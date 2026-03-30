  Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 38 дронов за ночь
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    На Украине отдали ПВО частникам
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке зарплатой
    МИД подтвердил отказ России поставлять нефть поддерживающим потолок цен странам
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче с США
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана
    30 марта 2026, 23:42 • Новости дня

    Захарова высмеяла предложение ЕК европейцам экономить на топливе

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с призывом по ограничению полетов и поездок ради экономии топлива в Европе.

    Йоргенсен, как указывала Politico, предложил европейцам в условиях топливного кризиса меньше ездить и летать. Причиной подобных рекомендаций стали последствия военной операции Израиля и США против Ирана, передает РИА «Новости».

    «Стратегия ЕС я в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда», – заявила Захарова. Она также добавила, что новый слоган Еврокомиссии можно сформулировать как «Погружаем во тьму за ваши деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа. Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    29 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС

    Президент Польши: Бюрократы ослабляют Европу

    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Кароль Навроцкий заявил о том, как Польша 20 лет пребывает членом ЕС и все сильнее замечает в последнее время, как политика объединения рискует ослабить основы европейской силы.

    «Мы являемся частью Европейского союза 20 лет, и теперь он нуждается в срочной помощи. Мы видим политику, которая <...> рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того чтобы укреплять Европу, они ее ослабляют», – сказал он в эфире радио RMF FM.

    В доказательство польский лидер напомнил об энергетической политике, которая развивается слишком быстро, игнорируя экономическую и энергетическую безопасность.

    Кроме того, он упомянул о миграционной политике, которая не обеспечивает защиту ни границ и ни социальной сплоченности ЕС.

    «Это идеологические проекты, которые отвлекают нас от ценностей, лежащих в основе христианской цивилизации, вместо того чтобы укреплять ее. Я считаю, что Европа и Америка сильны, когда уважают свои страны», – сказал Навроцкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий сообщил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны. Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза. Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины.

    Комментарии (17)
    30 марта 2026, 03:33 • Новости дня
    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу
    @ Ernesto Mastrascusa/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер с сырой нефтью из России может прибыть в пункт назначения ко вторнику, обеспечив острову жизненно необходимую помощь в условиях давления со стороны США.

    «По словам американского чиновника, осведомленного о ситуации, береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечив островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев нефтяной блокады, введенной администрацией американского президента Дональда Трампа», – пишет New York Times (NYT).

    По данным компании MarineTraffic, занимающейся сбором судовых данных, танкер, перевозящий около 730 тыс. баррелей нефти и принадлежащий российскому правительству, в воскресенье вечером находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод. При скорости 12 узлов танкер может достичь запланированного пункта назначения – города Матансас на Кубе – к вечеру понедельника.

    Аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островному государству как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы топлива.

    Это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров еще может рассчитывать на своего давнего союзника, Россию, отметила газета.

    Напомним, ситуация с энергоносителями обострилась на Кубе после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро. Американский лидер запретил поставки нефти из Каракаса в Гавану и ввел дополнительные пошлины для поставщиков топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.

    Комментарии (10)
    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Еврокомиссия выразила обеспокоенность вторжением украинского дрона в Финляндию
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия крайне обеспокоена вторжением украинского беспилотника в Финляндию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тома Ренье.

    Ренье заявил, что европейская комиссия крайне обеспокоена инцидентом с украинским беспилотником, вторгшимся в воздушное пространство Финляндии, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что комиссия внимательно следит за развитием ситуации.

    Ранее власти Финляндии сообщили, что два дрона с Украины упали на территории республики. Ренье добавил: «Мы прекрасно осведомлены о произошедшем и очень внимательно следим за ситуацией. Позвольте напомнить, что реагирование на такие вторжения дронов – это прежде всего компетенция государств-членов, и речь идет не о первом подобном случае».

