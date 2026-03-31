Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай планирует провести первый запуск ракеты-носителя «Тяньлун-3», которая по своим характеристикам сопоставима с Falcon 9 от компании SpaceX, 2 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на газету «Кэчуанбань жибао». Отмечается, что запуск осуществит частная компания «Тяньбин Кэцзи» (Space Pioneer), и это будет первая в Китае ракета на жидком топливе, разработанная частным бизнесом.

В публикации подчеркивается: «Ее характеристики сопоставимы с ведущей в мире ракетой компании SpaceX Falcon 9, и она может за один запуск вывести группировку из 36 спутников». Разработчики уточняют, что двухступенчатая «Тяньлун-3» достигает 71 метра в длину и 3,8 метра в диаметре, а ее взлетная масса – 590 тонн.

Ракета способна выводить от 17 до 22 тонн на низкую околоземную орбиту и от 10 до 17 тонн – на солнечно-синхронную орбиту. Первая ступень оснащена девятью двигателями «Тяньхо-12» и предназначена для повторного использования до 10 раз.

Falcon 9 от SpaceX сейчас является самой используемой в мире многоразовой ракетой, первую ступень которой также удалось вернуть компании Blue Origin. Китайские компании также добились успехов в возвращении первой ступени ракет.

В России продолжается разработка многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ», создание которой планируют завершить к 2028 году. Первый запуск этой ракеты ожидается после 2030 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Space Pioneer провела неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3.

Частная компания LandSpace Technology из Китая предприняла первую попытку вернуть многоразовую ракету-носитель ZQ-3, попытка завершилась неудачей.

Китай 7 февраля 2026 года запустил с космодрома Цзюцюань многоразовый экспериментальный космический аппарат на ракете-носителе «Чанчжэн-2F» для отработки технологий повторного использования.