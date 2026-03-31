Авиаудар по мечети в Иране унес жизни трех человек

Три человека погибли при ударе США и Израиля по мечети в Зенджане

Tекст: Мария Иванова

По данным властей провинции Зенджан, в результате удара США и Израиля по административному зданию комплекса Великой мечети Хусейния погибли три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство ISNA.

«В результате атаки сионистско-американского режима на административное здание Великой Хусейнии в Зенджане погибли три человека», – говорится в сообщении.

Власти уточнили, что после удара 12 человек доставили в больницу. Отмечается, что работы по поиску раненых и погибших на месте продолжаются.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.