    По словам Ренье, на европейском уровне уже были предприняты шаги для усиления возможностей стран ЕС в ответ на такие инциденты. При этом он не стал уточнять, планирует ли Еврокомиссия предпринимать отдельные дипломатические меры в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен объяснил отказ открывать огонь по украинским дронам отсутствием непосредственной угрозы с их стороны.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз перестал быть прежде всего экономическим проектом, главное теперь – безопасность, потому две страны Северной Европы стали рассматривать членство в ЕС как защиту от новой мировой турбулентности и непредсказуемой политики США.

    «Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание для европейских наций», – заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, пишет Politico.

    По ее словам, государства за пределами объединения все яснее понимают, что в мире конкурирующих влияний место за столом в ЕС дает дополнительную защиту.

    Переломным моментом называют спецоперацию на Украине, начавшуюся в 2022 году, а также курс президента США Дональда Трампа после возвращения в Белый дом в 2025 году.

    Упоминаются введение тарифов на импорт, новая стратегия нацбезопасности США, обвинившая ЕС в «стирании цивилизации», и угроза Трампа силой забрать Гренландию у Дании.

    Исландия ускорила подготовку референдума о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС, заявила глава МИД Торгердур Катрин Гуннлаугсдоттир. Она подчеркнула, что страна была бы «сильнее в более крупной группе единомышленников», для которых важны демократия, права человека и территориальная целостность, а также отметила значение оборонной и экономической безопасности.

    В Норвегии растет лагерь сторонников ЕС, о чем заявила лидер консерваторов Ине Эриксен Сёрейде, назвав союз важным элементом безопасности.

    По данным издания, для Брюсселя привлекательнее богатые демократии Северной Европы, чем более бедные претенденты с Востока. Все 13 стран, вступивших в ЕС после 2004 года, до сих пор получают из бюджета больше, чем вносят, и аналогичная картина ожидается у государств в очереди, включая на Украину и Молдавию. Дипломаты опасаются появления «новых Венгрий», сомневаясь в устойчивости демократических институтов в ряде кандидатов.

    Исландия и Норвегия таких подозрений не вызывают и уже примерно на 80% согласовали свое право с нормами ЕС, отметил один из европейских чиновников. Норвегия подала заявку еще в 1992 году, но отказалась от членства на референдуме, а Исландия остановила переговоры в 2013 году из-за споров о рыболовстве и отозвала заявку в 2015 году.

    Одновременно обсуждается сближение ЕС с Канадой, а Британия после Брекзита пытается выстроить более тесное партнерство с Брюсселем без возвращения в союз.

    Издание напоминает и об оборонной статье 42.7 Договора ЕС, аналогичной статье 5 НАТО. Ее значение проявилось после удара дрона по британской базе на Кипре, который не является членом НАТО из-за позиции Турции, но входит в ЕС и рассчитывает прежде всего на европейские гарантии.

    Киев, лишенный перспектив членства в НАТО после слов Трампа, видит в вступлении в Евросоюз единственную надежную форму защиты и указывает, что армия и пограничники страны могут усилить оборону всего блока.

    Исландские власти рассматривают возможность ускорения процесса вступления в Европейский союз. Лидер консервативной оппозиции Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила о необходимости повторной подачи заявки на членство страны в ЕС из-за общих вызовов безопасности.

    Комментарии (3)
    29 марта 2026, 11:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожидания кандидата в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина не оправдывает ожиданий как кандидат на вступление в ЕС, несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны Евросоюза, сообщили СМИ.

    Как пишет Berliner Zeitung, миллиардные вливания не приводят к ожидаемым результатам в связи с застоем реформ и высоким уровнем коррупции на Украине. По данным независимых аналитических центров, Киев демонстрирует гораздо менее впечатляющий прогресс, чем заявляют европейские политики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина «реформируется быстрее любой другой страны-кандидата до нее». Однако эксперты Венского института международных экономических исследований в опубликованном в феврале анализе пришли к выводу, что украинское правительство в 2025 году не выполнило более 10 требований Евросоюза в рамках процесса сближения или реализовало их с опозданием.

