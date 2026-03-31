МВД раскрыло шесть шагов защиты при установке приложений

МВД сообщило о шести способах защиты от мошеннических мобильных приложений

Tекст: Мария Иванова

Рекомендации по безопасной установке мобильных программ опубликовало управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

Ведомство напомнило, что злоумышленники часто маскируют вредоносные программы под игры, обновления и полезные утилиты, чтобы получить доступ к устройствам граждан.

Первым шагом специалисты советуют: «Скачивайте приложение только из официальных магазинов». Внимательно проверять предлагают и разработчика: у надежной компании есть сайт, контакты и история других продуктов, а пустой или недавно созданный профиль должен насторожить.

Отмечается, что о подделке могут говорить ошибки в названии, слабые скриншоты и странный перевод.

Пользователям рекомендуют критически относиться к отзывам, обращая внимание на однотипность и даты публикации, а также дополнительно проверять информацию о приложении через поиск по словам «мошенничество», «фишинг» и «отзывы».

Еще один важный шаг касается запрашиваемых разрешений: необходимо оценить, нужны ли функции для работы программы. Особую опасность, по предупреждению УБК, представляют простые сервисы, которые требуют доступ к SMS, звонкам, функциям администратора или сервисам доступности.

При любых сомнениях ведомство советует отказаться от установки до дополнительной проверки, в том числе через сервис virustotal.com.

