Индонезия заявила о планах купить у России подлодки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Али во время визита на российские корабли Тихоокеанского флота, прибывшие в Джакарту, заявил, что ВМС Индонезии заинтересованы в приобретении российских подводных лодок и другой техники в будущем, передает РИА «Новости». В частности, он побывал на подлодке «Петропавловск-Камчатский», входящей в состав отряда российских кораблей.

Адмирал отметил, что Индонезия уже давно использует советскую военную технику, включая корабли, самолёты и подводные лодки. «И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – заявил Али.

Во время визита стороны обменялись памятными подарками, а адмирал Али оставил запись в книге почетных посетителей подлодки, подчеркнув важность сотрудничества между ВМС Индонезии и ВМФ России для региональной стабильности. Кроме того, он выразил желание посетить Владивосток и пригласил российских моряков на Бали.

Как ранее сообщалось, российский отряд кораблей прибыл в порт Танджунг Приок в Джакарте, а в дальнейшем запланированы совместные манёвры и тренировка по связи между Россией и Индонезией.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Прабово Субианто подтвердил надежность военно-технического сотрудничества двух стран и развитие контактов между военными ведомствами.

Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил дружелюбное отношение к российским военным на фоне расширения совместных учений и растущего интереса Джакарты к российским военным технологиям.