    Среди невыполненных условий оказались принятие закона об интеграции рынка электроэнергии, упрощение процедур выдачи разрешений для инвестиций в возобновляемую энергетику, а также ряд других важных изменений в сфере энергетики. Отмечается, что застой реформ наиболее заметен именно в энергетическом секторе, традиционно считающемся одним из самых коррумпированных.

    Особая проблема – функционирование антикоррупционных институтов. Как сообщает издание, антикоррупционная прокуратура не получила права самостоятельно вести дела против депутатов – разрешение по-прежнему должен давать генпрокурор, назначаемый президентом. Кроме того, до сих пор действует правило автоматического закрытия дел по коррупции по истечении срока досудебного расследования, хотя Евросоюз требовал отменить данную практику еще в третьем квартале 2025 года.

    В результате все чаще возникают вопросы, насколько оправдано продолжение субсидирования страны, охваченной коррупцией и демонстрирующей нежелание проводить реформы, в интересах европейских налогоплательщиков.

    Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар Марта Кос ранее подтвердила невозможность присоединения Украины к объединению в рамках действующих правил.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Киева в Евросоюз с 1 января 2027 года.

    Комментарии (2)
    30 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Politico оценила возможность изгнания Венгрии из ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе обсуждают планы на случай нового переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана, который много лет считается главным оппонентом руководства Евросоюза.

    Выборы в Венгрии назначены на 12 апреля, и хотя партия Орбана «Венгерский гражданский союз» (ФИДЕС) отстает от партии «Тиса» Петера Магяра на девять пунктов, в Евросоюзе готовятся к сценарию его победы, пишет Politico.

    Поводом для особого раздражения стало блокирование Будапештом кредита для Украины, одобренного ранее, а также сообщения о контактах венгерского руководства с Москвой во время спецоперации на Украине.

    Собеседники издания отмечают, что в случае победы Орбана «перчатки будут сняты», и в ЕС начнется более жесткий разговор о том, как сдерживать Будапешт.

    Обсуждаются пять направлений: расширение практики квалифицированного большинства на сферы внешней политики и долгосрочного бюджета, переход к формату «Европы разных скоростей», усиление финансового давления, лишение Венгрии права голоса и даже юридические варианты фактического «выхода» страны из союза.

    Сторонники расширения голосования квалифицированным большинством считают, что это позволит быстрее реагировать на кризисы и снизит риск блокирования решений одним лидером.

    Противники предупреждают, что отказ от принципа единогласия по чувствительным вопросам затрагивает основы национального суверенитета. Форматы «коалиции желающих» и расширенного сотрудничества уже частично применяются, но дипломаты подчеркивают, что они не могут полноценно заменить площадку всех 27 стран.

    Усиление финансового давления предполагает более жесткое применение механизма условности, когда доступ к средствам ЕС напрямую увязывается с соблюдением норм верховенства права. Новый проект многолетнего бюджета ЕС включает дополнительные инструменты заморозки выплат, однако решения Брюсселя уже оспариваются в суде. Венгрия в свою очередь предупреждает, что в ответ готова блокировать весь бюджет.

    Еще один вариант – активизация процедуры по статье 7, которая позволяет при согласии остальных 26 членов лишить страну права голоса, но здесь уже сейчас виден блок со стороны Словакии.

    Идея фактического изгнания Венгрии из ЕС остается скорее теоретической, указывает издание. В договорах подобной опции нет, а часть дипломатов напоминает, что в этом случае Будапешт может окончательно уйти в орбиту России.

    Напомним, Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на 2026–2027 годы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии, добиваясь смены курса Будапешта. Европейские дипломаты рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС, вновь задействовав статью 7 договора объединения.

    Комментарии (2)
    28 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Фицо пригрозил Еврокомиссии блокировкой санкций против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с напоминанием о том, как не надо выстраивать доверительные отношения между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией, приведя пример взаимодействия ЕК со Словакией.

    «Вместо того чтобы помочь и оказать давление на президента Украины с целью возобновления эксплуатации газопровода «Дружба», вы направили нам письмо с угрозой, что из-за вашего бездействия и приоритета интересов Украины над интересами государств-членов ЕС Словакия была вынуждена принять меры для защиты своего внутреннего топливного рынка», – говорит Фицо в видеообращении, выложенном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России как  экстремистская и запрещенной).

