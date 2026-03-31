Главе футбольной ассоциации Аргентины предъявили обвинения в присвоении соцвзносов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Буэнос-Айресе предъявил главе Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапии обвинения в присвоении социальных взносов и налоговых отчислений на сумму 19 млрд песо, что эквивалентно примерно 13,3 млн долларов, передает ТАСС. Вместе с Тапией под следствием оказался казначей организации Пабло Товигиньо. Суд также наложил арест на активы подозреваемых и самой AFA на 17 млрд песо, это около 12 млн долларов.

Как отмечает газета La Nacion, обвинения связаны с многократными задержками по платежам, а такие действия суд признал отягчающим обстоятельством. В результате, фигурантам дела может грозить до 50 лет лишения свободы. Следствие отмечает, что расследование началось после жалобы налоговой службы Аргентины, выявившей, что AFA не переводит пенсионные взносы за сотрудников ассоциации и крупнейших футбольных клубов страны.

В ходе расследования проведены обыски на объектах недвижимости, которые могли быть связаны с руководством AFA. Среди объектов – поместье площадью 10 гектаров, где находятся вертолетная площадка, коневодческая ферма и коллекция из более чем 50 старинных автомобилей.

Между тем, по информации La Nacion, Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность исключения сборной Аргентины из числа участников чемпионата мира 2026 года из-за скандала вокруг национальной футбольной ассоциации. Напомним, сейчас сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины и в отношении ее главы Клаудио Тапиа может вывести сборную страны из борьбы за участие в чемпионате мира 2026 года.

