на энергоносители не отразится на стоимости отечественных продуктов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске мирового продовольственного кризиса из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 22:58 • Новости дня
    Иран объявил о втором сбитом MQ-9 Reaper за два часа

    Tекст: Антон Антонов

    Военные Ирана уничтожили второй за два часа американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом американском беспилотнике над Исфаханом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее заявлял об уничтожении нескольких БПЛА MQ-9. США, по оценкам The Wall Street Journal, будут вынуждены потратить около 1,4-2,9 млрд долларов на восстановление или восполнение поврежденной и утерянной военной техники после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на НПЗ Хайфы

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе, что привело к возгоранию резервуара, сообщило иранское агентство NourNews.

    Иранские вооружённые силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщило иранское агентство NourNews, передает ТАСС.

    В результате атаки произошло возгорание топливного резервуара на территории предприятия. По информации, распространенной ранее каналом SNN, удар по промышленному району Хайфы был нанесен совместно с ливанским движением «Хезболла».

    SNN также сообщает, что обстрелу подвергся порт Хайфы. Подчеркивается, что координация действий между иранскими военными и «Хезболлой» была тесной.

    Последние события произошли на фоне масштабной эскалации конфликта: 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана, из-за чего атакам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции против Израиля и атаковал военные объекты США в ряде ближневосточных стран.

    Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ришон-ле-Ционе в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    Ранее КСИР сообщил о запуске ракет по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. Бойцы ливанского движения «Хезболла» утром 7 марта выпустили ударные беспилотники по этому же заводу в Хайфе.

    30 марта 2026, 12:28 • Новости дня
    Иран намерен исключить повторения агрессии США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заверил Турцию, что задействует все средства для предотвращения новых нападений США и обеспечения безопасности Исламской республики.

    Иран намерен добиться того, чтобы агрессия США против Исламской республики не повторилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза в ходе телефонного разговора с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером, состоявшегося 28 марта.

    Иранский министр подчеркнул: «Иран задействует все силы для того, чтобы продолжить путь полноценного наказания агрессоров, создать эффективное сдерживание и добиться неповторения войны и агрессии». По его словам, Тегеран не доверяет США и не рассчитывает на их честность в урегулировании конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын заявил, что усилия по возобновлению переговоров по ситуации вокруг Ирана могут сталкиваться с саботажем со стороны Израиля.

    Президент Турции Тайип Эрдоган по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом обсудил возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.

    30 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Системы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету из Ирана над Турцией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была успешно перехвачена над Турцией силами противовоздушной обороны НАТО, говорится в заявлении минобороны Турции.

    Системы противовоздушной обороны Турции перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны Турции. В ведомстве подчеркнули, что это уже четвертый подобный инцидент с момента начала эскалации конфликта в регионе.

    В министерстве уточнили: «Запущенная, как определено, из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, вошедший в турецкое воздушное пространство, и его обломки упали на пустырь.

    Иранский посол в Анкаре усомнился в причастности своей страны к ракетным пускам над Турцией.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара занимает жесткую позицию по ситуации на Ближнем Востоке и не намерена позволять втягивать Турцию в вооружённый конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.