    Словакия, по его словам, не поддержит 20-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия будет отстаивать интересы Украины в вопросе поставок нефти.

    «Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», – приводит слова премьера Фицо РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация с возобновлением прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленной по инициативе Киева, затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и всю Центральную Европу. По словам Фицо, если бы нефтепровод продолжал работу, не возникало бы проблем с высокими ценами на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. До этого Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Европе началась битва за топливо.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Петербург дважды не смог приземлиться

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса из Белграда в Петербург дважды не смогли добраться до пункта назначения, а в Хельсинки на самолете произошел при взлете, сообщают информагентства.

    Рейс авиакомпании Air Serbia Белград – Петербург дважды не смог добраться до пункта назначения, а позднее завершился инцидентом при взлете из аэропорта Хельсинки, сообщает ТАСС. Первый рейс 26 марта был вынужден вернуться в Белград после четырех кругов над Петербургом – по словам пассажиров, авиакомпания объяснила это закрытием аэропорта прилета. Самолет находился в исправном состоянии, никаких внешних признаков неисправности не было.

    Вторая попытка 27 марта также завершилась неудачей: экипаж не смог посадить самолет в Пулково из-за атаки дронов, после чего пилот принял решение лететь в Хельсинки – в самолете заканчивалось топливо. Уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград на втором борту JU4124 произошел инцидент: пассажиры услышали хлопок, ощутили толчок, самолет начал крениться влево и резко развернулся на 180 градусов.

    По словам пассажира Константина, в салоне началась паника, пахло топливом и гарью от покрышек. Экипаж требовал сохранять спокойствие, а спустя 30-40 минут всех эвакуировали автобусами после того, как самолет отбуксировали на стоянку. Пострадавших нет.

    Позже пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки, им выдали теплые одеяла, чай и снеки, однако обещанную горячую еду не предоставили. По данным Flightradar24, оба рейса JU124 и JU4124 не завершили маршрут до Петербурга и были вынуждены экстренно менять траекторию.

    Ранее лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, также совершил вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 25 по 27 марта в Пулково неоднократно вводили ограничения из-за атак дронов на Ленинградскую область. А в субботу над Ленинградской областью сбили 18 вражеских беспилотников.


    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Финский политик Мема высмеял антироссийскую линию Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Финский политик Армандо Мема подверг критике антироссийскую позицию главы евродипломатии Каи Каллас, заявив, что ее действия вредят отношениям между США и ЕС.

    Антироссийская риторика главы евродипломатии Каи Каллас вызвала насмешки у финского политика Армандо Мема, который является членом партии «Альянс свободы», передает РИА «Новости».

    В своем комментарии в соцсети Мема отметил, что ухудшение отношений между США и ЕС заметно во всех сферах, включая НАТО, а Каллас постоянно ведет себя глупо.

    Мема подчеркнул, что в условиях, когда партнерство с США крайне важно для европейской безопасности и преодоления энергетического кризиса, дипломат ЕС только усугубляет ситуацию своей антироссийской позицией.

    Ранее Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио поспорили о роли США в урегулировании конфликта на Украине на встрече министров «Группы семи».

    Каллас раскритиковала действия Вашингтона за недостаточное давление на Москву, что вызвало угрозу выхода США из переговоров со стороны Рубио.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о фактическом игнорировании Каи Каллас европейскими коллегами и госсекретарём США Марко Рубио.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Дмитриев сравнил осознание энергокризиса ЕС с отложенным будильником

    Tекст: Вера Басилая

    Осознание энергетического кризиса в Евросоюзе приходит к европейцам медленно и похоже на нажатую кнопку «отложить». заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с действием отложенного будильника. По его словам, спустя месяц осознание проблемы постепенно начинает доходить до европейцев, передает РИА «Новости».

    Дмитриев отметил: «Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку »отложить« на оглушительно громком будильнике – он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться».

