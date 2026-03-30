Иран объявил о втором сбитом MQ-9 Reaper за два часа

В Иране казнили организаторов беспорядков из группировки «Моджахедин-э Хальк»

Tекст: Мария Иванова

Двое участников антиправительственных выступлений, связанных с террористической группировкой «Моджахедин-э Хальк», запрещенной в Иране, были казнены в исламской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По его данным, утром 30 марта осужденных повесили после завершения следствия и судебных разбирательств.

По информации Tasnim, суд признал их виновными в организации терактов, включая вооруженное нападение в Тегеране с применением гранатомета. После рассмотрения дела оба получили смертный приговор, который затем подтвердил Верховный суд Ирана.

Массовые волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса риала и быстро охватили большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявлял глава МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы, а в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

По словам Арагчи, к 23 января общее число погибших достигло 3 117 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

Ранее в Иране трех участников январских протестов казнили за убийство двух сотрудников сил правопорядка.

А в январе в разных регионах Ирана полиция задержала более 200 человек, причастных к массовым беспорядкам.

17 марта на юге страны по подозрению в работе на США и Израиль власти задержали 55 человек.