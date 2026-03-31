У ВМС США насчитали ракет Tomahawk на три с половиной месяца

NYT: Новая ракета США в первый день войны поразила спортзал и школу в Иране

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удар США по городу Ламард на юге Ирана пришелся по спортивному залу и начальной школе рядом с объектом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пишет New York Times.

По данным иранских властей, в Ламарде погибли не менее 21 человека, еще около 100 были ранены; в тот же день крылатая ракета Tomahawk поразила школу в городе Минаб, где, по местным данным, были убиты 175 человек.

Анализ видеозаписей и фотографий, а также выводы военных экспертов указывают, что по Ламарду ударила новейшая американская баллистическая ракета Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью около 640 км. Она подрывается в воздухе и разбрасывает вольфрамовые шарики, это подтверждают характерные пробоины на зданиях спортзала, школы и жилых домов.

На одной записи видно, как ракета с характерным силуэтом летит над жилым кварталом примерно в 300 м от спортзала и взрывается в воздухе. Камера видеонаблюдения напротив спорткомплекса зафиксировала вспышку над зданием, после чего на кадры попадают частично обрушенная крыша, ожоги стен и изрешеченная площадка.

В жилом районе взрыв уничтожил бензовоз и повредил магазины и дома, при этом крупных воронок не обнаружено, что также соответствует воздушному подрыву.

PrSM прошла прототипные испытания только в прошлом году, однако Пентагон уже задействовал ее в первые сутки кампании против Ирана, параллельно публикуя кадры пусков.

Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что по Ламарду действительно применялась PrSM.

Эксперты отметили, что по форме ракета напоминает и управляемый реактивный снаряд GMLRS-ER, но его дальность около 150 км, что потребовало бы запуска с территории Ирана, и такой сценарий они сочли крайне маловероятным. PrSM создается как замена комплексу ATACMS и предназначена для поражения живой силы противника и незащищенной техники.

Иранский представитель в ООН Амир Саид Иравани сообщил, что в момент удара в спортзале тренировалась женская волейбольная команда, среди погибших были школьницы и тренер. По данным иранских медиа, в числе жертв оказались 10-летняя четвероклассница Хелма Ахмадизаде и пятиклассница Эльхам Заэри, занимавшиеся волейболом, а также тренер Махмуд Наджафи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на обломках ракеты, поразившей начальную школу и военный объект на юге Ирана 28 февраля, эксперты обнаружили характерную американскую маркировку. Анализ New York Times показывал, что удар по школе в Минабе совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР и мог стать результатом ошибки при определении цели американскими военными.