    Он также предположил, что европейским бюрократам стоит ознакомиться с его публикациями для лучшего понимания масштабов энергетического шока.

    Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    Также Дмитриев назвал отказ от русофобии и пересмотр политики в отношении России условием преодоления энергетического кризиса в Европе.

    Ранее Дмитриев призвал бюрократов Евросоюза либо приспособиться к энергетическому кризису, вызванному отказом от российских энергоносителей, либо сдаться под его давлением.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    AD: Путин словами о кризисе с ЕС указал на противоречивую политику Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента России Владимира Путина о кризисе между Москвой и европейскими странами обнажило двойственность действий Евросоюза, сообщает L' AntiDiplomatico.

    Как сообщает L' AntiDiplomatico, заявления Владимира Путина о кризисе в отношениях между Россией и странами Европы выявили противоречивость европейской политики, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Европа, несмотря на беспрецедентный энергетический кризис, продолжает курс на длительное противостояние с Россией, что приводит к серьезным структурным трудностям в экономике и промышленности.

    Журналисты отмечают, что, поддерживая Киев, ЕС не имеет четкого плана по завершению конфликта на Украине, а нарастающий кризис все сильнее бьет по европейской экономике. Автор публикации подчеркивает: «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления».

    Издание указывает, что Москва в такой ситуации действует по двойной логике: с одной стороны, оставляя открытой возможность для диалога, а с другой – укрепляя свои позиции на местах, чтобы усилить свои переговорные возможности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис и произошло это произошло не по вине Москвы.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Антивоенное шествие No Kings собрало тысячи людей в центре Рима

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Рима несколько тысяч человек вышли на марш движения No Kings против политики США, Израиля и НАТО.

    Несколько тысяч человек приняли участие в шествии антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings, которое в субботу днем прошло по центру итальянской столицы, передает корреспондент РИА «Новости».

    Колонна начала движение от центрального вокзала «Термини» и растянулась по улицам Рима.

    К протесту присоединились антивоенные активисты, противники премьера Италии Джорджи Мелони, сторонники Палестины, участники профсоюзов и левых движений. Их объединяет недовольство действиями властей США, Израиля и НАТО, а также политикой наращивания военных расходов и милитаризации конфликтов.

    Многотысячную толпу разделили на колонны баннеры различных групп. В середине шествия горизонтально растянули огромный флаг Палестины, с нескольких грузовиков выступали активисты, подогревающие настроение демонстрантов. На растяжках разместили призывы к разоружению, соблюдению трудовых прав, а также лозунги против расизма и репрессий.

    Близлежащие улицы оцепили усиленные патрули полиции, над районом барражировал вертолет. Ранее власти предупреждали об опасности проникновения в ряды демонстрантов радикалов-анархистов.

    Внепартийное движение No Kings возникло в США как протест против администрации президента Дональда Трампа. В субботу в самих США запланированы ряд крупных акций No Kings, манифестации ожидаются и в других городах Европы.

    28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Иран атакует израильскую территорию, а также военные объекты США в регионе Ближнего Востока.

    В субботу в центре Лондона многотысячная колонна левых прошла к правительственному кварталу, выступив против войны, расизма и политики набирающих силу правых партий.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    В Гааге прошла многотысячная акция против войны США и Израиля с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Гааги на поле Маливелд прошла трёхчасовая акция с участием более 500 человек, осудившая военную операцию США и Израиля против Ирана.

    Масштабная демонстрация против военной операции США и Израиля в отношении Ирана прошла на поле Маливелд в центре Гааги, передает ТАСС.

    Акцию организовало инициативное объединение «Новое мирное движение». Митинг начался около 13.00 по местному времени, перед собравшимися выступили представители организаторов.

    Открытием стал концерт традиционной иранской музыки. Со сцены представитель «Нового мирного движения» Якоб де Йонге заявил: «США и Израиль вновь нарушили международное право – на этот раз начав свою масштабную агрессивную войну против Ирана». Он подчеркнул, что власти Нидерландов, по его мнению, должны ясно высказаться против этой войны.

