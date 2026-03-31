Минцифры выступило против административной ответственности за использование VPN

Шадаев: Минцифры против административной ответственности за использование VPN

Tекст: Антон Антонов

Шадаев в письме ассоциации «Мы – ИТ» указал, что «Минцифры является органом исполнительной власти» и «обязано реализовать» поставленные задачи, в том числе – «задачу по снижению использования VPN», передает ТАСС.

Он также отметил, что Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN.

«Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», – говорится в письме.

Шадаев указал, что есть нюансы, которые не позволяют ограничить работу VPN-сервисов, среди них доступы разработчиков, встроенная оплата, но ведомство готово к диалогу с представителями бизнеса для поиска правильного решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шадаев указал, что были «приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ», с которым российские власти долго и безуспешно пытались договориться о выполнении российских законодательных требований. В связи с этими ограничениями также возникла задача по снижению использования VPN-сервисов.

Ранее издание Forbes заявило, что Минцифры предложило ввести оплату для пользователей, превышающих лимит в 15 Гб международного трафика через VPN в месяц. Кроме того, ведомство предложило крупнейшим цифровым платформам ограничить доступ к своим ресурсам для пользователей с активированными VPN-сервисами.

С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на продвижение VPN-сервисов по новым правилам закона «О рекламе».

