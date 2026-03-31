Армия Ирана сообщила о 146 сбитых БПЛА США и Израиля за время конфликта

Tекст: Мария Иванова

Пресс-служба армии Ирана сообщила о значительном увеличении числа сбитых беспилотников США и Израиля, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении, опубликованном агентством Mehr, говорится: «Общее количество беспилотников (США и Израиля), уничтоженных ПВО страны, достигло 146».

США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана 28 февраля, в том числе по объектам в Тегеране. В ответ иранские военные обстреливают израильские территории, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО Ирана перехватили боевой дрон Hermes над Тегераном и довели число сбитых аппаратов до примерно 130.

КСИР до этого объявил о 104 сбитых Ираном беспилотниках с начала конфликта.