    По оценке полиции, в акции участвовали более 500 человек. Протестующие держали флаги Исламской Республики Иран, портреты погибшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также плакаты с лозунгами «Остановите войну!» и «Мы требуем немедленного мира!». Среди участников были люди с палестинскими флагами, выступавшие напоминали о жертвах среди мирных жителей в Иране, секторе Газа и Ливане.

    В организацию демонстрации вошли 26 пацифистских и правозащитных движений, они продвигают петицию с призывом к властям Нидерландов осудить действия США и Израиля, отказаться от поддержки и добиваться соблюдения международного права. После митинга колонна прошла маршем по центральным улицам города.

    С другого края Маливелда к протестующим попыталась приблизиться небольшая группа сторонников действий США и Израиля с флагами еврейского государства. Полиция выстроила кордон между двумя группами и увела к автобусам нескольких наиболее агрессивных демонстрантов. Акция длилась около трёх часов и обошлась без серьёзных происшествий, за порядком следили тяжело вооружённые полицейские, в том числе конные подразделения и вертолётный патруль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    В Лондоне у посольства США прошел многотысячный митинг против войны с Ираном.

    В субботу в центре Рима несколько тысяч человек вышли на марш движения No Kings против политики США, Израиля и НАТО.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 03:46 • Новости дня
    Танкеры с дизельным топливом для Европы резко сменили курс в Атлантике

    Tекст: Антон Антонов

    Три танкера, которые везли дизельное топливо из США в Европу, неожиданно изменили курс в Атлантическом океане, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, танкеры Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6 за последние недели загрузили дизельное топливо в США и первоначально направлялись в Европу, передает РИА «Новости».

    Два из них шли в Амстердам, еще один – в Гибралтар, указывает агентство со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa и данные об отслеживании судов.

    По информации Bloomberg, все три судна резко изменили курс уже в Атлантическом океане. Теперь Grand Ace 6 держит путь в Ломе, столицу Того, а Aliai и Minerva Vaso движутся на юго-восток, отмечается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза принимают срочные меры для борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Во Франции цена дизельного топлива достигла рекордных значений. В Польше средняя цена дизельного топлива вышла на максимум за всю историю наблюдений.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    В Еврокомиссии призвали страны ЕС справляться с дронами самостоятельно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Странам Евросоюза предложили самостоятельно усиливать защиту от беспилотников после падения украинского дрона Ан-196 возле города Коувола на юго-востоке Финляндии. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    Страны Евросоюза должны самостоятельно обеспечивать защиту от дронов, падающих на их территории, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, комментируя инцидент с украинскими беспилотниками, упавшими в Финляндии.

    «Защита от беспилотников – это национальная компетенция стран ЕС. Еврокомиссия, конечно, осведомлена об этом инциденте и тщательно мониторит ситуацию», – заявил Ренье.

    Он также отметил, что идентификацией упавших беспилотников должны заниматься власти Финляндии. При этом Еврокомиссия реализует ряд военно-промышленных инициатив по борьбе с дронами, включая проект «стена дронов».

    По информации финской телерадиокомпании Yle, 29 марта два БПЛА упали вблизи города Коувола на юго-востоке страны. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил инцидент, а ВВС Финляндии уточнили, что по меньшей мере один из аппаратов был украинским Ан-196.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия выразила обеспокоенность из-за инцидента с украинским беспилотником в Финляндии.

    Финские власти не открыли огонь по упавшим беспилотникам, так как они не представляли угрозы.

    Власти Финляндии, вероятно, знали, кому принадлежали БПЛА и откуда они были запущены.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива
    Число пострадавших при стрельбе в Дагестане выросло до трех человек
    В Белом доме прокомментировали доставку российской нефти на Кубу
    Стоимость дизтоплива во Франции побила ценовой рекорд 1985 года
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Выявлены два случая оспы обезьян в Подмосковье
    ФНС заблокировала счета хоккеиста Ковальчука из-за долга в 28 рублей