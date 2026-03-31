Tекст: Ольга Иванова

Решение Украины приостановить инспекцию нефтепровода «Дружба» вызвало недоумение среди представителей Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv.

По словам неназванного дипломата ЕС, «у нас нет четкого представления о том, что за игру ведет Украина».

Некоторые дипломаты, беседовавшие с Euractiv, сочли действия Киева неразумными и загадочными. Они отметили, что попытки Украины препятствовать проверке трубопровода вызывают вопросы у европейских партнеров.

Согласно информации портала, инспекционная миссия ЕС, которую координирует Еврокомиссия, уже несколько недель находится на Украине и ожидает разрешения на доступ к поврежденному участку «Дружбы». Дипломаты подчеркнули, что разблокировка трубопровода принесет выгоду всем сторонам и поможет восстановить стабильность поставок нефти.

Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.



